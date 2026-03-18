La questione Piracy Shield torna nuovamente al centro del dibattito tecnologico e normativo italiano, e questa volta con toni ancora più accesi; Cloudflare ha infatti deciso di proseguire senza esitazioni la propria battaglia legale contro il sistema promosso da AGCOM, contestando non solo la maxi sanzione da 14 milioni di euro, ma anche (e soprattutto) l’intero impianto regolatorio che sta alla base della piattaforma.

Come spesso accade in questi casi, il tema è ben più ampio della singola controversia: si parla infatti di equilibrio tra tutela del diritto d’autore, libertà della rete e responsabilità degli intermediari tecnologici, con implicazioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini italiani.

Cos’è Piracy Shield e perché è così controverso

Per comprendere fino in fondo la posizione di Cloudflare è necessario fare un passo indietro e analizzare il funzionamento di Piracy Shield. Si tratta, in estrema sintesi, di una piattaforma che consente ai detentori dei diritti (principalmente media company) di segnalare siti web o indirizzi IP ritenuti illegali, imponendo ai provider registrati di bloccarli entro 30 minuti.

Un meccanismo che, almeno sulla carta, dovrebbe contrastare efficacemente la pirateria online, ma che secondo Cloudflare presenta diverse criticità strutturali:

assenza di supervisione giudiziaria con decisioni affidate direttamente a soggetti privati

con decisioni affidate direttamente a soggetti privati mancanza di trasparenza sia sulle segnalazioni sia sui criteri adottati

sia sulle segnalazioni sia sui criteri adottati nessun contraddittorio preventivo , quindi impossibilità di difendersi prima del blocco

, quindi impossibilità di difendersi prima del blocco assenza di risarcimenti chiari in caso di errori

Molti di voi avranno già intuito il problema, secondo l’azienda statunitense un sistema del genere rischia di trasformarsi in una scatola nera, in cui contenuti perfettamente legittimi possono essere oscurati senza adeguate garanzie.

Blocchi indiscriminati: dai siti istituzionali a Google Drive

Proprio gli effetti concreti di questo approccio sono uno dei punti su cui Cloudflare insiste maggiormente. Nel corso degli ultimi mesi infatti, Piracy Shield avrebbe già causato diversi disservizi rilevanti, tra cui l’oscuramento di decine di migliaia di siti legittimi, inclusi portali governativi e accademici, interruzioni per piccole imprese e ONG europee, nonché il blocco di servizi essenziali come Google Drive, rimasto inaccessibile per oltre 12 ore.

Il nodo tecnico è piuttosto chiaro: il blocco avviene spesso a livello di indirizzo IP, che può essere condiviso da migliaia di siti diversi; il risultato quindi, è un effetto collaterale inevitabile, con conseguenze che vanno ben oltre il singolo contenuto pirata.

La multa da 14 milioni di euro e il nodo del fatturato globale

A complicare ulteriormente la situazione c’è poi la sanzione inflitta da AGCOM a fine 2025, ben 14 milioni di euro, una cifra che Cloudflare considera non solo elevata, ma anche calcolata con criteri discutibili.

Secondo la normativa italiana infatti, la sanzione dovrebbe essere limitata al 2% del fatturato generato sul territorio nazionale, che nel caso specifico si sarebbe tradotto in circa 140.000 euro; l’Autorità ha invece scelto di basarsi sul fatturato globale dell’azienda, facendo lievitare l’importo fino a una cifra decisamente superiore.

Una scelta che, come sottolineato dalla stessa Cloudflare, rischia di lanciare un segnale piuttosto chiaro e potenzialmente preoccupante a tutta l’industria tecnologica globale.

Accesso agli atti limitato e tensioni con AGCOM

Non meno rilevante è poi il tema della trasparenza. Nonostante una decisione favorevole del tribunale amministrativo, che ha ordinato ad AGCOM di fornire tutta la documentazione relativa ai blocchi, Cloudflare denuncia di aver ottenuto solo un accesso parziale.

In particolare, l’Autorità avrebbe consentito la consultazione dei documenti esclusivamente presso i propri uffici di Napoli e sotto supervisione, una modalità che l’azienda giudica eccessivamente restrittiva e poco conforme allo spirito della decisione giudiziaria. Un dettaglio che, come spesso e volentieri accade in queste vicende, alimenta ulteriormente lo scontro tra le parti.

Uno scontro che va oltre l’Italia: entra in gioco il Digital Services Act

La battaglia non si limita al contesto nazionale, Cloudflare sostiene che Piracy Shield possa essere incompatibile con il Digital Services Act (DSA), che impone criteri di proporzionalità e garanzie procedurali nelle restrizioni dei contenuti online.

Non a caso, la questione è già arrivata anche sul tavolo della Commissione Europea, che avrebbe espresso dubbi proprio sulla mancanza di supervisione e trasparenza del sistema italiano.

Cosa succederà nel prossimo futuro

Cloudflare ha già presentato ricorso contro la sanzione l’8 marzo scorso, e ha chiarito di non avere alcuna intenzione di fare un passo indietro; l’obbiettivo, almeno per il momento, è duplice: ottenere pieno accesso alla documentazione di Piracy Shield e contestare la legittimità del sistema nei tribunali italiani ed europei.

Allo stesso tempo, l’azienda riconosce (come ovvio) il diritto dei titolari dei contenuti a proteggere le proprie opere, ma ribadisce che questo non può avvenire a scapito dei principi fondamentali della rete.

La vicenda Piracy Shield rappresenta, ancora una volta, uno di quei casi in cui tecnologia, diritto e politica si intrecciano in modo particolarmente complesso. Da un lato la necessità di contrastare la pirateria in modo rapido ed efficace, dall’altro il rischio concreto di introdurre strumenti troppo invasivi e poco trasparenti.

E proprio qui si gioca la partita più importante, trovare un equilibrio tra questi due estremi, evitando che, nel tentativo di risolvere un problema, se ne creino altri, forse ancora più difficili da gestire. Come evolverà la situazione? Difficile dirlo, ma di sicuro bisognerà attendere ancora prima di vedere un quadro normativo davvero stabile e condiviso.