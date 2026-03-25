È arrivato il momento delle proverbiali pulizie di primavera, anche se in tanti non ne vogliono nemmeno sentir parlare. Per l’occasione, Roborock ha deciso di collaborare con l’Accademia della Felicità per stilare 5 regole d’oro per trasformare le faccende domestiche da fardello a occasione positiva di scambio con i propri cari.

Roborock e le regole per le pulizie di primavera fatte con amore

Secondo Roborock le pulizie di primavera possono diventare un’occasione significativa, un atto d’amore nei confronti della casa e della famiglia. “Come coach, ho osservato, in molti anni di lavoro, quanto questo appuntamento stagionale riveli qualcosa di molto più profondo della semplice necessità di pulire i vetri o riordinare gli armadi” ha spiegato Francesca Zampone, Executive Coach, formatrice e fondatrice di Accademia della Felicità. “Le pulizie di primavera portano a galla il cosiddetto carico mentale domestico che non si limita al dovere di “fare le cose”. È sapere quali cose vanno fatte, quando, come, e da chi. È un lavoro cognitivo e organizzativo continuo, che raramente compare nei discorsi familiari, ma che, quando è distribuito in modo squilibrato, diventa una fonte silenziosa di esaurimento, risentimento e distanza emotiva“.

L’esperta sostiene che prendersi cura della casa deve essere interpretato come un linguaggio d’amore. “Preparare un pasto, sistemare uno spazio, alleggerire il peso dell’altro: questi sono gesti concreti di cura che, quando vengono riconosciuti e condivisi, creano intimità e senso di appartenenza“, ha proseguito. Pulizia e riordino possono diventare un’azione intenzionale verso il benessere familiare: l’ordine non è solo estetico, ma può creare “spazio” per le relazioni, la tranquillità e la crescita emotiva.

In tal senso, la pulizia automatizzata proposta da Roborock può aiutare quelli che sentono il peso della cura della casa, permettendogli di programmare il riordino e coinvolgere in modo positivo gli altri componenti della famiglia. “Riorganizzare la casa insieme, decidendo cosa tenere e cosa lasciar andare, è anche un atto simbolico potente“, ha proseguito la dottoressa Zampone. “Stiamo scegliendo insieme come vogliamo vivere, cosa vogliamo portare con noi, che tipo di spazio vogliamo abitare come famiglia“.

Le 5 regole d’oro dell’Accademia della Felicità e Roborock

Iniziare da una conversazione, non da una lista: prima di dividere i compiti, dedicare qualche minuto a condividere come ognuno vive la casa in questo momento: cosa lo stanca, cosa lo appesantisce, cosa vorrebbe diverso. Questa conversazione trasforma la gestione domestica da problema individuale a tema collettivo. Rendere visibile l’invisibile: scrivere insieme tutto ciò che serve per mandare avanti la casa. Non per accusare, ma per rendere consapevole ciò che spesso rimane sommerso. La visibilità è il primo passo verso l’equità. Assegnare i compiti per attitudine e disponibilità, non per ruolo: uscire dagli schemi “questo spetta a te perché sei donna/uomo/il più grande” e ragionare insieme su chi fa cosa in modo che abbia senso per tutti, riduce il risentimento e aumenta la collaborazione. Celebrare il risultato: quando finito, fermarsi a godere dello spazio creato insieme. Una cena nel salotto riordinato, un brindisi, un momento di silenzio condiviso. Il rituale di chiusura trasforma un’attività pratica in un ricordo positivo e i ricordi positivi costruiscono cultura familiare. Fare della cura degli spazi un’abitudine consapevole, non un’emergenza: le pulizie di primavera sono un’occasione, ma la serenità domestica si costruisce nei piccoli gesti quotidiani. Bisogna chiedersi spesso: questo spazio ci nutre? Ci fa sentire bene? Riflette chi vogliamo essere come famiglia?

“La casa non è solo un contenitore, ma è uno specchio e quando la curiamo con intenzione stiamo dicendo a chi amiamo: ‘tu conti, noi contiamo, questo luogo conta” ha concluso Francesca Zampone. “Le pulizie di primavera, vissute così, diventano qualcosa di raro e prezioso: un atto d’amore travestito da detergente“.

Le offerte di primavera Roborock

Proprio per venire incontro con il periodo delle pulizie di primavera, Roborock sta proponendo due dei suoi più recenti prodotti in offerta, tra Amazon, store ufficiale e altri rivenditori (anche fisici).

Il primo è Saros 20, robot aspirapolvere e lavapavimenti pensato per adattarsi a tutte le superfici e caratterizzato da un telaio sollevabile AdaptiLift 3.0, che gli consente di superare senza problemi soglie a due livelli fino a 8,8 cm.

L’altezza contenuta gli permette di passare a pulire sotto i mobili bassi (fino a 7,95 cm), e la potenza di aspirazione fino a 36.000 Pa promette di non lasciare indietro nessun residuo. Il doppio design antigroviglio riduce al minimo la necessità di manutenzione manuale, assicurando un funzionamento continuo ed evitando viluppi all’interno del corpo macchina. Il dispositivo è inoltre equipaggiato con il sistema autonomo StarSight 2.0, potenziato per supportare il riconoscimento di oltre 200 oggetti, per una navigazione più precisa e una riduzione significativa della necessità di preparare l’ambiente prima della pulizia.

Propone un sistema a doppio mocio rotante progettato per uno sfregamento costante ad alto attrito sui pavimenti duri, con ogni panno che ruota fino a 200 RPM mentre la pressione verso il basso si adatta sollevandosi da 8 N nel lavaggio ordinario a un massimo di 13 N (quando vengono rilevate macchie più difficili). Il robot è offerto in compagnia della base RockDock con lavaggio ad acqua calda a 100°C e asciugatura ad aria calda a 55°C per inibire l’umidità e gli odori.

Fino al 5 aprile 2026, Roborock Saros 20 è disponibile in offerta su Amazon e sullo store online ufficiale a 1289 euro, con uno sconto di 200 euro rispetto al listino consigliato (1489 euro).

La seconda proposta di Roborock è il Qrevo Curv 2 Flow, che rappresenta il primo robot aspirapolvere del brand dotato di rullo motorizzato extra-large. Offre la tecnologia di autopulizia in tempo reale SpiraFlow ed è progettato in particolare per case con pavimenti duri e superfici miste: dispone di un rullo motorizzato extra-large da 270 mm che vanta fino a 220 giri al minuto per una rimozione efficiente delle macchie in un unico passaggio.

Il rullo si lava continuamente mentre pulisce, sfruttando otto punti di idratazione che forniscono un flusso costante di acqua pulita, mentre un raschietto integrato gestisce l’umidità e convoglia l’acqua sporca in un serbatoio separato. Inoltre, con la tecnologia Edge-Adaptive è capace di estendersi per pulire lungo i bordi, senza timori per i tappeti grazie allo “scudo” che copre il rullo quando si avvicina ad essi. L’aspirazione HyperForce fino a 20.000 Pa in modalità Max+ è pensata per rimuovere la polvere incrostata anche dai tappeti e i detriti più ostinati.

Fino al 5 aprile 2026, Roborock Qrevo Curv 2 Flow è disponibile in offerta su Amazon e sullo store online ufficiale a 699 euro (su Amazon serve mettere la spunta al coupon in pagina), con uno sconto di 200 euro rispetto al listino consigliato (899 euro).