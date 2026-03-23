Il momento giusto per migliorare la propria postazione da gaming è arrivato: SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 scende a un prezzo davvero aggressivo su Amazon. Trovare un mouse wireless da gaming che combini un sensore di alta precisione, una doppia connettività e una costruzione durevole sotto i 40€ è un’impresa ardua. Questa offerta rappresenta un’opportunità eccezionale per chiunque desideri prestazioni da competizione senza dover investire una fortuna. Lo sconto attuale, che porta il prezzo da 59,99€ a soli 39,99€, lo posiziona come una delle migliori scelte nella sua fascia di prezzo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa promozione imperdibile.

SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2: precisione wireless e durata

Il cuore pulsante di SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è il suo sensore ottico TrueMove Air, capace di raggiungere i 18.000 DPI. Questo si traduce in un tracciamento 1-a-1 incredibilmente preciso, fondamentale nei giochi FPS e in tutti gli scenari competitivi dove ogni singolo movimento conta. La reattività è ulteriormente garantita da una latenza estremamente bassa di soli 1.9ms, che elimina quasi ogni ritardo tra il movimento della mano e l’azione a schermo.

Uno dei punti di forza di questo mouse è la sua versatilità. Offre una doppia modalità di connessione:

Wireless 2.4GHz : la scelta ideale per il gaming, grazie al dongle USB che assicura una connessione stabile e a bassissima latenza.

: la scelta ideale per il gaming, grazie al dongle USB che assicura una connessione stabile e a bassissima latenza. Bluetooth: perfetta per l’uso quotidiano con laptop o altri dispositivi, garantendo un’ottima autonomia e liberando una porta USB.

La costruzione è pensata per durare nel tempo. Gli switch meccanici sono garantiti per 60 milioni di clic, un valore che si trova solitamente su modelli di fascia superiore e che assicura un’affidabilità a lungo termine. I piedini realizzati al 100% in PTFE permettono uno scorrimento fluido e senza attriti su qualsiasi tappetino. Con un peso di 106 grammi (con due batterie AAA), offre un buon bilanciamento, ma per chi preferisce un mouse più leggero è possibile utilizzarlo con una sola batteria, riducendone il peso e personalizzando il bilanciamento.

Dettagli dell’offerta: un prezzo imbattibile su Amazon

L’occasione di acquisto per SteelSeries Rival 3 Wireless Gen 2 è attualmente disponibile su Amazon. Il prezzo di listino di questo mouse gaming è di 59,99€, ma grazie alla promozione in corso è possibile acquistarlo a soli 39,99€. Si tratta di un risparmio netto di 20€, che corrisponde a uno sconto del 33% sul prezzo originale.

Questa offerta è valida per la colorazione Nera del dispositivo. La promozione è venduta e spedita da Amazon, il che garantisce una consegna rapida e un’eccellente assistenza post-vendita. Non è necessario applicare alcun coupon, lo sconto è già visibile sulla pagina del prodotto. Trattandosi di un prezzo molto competitivo, è consigliabile approfittarne rapidamente, poiché la promozione potrebbe essere soggetta a variazioni di prezzo e disponibilità delle scorte.

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