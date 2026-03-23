Poste Italiane ha deciso di accelerare, e non poco, sulla propria strategia di espansione nel mondo dei servizi digitali e delle infrastrutture, annunciando il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) totalitaria su TIM. Si tratta di una maxi operazione da circa 10,8 miliardi di euro che, come spesso accade in questi casi, potrebbe ridefinire in maniera profonda gli equilibri del mercato italiano delle telecomunicazioni e, più in generale, dell’intero ecosistema digitale nazionale.

Poste Italiane punta alla nascita di un gruppo integrato tra telecomunicazioni, cloud e servizi digitali

Entrando subito nel merito, l’offerta presentata da Poste Italiane prevede una componente mista: 0,167 euro in contanti per ogni azione TIM, e 0,0218 azioni ordinarie di nuova emissione di Poste Italiane. Sulla base di questa struttura, il valore implicito riconosciuto a TIM si attesta a 0,635 euro, con un premio di circa il 9% rispetto alla chiusura del 20 marzo 2026.

Il valore complessivo dell’operazione è stimato in 10,8 miliardi di euro, mentre l’esborso diretto in cassa per Poste si fermerebbe intorno ai 2,8 miliardi; l’obbiettivo dichiarato è piuttosto chiaro, acquisire il 100% del capitale TIM e procedere successivamente al delisting da Euronext Milan.

Al di là dei numeri, che restano comunque fondamentali, l’aspetto forse più interessante riguarda la visione industriale dietro questa operazione. Poste Italiane punta infatti a creare un vero e proprio gruppo integrato, capace di operare trasversalmente in diversi settori quali telecomunicazioni (rete fissa e mobile), infrastrutture digitali, cloud e data center, nonché servizi finanziari, assicurativi e logistici.

In altre parole, una piattaforma unica che possa sostenere la trasformazione digitale del Paese (tema sempre più centrale negli ultimi anni) e rafforzare la competitività a livello internazionale.Tra gli asset strategici di TIM che verrebbero incorporati troviamo una rete nazionale capillare, una presenza consolidata nel cloud, e competenze nella gestione dei dati e nella connettività.

Guardando ai dati pro-forma 2025, il gruppo risultante dall’integrazione tra Poste Italiane e TIM avrebbe dimensioni decisamente rilevanti, con ricavi di circa 26,9 miliardi di euro, EBIT di circa 4,8 miliardi di euro e oltre 150.000 dipendenti; ma non è finita qui, perché la nuova realtà potrebbe contare su circa 13.000 uffici postali, oltre 4.000 punti vendita TIM, una rete di circa 49.000 partner terzi e più di 19 milioni di clienti digitali attivi. Numeri che rendono abbastanza evidente come l’operazione punti a creare un player di riferimento nel panorama italiano, e potenzialmente europeo.

Dal punto di vista economico, Poste stima sinergie complessive fino a 0,7 miliardi di euro anni a regime, suddivisi tra 500 milioni di risparmi (principalmente legati alla riduzione del costo del debito di TIM) e 200 milioni di ricavi aggiuntivi grazie alla vendita incrociata di servizi.

Il costo dell’integrazione è stimato anch’esso intorno ai 700 milioni di euro, ma l’azienda sottolinea come la combinazione delle due realtà permetterebbe di evitare duplicazioni negli investimenti tecnologici, tema tutt’altro che secondario.

Uno degli elementi più rilevanti, e per certi versi anche più delicati, riguarda l’assetto proprietario; il gruppo risultante vedrebbe infatti una presenza maggioritaria dello Stato italiano superiore al 50%, considerando anche il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti, già azionista di TIM.

Secondo Poste, questo garantirebbe stabilità di lungo periodo, allineamento strategico e focus sulla creazione di valore sostenibile. Ma soprattutto permetterebbe di rafforzare il concetto di sovranità digitale, sempre più centrale nel dibattito europeo, con un operatore nazionale in grado di gestire infrastrutture critiche, dati e servizi cloud.

Come spesso accade in operazioni di questa portata, il percorso non sarà immediato, l’OPAS è infatti subordinata alle autorizzazioni regolamentari, al raggiungimento di una soglia di adesione (indicata intorno al 66,7%) e alle condizioni che verranno dettagliate nel documento ufficiale. Il completamento dell’operazione è previsto entro al fine del 2026, mentre TIM ha già convocato un consiglio di amministrazione per avviare le valutazioni formali.

Dunque, cosa cambia concretamente per utenti e mercato? La risposta, come spesso accade, non è immediata ma le implicazioni sono potenzialmente enormi: se l’operazione dovesse andare in porto, potremmo trovarci di fronte a un operatore integrato unico nel suo genere in Italia, una maggiore convergenza tra servizi (telefonia, pagamenti, cloud, assicurazioni), e un’accelerazione sugli investimenti in infrastrutture digitali.

Resta però da capire come verrà gestita l’integrazione e quale sarà l’impatto sulla concorrenza. In definitiva, l’OPAS di Poste Italiane su TIM rappresenta una delle operazioni più ambiziose degli ultimi anni nel panorama italiano, una mossa che punta a creare un campione nazionale delle infrastrutture digitali, ma che porta con sé anche interrogativi importanti su governance, mercato e innovazione.