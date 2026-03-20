Il tema della sicurezza delle infrastrutture di rete è diventato sempre più centrale negli ultimi anni, sopratutto quando si parla di aziende con radici al di fuori degli Stati Uniti. Un contesto in cui torna sotto i riflettori TP-Link, uno dei principali produttori mondiali di router e dispositivi per la connettività domestica, finito nuovamente al centro di polemiche piuttosto delicate nel recente passato.

Come già visto qualche tempo fa, secondo alcune indiscrezioni l’azienda sarebbe oggetto di attenzione da parte delle autorità statunitensi per possibili rischi legati alla sicurezza nazionale, una questione che, come spesso accade in questi casi, si intreccia con dinamiche politiche e geopolitiche ben più ampie.

Timori di spionaggio e indagini in corso su TP-Link, mentre il CEO richiede la Trump Gold Card

Da tempo negli Stati Uniti circolano preoccupazioni legate al fatto che alcuni dispositivi di rete prodotti da aziende cinesi possano essere utilizzati come potenziali strumenti di accesso per attività di spionaggio.

In questo scenario, anche TP-Link è finita sotto la lente di diverse autorità, tra cui il Dipartimento del Commercio e il Dipartimento di Giustizia, oltre a organismi antitrust. L’ipotesi (che al momento resta tale) è che l’hardware di rete possa rappresentare un possibile punto vulnerabile all’interno delle infrastrutture domestiche e aziendali.

Va comunque sottolineato che non esistono, allo stato attuale, prove pubbliche definitive che confermino queste accuse; l’azienda, dal canto suo, ha più volte ribadito come i prodotti destinati ai mercati occidentali vengano sviluppati e testati da team indipendenti e che nessun governo, incluso quello cinese, abbia accesso ai dati o ai sistemi.

A rendere la vicenda ancora più particolare ci pensa un elemento decisamente inusuale, secondo quanto riportato, Jeffrey Chao, amministratore delegato della divisione statunitense dell’azienda, avrebbe richiesto insieme alla moglie la cosiddetta Trump Gold Card.

Si tratta di un permesso di soggiorno speciale introdotto durante la presidenza di Donald Trump, che consentirebbe a individui facoltosi di ottenere la residenza permanente negli Stati Uniti attraverso una donazione significativa (nell’ordine del milione di dollari) al Dipartimento del Commercio.

Un dettaglio che ha attirato l’attenzione non tanto per la richiesta in sé, quanto per il contesto, lo stesso Dipartimento del Commercio è infatti tra gli enti che stanno valutando i potenziali rischi legati ai prodotti TP-Link.

Negli ultimi anni TP-Link ha cercato di rafforzare la propria presenza internazionale anche dal punto di vista organizzativo, dal 2024 infatti esiste una divisione statunitense dedicata, guidata proprio da Chao, che opererebbe in maniera autonoma rispetto alla casa madre cinese.

Una separazione che, almeno nelle intenzioni, dovrebbe contribuire a rassicurare le autorità e i consumatori occidentali, anche se, come dimostra la situazione attuale, non è stata sufficiente a evitare del tutto i sospetti. Nel frattempo, il fratello di Chao continua a gestire le attività dell’azienda in Cina, mantenendo quindi una struttura duale che riflette la natura globale del gruppo.

A differenza di quanto accaduto in passato con altri colossi come HUAWEI o ZTE, in Europa non sono stati avviati tentativi concreti per limitare o vietare la vendita dei prodotti TP-Link; anzi, i dispositivi dell’azienda continuano a essere ampiamente diffusi anche nel nostro mercato, grazie a un rapporto qualità-prezzo che li ha resi particolarmente popolari tra gli utenti domestici.

La vicenda che coinvolge TP-Link è l’ennesimo esempio di quanto il confine tra tecnologia, sicurezza e politica sia diventato sempre più sottile. Da un lato ci sono le esigenze di tutela delle infrastrutture digitali, dall’altro la necessità di evitare decisioni basate esclusivamente su sospetti non verificati.

Nel mezzo, come spesso accade, ci sono gli utenti, che continuano a utilizzare quotidianamente questi dispositivi senza percepire direttamente le implicazioni di scenari così complessi.

Resta ora da capire se le indagini negli Stati Uniti porteranno a sviluppi concreti oppure se tutto si risolverà in un nulla di fatto, la posizione di TP-Link resta sotto osservazione, e con essa anche il futuro di uno dei brand più diffusi nel mondo della connettività domestica.