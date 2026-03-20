Trovare un robot aspirapolvere e lavapavimenti con svuotamento automatico, lavaggio dei panni integrato e una potenza di aspirazione da top di gamma sotto i 250€ è un’impresa quasi impossibile. O almeno, lo era fino ad oggi. JONR Robot Aspirapolvere T5 Pro Gen 2 stravolge le regole del mercato con un’offerta bomba su Amazon, raggiungendo il suo minimo storico assoluto grazie a un coupon da non lasciarsi sfuggire. Parliamo di un dispositivo che integra tecnologie solitamente riservate a modelli che costano il doppio, ora disponibile con uno sconto del 40%. Un’opportunità più unica che rara per automatizzare completamente la pulizia di casa senza svuotare il portafoglio. Analizziamo da vicino le caratteristiche che lo rendono un vero best-buy a questo prezzo.

JONR T5 Pro Gen 2: potenza e intelligenza al servizio della pulizia

Il robot JONR T5 Pro Gen 2 non è un semplice robot aspirapolvere, ma un sistema di pulizia completo e autonomo. Il suo punto di forza più impressionante è senza dubbio la potenza di aspirazione, che raggiunge i 15.000 Pa. Questo valore, tra i più alti del settore, garantisce una pulizia profonda su qualsiasi superficie, rimuovendo senza sforzo polvere fine, peli di animali, capelli e detriti più grandi sia dai pavimenti duri che dai tappeti.

La sua efficacia non si ferma all’aspirazione. Il dispositivo è dotato di una funzione di lavaggio con panni rotanti che, abbinata a una pressione costante sul pavimento, rimuove anche le macchie più ostinate. La vera magia, però, risiede nella sua stazione di ricarica multifunzione, che rende l’intervento umano quasi superfluo. Questa base non si limita a ricaricare il robot, ma si occupa di:

Svuotamento automatico della polvere : Il contenitore della polvere del robot viene svuotato automaticamente in un sacchetto sigillato all’interno della base, che può contenere lo sporco di settimane.

: Il contenitore della polvere del robot viene svuotato automaticamente in un sacchetto sigillato all’interno della base, che può contenere lo sporco di settimane. Lavaggio automatico dei panni : Al termine di ogni ciclo di pulizia, i panni vengono lavati con acqua pulita per essere sempre pronti all’uso.

: Al termine di ogni ciclo di pulizia, i panni vengono lavati con acqua pulita per essere sempre pronti all’uso. Asciugatura ad aria calda: Un getto di aria calda asciuga completamente i panni, prevenendo la formazione di muffe e cattivi odori.

La navigazione è affidata a un preciso sistema laser LDS, che mappa l’intera abitazione con accuratezza, pianifica percorsi di pulizia efficienti e riconosce gli ostacoli per evitarli con intelligenza. Un’altra caratteristica degna di nota è la spazzola laterale anti-groviglio, progettata specificamente per evitare che capelli e peli di animali si attorciglino, garantendo un funzionamento continuo e una manutenzione minima. Infine, la funzione di auto-lift solleva automaticamente i panni quando rileva un tappeto, evitando di bagnarlo e concentrandosi sulla sola aspirazione.

Un prezzo mai visto: i dettagli dell’offerta

L’aspetto più incredibile di questo dispositivo è il prezzo a cui viene offerto oggi. Il prezzo di listino di JONR T5 Pro Gen 2 è di 359,99€, una cifra già competitiva per le caratteristiche offerte. Tuttavia, grazie a un coupon da applicare direttamente sulla pagina prodotto di Amazon, il prezzo crolla a soli 215,99€.

Si tratta di un risparmio netto di 144€, che corrisponde a uno sconto eccezionale del 40% sul prezzo originale, portandolo a un minimo storico mai raggiunto prima. L’offerta è disponibile su Amazon, venduto dal negozio ufficiale del marchio, con tutti i vantaggi della spedizione Prime per gli abbonati al servizio. È fondamentale ricordare di spuntare la casella del coupon presente sulla pagina del prodotto prima di aggiungerlo al carrello per visualizzare il prezzo finale corretto. Data l’entità dello sconto, è probabile che le scorte o la durata del coupon siano limitate.

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