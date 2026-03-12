Dalla Cina arriva la notizia del lancio imminente di un nuovo notebook di Xiaomi: stiamo parlando di Xiaomi Book Pro 14.

Sono passati tre anni dal lancio dell’ultimo prodotto di questo tipo da parte del colosso cinese, che a quanto pare ritiene che i tempi siano ormai maturi per un rinnovamento della sua offerta in un settore nel quale negli ultimi giorni, in seguito al lancio di Apple MacBook Neo, potrebbe essere iniziata una sorta di piccola rivoluzione.

Cosa sappiamo di Xiaomi Book Pro 14

Stando a quanto si apprende dai dettagli diffusi da Xiaomi, il suo nuovo notebook Windows 11 sarà disponibile in tre colorazioni (Soft Fog Blue, White ed Elegant Gray) e potrà contare su un design curato sin nei minimi particolari, con un telaio in lega di magnesio pressofuso abbinato a una scocca inferiore in fibra di carbonio ad alta resistenza e uno spessore piuttosto ridotto.

Il nuovo notebook di Xiaomi è pure molto leggero (pesa soltanto 1,08 Kg), ciò anche grazie all’utilizzo di una piastra di supporto della tastiera realizzata in lega di titanio.

Animato da un processore Intel Core Ultra X7 358H (con 16 core e configurazione 4 + 8 + 4), Xiaomi Book Pro 14 dovrebbe garantire prestazioni di alto livello anche grazie ad un sistema di raffreddamento basato su un ampio modulo a camera di vapore da 10.000 mm², su una ventola silenziosa ad alta velocità e su un sistema di flusso d’aria tridimensionale.

Il notebook potrà contare su un display da 14 pollici e il colosso cinese offrirà anche una variante dotata di un processore meno prestante, ossia Intel Core Ultra 5 325.

Per quanto riguarda la memoria, infine, gli utenti potranno scegliere tra 24 GB e 32 GB di RAM, con 1 TB di memoria di archiviazione (SSD).

Il lancio in Cina di Xiaomi Book Pro 14 dovrebbe essere imminente mentre al momento non vi sono informazioni per quanto riguarda il suo arrivo anche in Europa.