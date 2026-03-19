eero ha presentato il nuovo eero Outdoor 7. Si tratta di una versione aggiornata del modello della gamma eero Wi-Fi progettato in modo specifico per l’utilizzo in ambiente esterno, con la possibilità di garantire una connettività affidabile anche fuori casa, in giardino, in veranda o in qualsiasi altro spazio esterno in prossimità della propria abitazione. Il nuovo dispositivo è già disponibile su Amazon.

Le caratteristiche del nuovo eero Outdoor 7

Per estendere una rete eero in un ambiente esterno è possibile ricorrere ad eero Outdoor 7, il dispositivo che porta la rete Wi-Fi anche fuori casa, garantendo una copertura fino a 1.400 metri quadri e il supporto alla connettività Wi-Fi 7, con una velocità massima di trasmissione fino a 2,1 Gbps.

Il modello è certificato IP66 e può funzionare in condizioni estreme di temperatura, da un minimo di -40° C a un massimo di 55° C. Grazie alla tecnologia True Mesh è possibile passare dalla connessione ai dispositivi presenti in casa al dispositivo Outdoor in modo fluido e senza interruzioni.

Per quanto riguarda la Smart Home, inoltre, è presente la compatibilità con i dispositivi Thread, Zigbee e Matter. Da segnalare anche la possibilità di alimentazione tramite l’alimentatore di corrente PoE+ per esterni da 30 W incluso nella confezione. In confezione, inoltre, ci sono accessori di montaggio per pareti in stucco, vinile, legno e fibra di cemento.

Il nuovo eero Outdoor 7 è disponibile a partire da questa settimana su Amazon e può essere acquistato con un prezzo di 469,99 euro. Per acquistare il dispositivo potete utilizzare il link qui di sotto:

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