L’intelligenza artificiale continua a guadagnare terreno anche in ambiti estremamente delicati e, come molti di voi avranno intuito, uno dei settori più interessati da questa evoluzione è proprio quello militare. Secondo le ultime indiscrezioni infatti, il Pentagono starebbe valutando un passo decisamente significativo: permettere alle aziende IA di addestrare modelli direttamente su dati classificati.

Una prospettiva che, se confermata, segnerebbe un cambio di paradigma importante rispetto all’attuale utilizzo dell’intelligenza artificiale nei contesti governativi e militari.

Il Pentagono vuole addestrare l’IA con dati classificati

Ad oggi, in modelli di intelligenza artificiale generativa vengono già utilizzati in ambienti riservati per analizzare informazioni e rispondere a domande, ma con una limitazione fondamentale: non apprendono direttamente dai dati classificati che processano.

Il piano del Pentagono invece, punta proprio a superare questo limite. L’idea è quella di creare ambienti sicuri, veri e propri data center certificati per ospitare informazioni sensibili, in cui addestrare versioni dedicate dei modelli, progettate specificamente per l’uso militare.

In pratica, non si tratterebbe più solo di interrogare il sistema, ma di costruire un’IA che conosce già, almeno in parte, il contesto operativo, grazie all’addestramento su dati reali e classificati.

Secondo fonti vicine al dossier, l’obbiettivo sarebbe quello di ottenere modelli più precisi ed efficaci in compiti specifici; addestrare l’IA su dati classificati (come rapporti di intelligence, immagini satellitari o valutazioni operative) potrebbe migliorare sensibilmente la capacità di analisi.

Del resto, la domanda di sistemi sempre più avanzati è in forte crescita, soprattutto in un contesto geopolitico complesso. Non a caso, il Pentagono ha già stretto accordi con aziende come OpenAI e xAI per utilizzare modelli IA in ambienti classificati, con l’obbiettivo dichiarato di diventare una vera e propria forza combattente basata sull’IA.

Entrando più nel dettaglio, l’addestramento avverrebbe in infrastrutture altamente sicure, dove verrebbe utilizzata una copia del modello associata a dati classificati. Un aspetto importante riguarda la gestione delle informazioni: il Dipartimento della Difesa resterebbe proprietario dei dati, anche se, in casi limitati, personale delle aziende coinvolte potrebbe accedervi, purché in possesso delle necessarie autorizzazioni di sicurezza.

Prima di arrivare a questo scenario però, sono previste fasi di test sui dati non classificati (come immagini satellitari commerciali), così da valutare l’efficacia dei modelli e ridurre i rischi.

Come spesso accade quando si parla di intelligenza artificiale, soprattutto in ambiti critici, non mancano le preoccupazioni; tra le principali criticità evidenziate dagli esperti troviamo il rischio che informazioni sensibili possano essere incorporate nei modelli stessi.

In pratica, un sistema addestrato su dati classificati potrebbe, almeno in teoria, restituire informazioni a utenti che non dispongono del livello di autorizzazione adeguato; un problema particolarmente delicato se si considera che lo stesso modello potrebbe essere utilizzato da diversi reparti con livelli di accesso differenti.

Secondo alcuni analisti, il rischio di diffusione esterna dei dati, per esempio su internet, sarebbe relativamente contenuto, a patto che l’infrastruttura venga configurata correttamente; tuttavia, la gestione interna delle informazioni resta una sfida complessa.

Va detto che l’uso dell’intelligenza artificiale in ambito militare non è certo una novità, da anni infatti le forze armate utilizzano sistemi di visione artificiale per identificare oggetti in immagini e video raccolti da droni e altri dispositivi. Allo stesso modo, aziende come Anthropic hanno sviluppato versioni dei propri modelli pensate per contesti governativi (come Claude Gov), progettate per operare in ambienti sicuri e multilingua.

La vera novità dunque non è tanto l’uso dell’intelligenza artificiale in sé, quanto il passaggio all’addestramento diretto su dati classificati, che rappresenta un salto qualitativo (e anche un potenziale punto critico) nell’evoluzione di queste tecnologie.

Il contesto in cui si inserisce questa iniziativa è quello di una crescente integrazione dell’IA nelle operazioni militari. Secondo alcune informazioni, sistemi basati sull’intelligenza artificiale sarebbero già stati utilizzati per classificare obbiettivi e suggerire priorità operative, oltre che per attività più tradizionali come la stesura di documenti e contratti. Non sorprende quindi che il Pentagono voglia spingersi oltre, esplorando nuove modalità per sfruttare al massimo il potenziale dell’IA.

Al momento non ci sono conferme ufficiali sui tempi o sull’effettiva implementazione di questi piani e, com’è facile immaginare, molti dettagli resteranno probabilmente riservati. Quello che è certo però, è che l’intelligenza artificiale sta assumendo un ruolo sempre più centrale anche nei contesti più sensibili, e se da un lato le opportunità sono evidenti, dall’altro emergono interrogativi importanti su sicurezza, controllo e responsabilità. Un equilibrio delicato, che il settore dovrà necessariamente trovare nei prossimi anni.