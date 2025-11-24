Tesla ha annunciato nelle scorse ore la notizia che tantissimi appassionati di auto elettriche attendevano da tempo: il colosso statunitense si appresta a portare il suo sistema di guida autonoma anche nel Vecchio Continente.

Tesla, attraverso un post su X con il quale ha precisato che è al lavoro da oltre 12 mesi per riuscire a fare sbarcare anche in Europa il sistema di Full Self-Driving (Supervised) dell’azienda, ha aggiunto di avere fornito delle demo alle autorità di regolamentazione di quasi tutti i Paesi dell’UE.

I prossimi passi di Tesla

Tesla ha reso noto di avere avviato e rischiesto programmi di accesso anticipato ove possibile, in modo da poter sviluppare e condividere apposite prove dettagliate sulla sicurezza del sistema di guida autonoma (pubblicate nell’ultimo Rapporto sulla Sicurezza dell’azienda).

Ed ancora, Tesla ha anche dichiarato che nell’ambito di test interni l’azienda ha già percorso oltre 1 milione di chilometri in sicurezza sulle strade di 17 Paesi dell’Unione Europea.

Tesla ha anche reso noto di stare collaborando con l’autorità di omologazione olandese RDW al fine di ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo del sistema di guida autonoma e ciò richiederà la dimostrazione della conformità alle normative esistenti e la richiesta di un’esenzione per comportamenti non ancora regolamentati (come, ad esempio, i sistemi di Livello 2 fuori strada, i cambi di corsia avviati dal sistema con le mani staccate dal volante, ecc.).

Il produttore statunitense mette in evidenza quanto alcune di queste normative siano obsolete, motivo per cui il sistema di guida autonoma è illegale nella sua forma attuale ma modificarlo per renderl0 conforme a queste regole lo renderebbe in molti casi pericoloso e inutilizzabile e Tesla ci ha tenuto a precisare di non avere alcuna intenzione di sacrificare la sicurezza di un sistema collaudato.

E così l’azienda ha deciso di raccogliere prove per ottenere esenzioni specifiche, regola per regola, aggiungendo che l’RDW si è impegnata a concedere l’approvazione nazionale olandese a febbraio 2026 e invitando gli utenti a contattarla, così da esprimere la loro impazienza e il loro entusiasmo.

Tesla conclude spiegando che, dopo l’approvazione nazionale olandese, anche altri paesi dell’UE potranno riconoscere immediatamente l’esenzione e consentirne l’implementazione. Il passo successivo sarà l’ottenimento dell’approvazione ufficiale a livello europeo.

Ci vorrà ancora un po’ di tempo ma la guida autonoma si appresta a sbarcare anche in Europa.