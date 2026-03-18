Garmin ha lanciato una delle promozioni più interessanti della stagione ciclistica 2026 con il programma Cashback sui ciclocomputer della serie Edge. Dal 12 marzo al 31 maggio, potrete ottenere fino a 200 euro di rimborso sull’acquisto dei dispositivi più avanzati della casa americana. Una formula innovativa che non prevede sconti immediati, ma un vero e proprio bonifico successivo all’acquisto.

Come funziona il cashback Garmin

Il meccanismo della promozione si distingue dalle tradizionali rottamazioni perché non richiede la restituzione del vecchio dispositivo. Dovrete acquistare il ciclocomputer al prezzo stabilito da Garmin presso uno dei rivenditori aderenti, conservare la prova d’acquisto e successivamente registrarvi sul portale ufficiale garmin.vipdistrict.com.

La procedura prevede l’inserimento del numero seriale del prodotto (che trovate sulla confezione), il caricamento dello scontrino o della fattura e l’indicazione dell’IBAN per ricevere il bonifico. Avete tempo fino a 15 giorni dalla data d’acquisto per completare la registrazione, mentre Garmin erogherà il rimborso entro 120 giorni dalla fine della campagna.

I modelli coinvolti e i rimborsi disponibili

La gamma di ciclocomputer inclusi nella promozione copre tutte le esigenze ciclistiche moderne. Gli Edge 540 e 840, insieme al nuovo Edge MTB, offrono un cashback di 100 euro ciascuno. Questi dispositivi mantengono caratteristiche avanzate come il coaching adattivo, la funzione Stamina per monitorare i livelli di sforzo e il GNSS multi-banda per una precisione superiore.

I modelli Edge 550 e 850 rappresentano la fascia intermedia con un rimborso di 150 euro. Questi dispositivi introducono funzionalità come gli avvisi smart per l’alimentazione, che vi suggeriscono quanti grammi di carboidrati assumere durante la corsa, e il meteo in tempo reale con sovrapposizioni radar quando collegati allo smartphone.

L’ammiraglia Edge 1050 offre il cashback più generoso di 200 euro. Questo modello si distingue per l’altoparlante integrato che fornisce suggerimenti vocali per l’allenamento e la navigazione, oltre a un campanello digitale per avvisare pedoni e ciclisti. Il display touchscreen LCD a colori garantisce una visualizzazione ottimale delle statistiche e delle mappe.

Caratteristiche tecniche che fanno la differenza

L’Edge MTB merita un’attenzione particolare per gli appassionati di mountain bike. Il dispositivo presenta un design compatto a 7 pulsanti con vetro Corning Gorilla Glass, resistente alle condizioni più estreme. I profili Gravity distinguono tra enduro e downhill, mentre il GPS a 5 Hz con registrazione multibanda permette di analizzare dettagliatamente le traiettorie sui sentieri.

La navigazione Trailforks precaricata vi consente di esplorare nuovi percorsi con informazioni dettagliate sui sentieri, mentre la modalità Forksight offre una guida lungo il percorso con nomi dei sentieri e distanze delle salite. La batteria garantisce fino a 26 ore in modalità risparmio energetico, ideale per le avventure più lunghe.

Gli Edge di ultima generazione condividono funzionalità avanzate come la Group Ride, che mantiene la connessione durante le uscite di gruppo con messaggistica in tempo reale e classifiche delle salite. Gli avvisi per i pericoli stradali, segnalati da altri ciclisti della comunità, aumentano la sicurezza durante le vostre pedalate.

Requisiti fondamentali per ottenere il rimborso

L’aspetto cruciale della promozione riguarda il rispetto del prezzo stabilito da Garmin. Non tutti i dispositivi in commercio sono idonei: dovete acquistare i ciclocomputer esattamente ai prezzi indicati (329€ per Edge 540, 429€ per Edge 840, 449€ per Edge 550, 549€ per Edge 850, 699€ per Edge 1050 e 399€ per Edge MTB).

Altrettanto importante è verificare che il numero di matricola del dispositivo rientri nella promozione. Non tutti gli esemplari sono validi: quelli con matricole più vecchie potrebbero essere esclusi dal cashback. Vi consigliamo di rivolgervi esclusivamente a rivenditori che garantiscono la compatibilità della matricola con la promozione, evitando spiacevoli sorprese durante la registrazione sul portale Garmin.

Se state valutando l’acquisto di un ciclocomputer e volete approfondire le caratteristiche dei vari modelli disponibili sul mercato, potete consultare la nostra guida ai migliori ciclocomputer.