Negli ultimi tempi si è tornati a parlare con insistenza della possibile introduzione degli annunci pubblicitari all’interno di ChatGPT su scala globale, complice un aggiornamento dell’informativa sulla privacy che ha fatto rapidamente il giro del web (e soprattutto di Reddit); tuttavia, come spesso succede quando emergono speculazioni di questo tipo, la realtà è leggermente diversa e, per certi versi, più rassicurante per gli utenti al di fuori degli Stati Uniti.

OpenAI ha infatti chiarito ufficialmente che gli annunci pubblicitari su ChatGPT non sono ancora previsti a livello globale, spegnendo sul nascere le preoccupazioni di molti utenti europei (e non solo) che temevano un’imminente estensione del modello supportato da advertising.

Pubblicità su ChatGPT disponibile solo negli Stati Uniti

Entrando più nel dettaglio, la pubblicità su ChatGPT è stata introdotta a febbraio 2026, ma esclusivamente negli Stati Uniti e in maniera graduale; non tutti gli utenti statunitensi infatti hanno immediatamente avuto accesso a questa novità: OpenAI sta adottando un approccio progressivo, proprio per studiare il comportamento reale degli utenti e valutare l’impatto degli annunci.

Al momento, gli annunci vengono mostrati solo agli utenti loggati, solo sui piani gratuiti ed esclusivamente sotto le risposte generate dal chatbot.

Un aspetto su cui OpenAI ha voluto insistere è che gli annunci sono chiaramente separati dalle risposte e non influiscono in alcun modo sul contenuto generato dall’intelligenza artificiale; gli inserzionisti inoltre, non hanno alcun potere di modifica, controllo o priorità sulle risposte.

Molti di voi avranno notato come, negli ultimi giorni, la questione sia esplosa soprattutto sui social e nei forum, con diversi utenti che segnalavano riferimenti alla pubblicità all’interno della nuova informativa sulla privacy.

Questa modifica però, non rappresenta un annuncio operativo, bensì (come spiegato dalla stessa OpenAI) una sorta di preparazione legale in vista di un’eventuale espansione futura. In altre parole, l’azienda si sta portando avanti, ma ciò non significa che il rollout globale sia imminente.

Uno dei temi più discussi riguarda ovviamente la natura stessa degli annunci, a differenza della pubblicità tradizionale (come quella che siamo abituati a vedere su motori di ricerca e social), quella integrata in un sistema conversazionale come ChatGPT può risultare molto più contestuale e personalizzata.

Questo ha sollevato alcune preoccupazioni: possibile influenza sulle decisioni degli utenti, maggiore vicinanza tra contenuto e pubblicità e timori sulla gestione dei dati. OpenAI ha provato a rassicurare su tutti questi fronti, sottolineando che le conversazioni non vengono condivise con gli inserzionisti, gli annunci sono gestiti da sistemi separati e i dati personali, la cronologia delle chat e i ricordi non sono accessibili a terze parti.

Inoltre, non vengono mostrati annunci agli utenti minorenni (in base ai dati disponibili) e, almeno per ora, l’esperienza rimane completamente priva di pubblicità per chi utilizza piani a pagamento.

Un altro elemento chiave riguarda il contesto normativo, gli utenti europei sono infatti soggetti a regolamentazioni più stringenti in materia di privacy e trattamento dei dati (basti pensare al GDPR), e questo rappresenta un ostacolo non indifferente per l’introduzione rapida di pubblicità personalizzata.

Proprio per questo motivo, OpenAI non ha fornito alcuna tempistica per un eventuale lancio globale, lasciando intendere che gli utenti internazionali dovranno pazientare ancora un po’.

In definitiva, la situazione attuale è piuttosto chiara: la pubblicità su ChatGPT esiste, ma solo negli Stati Uniti, non c’è al momento un piano concreto per l’espansione globale e OpenAI sta testando il modello con estrema cautela.

Resta però evidente come questa sia una direzione strategica importante per il futuro della piattaforma, l’introduzione degli annunci, seppur ben separati e regolamentati, rappresenta un possibile nuovo modello di monetizzazione, soprattutto per sostenere l’accesso gratuito al servizio.

Non è dunque chiaro quando, e soprattutto come, questa novità arriverà anche in Europa, ma è lecito aspettarsi ulteriori sviluppi nei prossimi mesi, man mano che OpenAI raccoglierà dati e feedback dal mercato statunitense.