Se la tecnologia IA ci ha già sorpreso nei mesi scorsi, l’arrivo di ChatGPT 5.4 è uno di quei momenti che ci fa sollevare il sopracciglio e pensare “ok, adesso qualcosa sta cambiando davvero”. OpenAI ha appena rilasciato l’ultima versione del suo modello di punta, progettata per affrontare compiti complessi, ragionare in profondità e interagire con software e strumenti come se fosse un assistente capace di agire, non solo di rispondere.

Questa versione non è una semplice revisione numerica. ChatGPT 5.4 porta con sé funzionalità nuove e concrete: il Thinking mode, che mostra il piano d’azione del modello mentre elabora le richieste, capacità di usare mouse e tastiera per interagire con computer e applicazioni, e strumenti ottimizzati per fogli di calcolo, presentazioni e task professionali. Il contesto gestibile è molto più ampio rispetto alla versione 5.2, e la qualità dell’output è pensata per ridurre errori e migliorare la “fattualità”.

Prezzi e comparazione con versioni precedenti

Un aspetto pratico che non possiamo ignorare è il costo per token quando si usa il modello tramite API. OpenAI ha aggiornato le tariffe per riflettere la maggiore potenza e capacità di ChatGPT 5.4. La tabella qui sotto riassume la differenza tra le versioni principali:

Versione Costo per 1M token input Costo per 1M token output Note principali ChatGPT 5.2 3 $ 5 $ Contesto limitato, buone performance generali ChatGPT 5.4 4 $ 6 $ Contesto fino a 100k token, Thinking mode, ragionamento avanzato, output più coerente, ottimizzato per task professionali ChatGPT 5.4 Pro 6 $ 9 $ Versione professionale, maggiore efficienza token, interazione con software, gestione di task complessi, uso ottimizzato per agenti aziendali

L’aumento di prezzo per token non è casuale: il modello è più token‑efficient, quindi può completare task complessi con meno token rispetto a versioni precedenti. In pratica, per certe attività difficili potreste finire per spendere meno in totale, pur pagando di più per milione di token.

Con ChatGPT 5.4 possiamo affrontare problemi lunghi e articolati senza perdere il filo, generare codice in grandi quantità, gestire input estesi e coordinare strumenti software diversi senza interventi manuali continui. Il modello può lavorare su fogli di calcolo e presentazioni in modo molto più strutturato e coerente, trasformando attività prima frammentate in flussi completi.

Il Thinking mode è una rivoluzione: vedere il piano del modello mentre lavora ci aiuta a correggere e orientare le risposte in tempo reale, riducendo errori e aumentando la trasparenza. Inoltre, la possibilità di interagire con computer, mouse e tastiera apre scenari in cui l’IA non si limita a suggerire, ma agisce concretamente nei nostri flussi di lavoro.

Insomma, ChatGPT 5.4 non è solo più potente rispetto alla versione 5.2, ma sembra un passo ulteriore verso agenti di intelligenza artificiale che non solo comprendono, ma eseguono. È quindi lecito immaginare un futuro in cui il modello non si limita a rispondere alle nostre domande, ma ci aiuta a completare compiti complessi, automatizzare flussi di lavoro e coordinare strumenti digitali con naturalezza.