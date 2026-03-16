Il momento giusto per acquistare un paio di auricolari top di gamma è finalmente arrivato. Dopo mesi dal lancio, gli Apple AirPods Pro 3 raggiungono un prezzo straordinariamente accessibile grazie a una promozione imperdibile su AliExpress. Parliamo di un dispositivo che unisce un’esperienza audio di altissimo livello a funzionalità innovative per il monitoraggio della salute, ora disponibile con uno sconto di oltre il 24%. Questa è un’opportunità eccezionale per entrare nell’ecosistema Apple con uno dei suoi prodotti di punta, risparmiando una cifra considerevole. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari un vero e proprio best-buy, soprattutto a questo prezzo.

Apple AirPods Pro 3: audio immersivo e monitoraggio della salute

Gli auricolari Apple AirPods Pro 3 non sono semplici auricolari, ma un concentrato di tecnologia pensato per offrire un’esperienza d’uso senza compromessi. Il punto di forza è senza dubbio la qualità audio, garantita da nuovi driver ad alta fedeltà e dalla celebre Cancellazione Attiva del Rumore (ANC), capace di isolare l’ascoltatore dai rumori esterni per un’immersione totale nella musica o nei podcast. A questo si aggiunge l’Audio Spaziale con tracciamento dinamico della testa, che crea un effetto sonoro tridimensionale e cinematografico, adattandosi ai movimenti del capo.

Ma la vera innovazione di questo modello risiede nelle funzionalità legate alla salute. Per la prima volta, Apple ha integrato un sensore per il rilevamento della frequenza cardiaca direttamente negli auricolari, trasformandoli in un compagno ideale per gli allenamenti e il monitoraggio del proprio stato di forma fisica. Questa caratteristica, unita a funzioni migliorate per la salute dell’udito, posiziona gli AirPods Pro 3 un gradino sopra la concorrenza.

Il design rimane iconico e funzionale, con un peso di appena 5,55 grammi per auricolare che garantisce comfort anche dopo ore di utilizzo. L’autonomia è un altro punto a favore: fino a 8 ore di ascolto con una singola carica (con ANC attivo), estendibili ulteriormente grazie alla custodia di ricarica, ora dotata di una moderna e comoda porta USB-C. L’integrazione con l’ecosistema Apple è, come sempre, impeccabile, con abbinamento istantaneo e accesso rapido a Siri.

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Un’offerta da non perdere su AliExpress

Questa promozione rende gli Apple AirPods Pro 3 più accessibili che mai. Il prezzo di listino, fissato a 249€, scende drasticamente grazie a un’offerta speciale disponibile su AliExpress. Utilizzando uno dei codici sconto al momento del checkout, il prezzo finale crolla a soli 187€, con un risparmio netto di 62€ sul prezzo originale.

Per ottenere questo prezzo, è fondamentale inserire in fase di acquisto uno dei seguenti coupon: ASIT30, ITAS30 o TUTTOA30. Si consiglia di agire rapidamente, poiché offerte di questa portata su prodotti Apple tendono a esaurirsi in fretta, sia per la durata limitata della promozione che per le scorte disponibili. La spedizione può variare a seconda del venditore e della destinazione, quindi è bene verificare i dettagli prima di completare l’ordine. Questa è un’occasione unica per portarsi a casa un prodotto premium a un prezzo da fascia media.

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