La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon continua con il terzo giorno, e non si fermerà fino al 16 marzo. Curiosi di scoprire le proposte più popolari del momento? Vediamo insieme quali sono gli sconti più apprezzati in questa terza giornata, naturalmente per quanto riguarda la tecnologia: ecco i bestseller del momento.

Le offerte bestseller del terzo giorno su Amazon: ecco le proposte più popolari

Come ormai saprete, la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon è valida fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo, e sta proponendo migliaia di sconti in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).

Abbonati ad Amazon Prime

L’iniziativa è partita alla mezzanotte del 10 marzo, quindi possiamo fare un ulteriore bilancio e scoprire insieme le offerte più popolari del terzo giorno, e quindi gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo). È interessante notare come alcuni tra i prodotti più venduti non facessero “ufficialmente” parte delle offerte: si tratta comunque di prodotti molto popolari o di nuova uscita. Ancora una volta a dominare è la categoria smart home, con tanti prodotti per la casa intelligente.

Offerte smartphone bestseller

Offerte smart home bestseller

Offerte PC e informatica bestseller

Altre offerte bestseller

Questi erano dunque i bestseller di questo terzo giorno di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.