La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon continua con il terzo giorno, e non si fermerà fino al 16 marzo. Curiosi di scoprire le proposte più popolari del momento? Vediamo insieme quali sono gli sconti più apprezzati in questa terza giornata, naturalmente per quanto riguarda la tecnologia: ecco i bestseller del momento.
Le offerte bestseller del terzo giorno su Amazon: ecco le proposte più popolari
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon è valida fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo, e sta proponendo migliaia di sconti in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
L’iniziativa è partita alla mezzanotte del 10 marzo, quindi possiamo fare un ulteriore bilancio e scoprire insieme le offerte più popolari del terzo giorno, e quindi gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo). È interessante notare come alcuni tra i prodotti più venduti non facessero “ufficialmente” parte delle offerte: si tratta comunque di prodotti molto popolari o di nuova uscita. Ancora una volta a dominare è la categoria smart home, con tanti prodotti per la casa intelligente.
Offerte smartphone bestseller
-
-6%
-
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9'', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Arancione cosmico
-
-37%
Google Pixel 10 Pro - Smartphone Android sbloccato con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,3'' - Nero ossidiana, 1TB
-
-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Nero
-
-22%
Apple iPhone 16 128 GB: Telefono 5G con Controllo fotocamera, chip A18 e tanta autonomia in più. Compatibile con AirPods; Nero
-
-23%
-
-13%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
-
-4%
Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7'' FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]
Offerte smart home bestseller
-
-19%
MOVA LiDAX Ultra 1000 AWD Robot tagliaerba, senza RTK, Mappatura Automatica Assistita dall'IA, LiDAR 3D a 360° e AI Dual-Vision, Trazione Integrale da 36 V per Pendenze dell' 80%
-
-21%
DREAME A2 1200 Tosaerba robotico – Connessione wireless senza RTK, per 1200 m², LiDAR 3D a 360° e visione AI, capacità di salita fino al 50% (26,5°), taglio di precisione EdgeMaster da 5 cm
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente,Nero
-
-43%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-
-11%
MOVA LiDAX Ultra 800 Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale, Consigliato 800 m², Mappatura Automatica senza RTK con LiDAR 3D 360° e Visione IA, Taglio Bordi 5 cm, Percorso a U Efficace
-
-38%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
-
-11%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante
-
-20%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
-
-15%
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
-
-30%
DREAME Aqua10 Roller Robot aspirapolvere con lavaggio AquaRoll, protezione del rullo per la cura di tappeti e moquette, superamento degli ostacoli di 6 cm, auto-svuotamento, aspirazione da 30.000 Pa
-
-19%
roborock F25 Ultra Aspirapolvere Lavapavimenti a Vapore Senza fili Riscaldamento a 180 °C, Lavaggio 86 °C, Asciugatura 90 °C in 5 min, Aspirazione 22 kPa, WiFi, Sistema Anti-groviglio.
-
-41%
roborock S8 MaxV Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, RockDock Ultra 8-in-1 Stazione Autopulente, Distributore Auto di Detersivo, 10000Pa, Reactive AI 2.0, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda
-
-41%
roborock S8 MaxV Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, RockDock Ultra 8-in-1 Stazione Autopulente, Distributore Auto di Detersivo, 10000Pa, Reactive AI 2.0, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda
-
-40%
MOVA 600 Robot Tosaerba Senza Filo Perimetrale, Mappatura 360° 3D LiDAR Fino a 600 m², Superamento Ostacoli Intelligente, Controllo via App, Taglio a U, Silenzioso, Allarmi di Sicurezza
-
-33%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
-
-26%
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti Aspirapolvere a Vapore Senza Fili, 140℃ HyperSteam, 180° Posizione Piana, Design Anti-Ingroppamento, Auto-pulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia
-
-31%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-
-37%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
-
-15%
Tineco FLOOR ONE SWITCH S7 Stretch Aspirapolvere lavapavimenti multifunzione 5 in 1, design piatto a 180°, asciugatura rapida con aria calda a 85°C, design anti-groviglio
-
-42%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile, Nero (Nero)
-
-30%
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
-
-20%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
-
-42%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-
-5%
Lefant M3Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 20000Pa, Stazione All-in-One, Navigazione dToF, Ostacoli PSD, 3.2L Autosvuotamento, Lavaggio Mop 45°C, Asciugatura, WiFi 2.4G/5G/Alexa/APP
-
-45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
-
-18%
Tineco FLOOR ONE S6 Stretch Steam Aspirapolvere e lavapavimenti a vapore, Pulizia a vapore ad alta temperatura 160℃, Posizione piatta a 180°, Auto-pulizia FlashDry, Cavo lungo 8,3 m
-
-20%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
-12%
Philips Hue White and Color Ambiance Faretto Smart LED Lily per Esterni, Kit Base 4 Faretti, Dimmerabili, 8 W, Nero
-
-30%
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
-
-26%
DREAME Z30 Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione da 28,000PA/310 AW, Autonomia 90 Min, Rilevamento Automatico Sporcizia, Regolazione Automatica dell'aspirazione
-
-23%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Nero
-
-23%
Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati
-
-23%
Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati
-
-48%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Bianco
-
-29%
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 20 000Pa, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Autopulente, Asciugatura 85℃, 40 Min Autonomia, Batteria Pouch Cell
-
-24%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
-
-43%
roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, Controllo APP, Nero
-
-43%
Tineco FLOOR ONE i5 Stretch Aspirapolvere Lavapavimenti, 20000Pa Potente, Aspira e Lava Insieme, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Pulizia Bordi, Autonomia 30 Min, Serbatoi Capienti
-
-25%
EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7'', Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
-
-27%
EZVIZ CB8 Lite 2K+ Telecamera WiFi Esterno con Pannello Solare, PTZ 360° AOV, Rilevamento di Persone/Veicoli, Audio Bidirezionale, Visione Notturna a Colori, Difesa Attiva
Offerte PC e informatica bestseller
-
-15%
Alienware Area-51 Gaming Desktop - Intel Core Ultra 9 Series 2, Nvidia GeForce RTX 5080, 32GB RAM, SSD 2TB, Wi-Fi 6E, Bluetooth, Raffreddamento a Liquido, Windows 11 Home, AlienFX, Lunar Silver
-
Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Pro, CPU 18 e GPU 20 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 16,2'', 48GB di memoria unificata, 1 TB SSD, Wi Fi 7 – Nero siderale
-
Apple MacBook Pro Portatile con chip M5 Pro, CPU 18 e GPU 20 core: progettato per l’AI, display Liquid Retina XDR da 16,2'', 48GB di memoria unificata, 1 TB SSD, Wi Fi 7 – Nero siderale
-
acer Predator Helios Neo 16S AI PHN16S-71-93J7 Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 2 TB SSD, Display 16'' OLED 240 Hz DDS, Windows 11 Home
-
-22%
ASUS ROG Strix G16 (2025) con display da 16'' a 165Hz, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB, AMD Ryzen™ 9 8940HX, RAM 32GB, 2TB SSD, Layout ITA, Win 11 Home, Grigio
-
-14%
Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16'' WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Tastiera RGB AlienFX QWERTY
-
-14%
Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16'' WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Tastiera RGB AlienFX QWERTY
-
-25%
ASUS TUF Gaming A16 FA608PP#B0DYF337MN, Notebook con Monitor da 16'' Anti-glare, 165Hz, processore AMD Ryzen™ 9 8940HX, RAM 16GB, 1TB SSD, NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 8GB GDDR7, Win11 Home, Grigio
-
-5%
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero
-
-6%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 24GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
-
-19%
HP OMEN 16L TG03-0005sl, Desktop Gaming, Intel Core Ultra 7 265F, Intel Evo Edition, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Alluminio, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Bianco
-
-12%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte
-
-12%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
-
Lenovo Yoga 7 (2 in 1) Notebook Copilot+ PC Convertibile Touch 14” OLED WUXGA (1920x1200), Intel Core Ultra 7 256V, RAM 16 GB, 512 GB SSD, 60 Hz, Windows 11 Home, WiFi 7 - Luna Grey
-
Apple MacBook Neo 13'' con chip A18 Pro: progettato per l’AI e Apple Intelligence, display Liquid Retina, 512GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p, Touch ID – Indaco
-
Apple MacBook Neo 13'' con chip A18 Pro: progettato per l’AI e Apple Intelligence, display Liquid Retina, 256GB di archiviazione SSD, videocamera FaceTime HD a 1080p – Giallo agrume
-
-31%
ASUS Vivobook 16 X1605VA#B0DXQDVR6Q, Notebook con Monitor da 16'' Anti-glare, 60Hz, Intel® Core™ i7-13620H, RAM 16GB, 1TB SSD, Win 11Home, Argento
-
HP OmniBook 5 Flip 14-fp0004sl, Notebook, (Processore Intel Core 3 100U, 8GB RAM, 512GB SSD, Windows 11), Lavoro d'ufficio avanzato, Multitasking, Convertibile, Tastiera Italiana QWERTY, Argento
-
-9%
HP Laptop 15-fc0016sl, AMD Ryzen 7-5825U, Copilot, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, AMD Radeon, Display 15.6'' FHD SVA 250 nits, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento, Non convertibile, 15''
-
-11%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
-
-11%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
-
TP-Link Archer NX200 Router 5G Wi-Fi 6 AX1800 Mbps con SIM, Dual Band, Plug & Play, Porta Gigabit WAN/LAN, 4K-QAM, Beamforming, 8 × 5G/LTE, 2 × Wi-Fi Antenne Interne, EasyMesh, HomeShield
-
-32%
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0'' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
-
-9%
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11'' 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 128GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
-
-14%
LG 27U411A Monitor 27'' Full HD IPS, HDR 10, 120Hz, 1ms MBR, HDMI, D-Sub (VGA), Uscita cuffie, 1920x1080, sRGB 99%, Schermo Antiriflesso, Flicker Safe, Reader Mode, Nero
-
-10%
Logitech MK270 Combo Tastiera e Mouse Wireless per Windows, 2,4 GHz Compatto, 8 Tasti Multimediali e di Scelta Rapida, Durata della Batteria 2 anni, PC, Laptop, Italiano QWERTY - Nero
-
-37%
Tapo C200 Telecamera Wi-Fi Interno FHD, Videocamera sorveglianza, Visione Notturna, 360° Visuale, Audio Bidirezionale, Rilevamento di movimento e notifiche, Allarme acustico e luminoso integrato
-
-54%
Logitech M240 Silenzioso Bluetooth Mouse, Wireless, Compatto, Portatile, Smooth Tracking, durata batteria 18 mesi, per Windows, macOS, ChromeOS, Compatibile PC, Mac, Laptop, Tablet - Grafite
-
-15%
acer Mouse Wireless Ergonomico, mouse computer ottico USB senza fili, 2,4 GHz con ricevitore mini USB, 1600 DPI regolabile, 6 pulsanti, compatibile con PC/Mac/Laptop/Chromebook
-
-40%
UGREEN Bluetooth 6.0 USB Adattatore per PC Dongle Chiavetta per Windows 11 10 8.1 Compatibile con Controller di PS5 PS4 Telefono Cuffie Auricolare Tastiera Mouse
Altre offerte bestseller
-
-44%
Samsung Neo QLED 4K Vision AI Smart TV 55'' QE55QN85FAUXZT, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design,PACCHETTO INTRATTENIMENTO, 2025
-
-11%
-
-26%
Insta360 X4 Air Pack Starter Nero grafite- Videocamera leggera 165g 8K 360, selfie stick invisibile, lenti sostituibili, prima registri poi inquadri, cover antivento integrata.
-
-29%
Haier QLED 4K UHD 50'' Smart TV, Google TV, Dolby Audio, HDR 10, Telecomando Smart, Google Assistant, Bluetooth 5.1, Gaming 120Hz, USB 2.0, DBX TV, HDMI 2.1 x 4 [2025], 6 Mesi DAZN inclusi
-
-15%
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
-
-25%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
-
-54%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 6 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 3 Testine Oral B Di Ricambio, Custodia Da Viaggio, Pulizia Denti Efficace
-
-27%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
-
-39%
BISSELL SpotClean ProHeat, Lavatappeti, Pulitore Macchie con Tecnologia HeatWave, Lava Tappezzeria per Tappeti, Auto, Pulisci Divani, Moquette, Materassi e Altro, Potente Motore da 330W, 36988
-
VARTA Pile AAA, confezione da 12, Energy, Alcaline, 1,5V, per semplici bisogni di base, imballaggio riciclato al 90%, Made in Germany
-
VARTA Pile AA, confezione da 12, Energy, Alcaline, 1,5V, per semplici bisogni di base, imballaggio riciclato al 90%, Made in Germany
Questi erano dunque i bestseller di questo terzo giorno di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
