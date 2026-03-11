Ne avevamo sentito parlare già all’inizio del 2026, con ulteriori indizi sul possibile funzionamento emersi poi alla fine del mese ma ora è ufficiale: il team di WhatsApp ha da poche ore annunciato gli account gestiti dai genitori.

Si tratta di una nuova tipologia di account pensata per offrire ai minori di 13 anni (o dell’età minima richiesta nel Paese o nell’area geografica specifica) un’esperienza “sicura” e controllata da un genitore (o da un tutore maggiorenne) sulla popolare app di messaggistica. Scopriamo tutti i dettagli.

Su WhatsApp arrivano gli account “limitati” per i preadolescenti

Tramite un breve post sul blog ufficiale, come anticipato in apertura, WhatsApp ha annunciato gli account gestiti dai genitori, una nuova tipologia di account pensata per gli utenti che non hanno ancora raggiunto l’età minima richiesta nel proprio Paese per l’utilizzo della popolare app di messaggistica (in Italia, la soglia è fissata a 13 anni).

WhatsApp è la soluzione che le famiglie scelgono per comunicare perché è semplice, privata e affidabile. In collaborazione con famiglie ed esperti, stiamo implementando i nuovi account gestiti da un genitore, che consentono a genitori e tutori di configurare WhatsApp per i preadolescenti, con nuove opzioni per limitare l’esperienza di WhatsApp a messaggi e chiamate.

Quali sono le limitazioni di questa nuova tipologia di account

Gli account gestiti dai genitori sono pensati per consentire ai preadolescenti di comunicare con i loro familiari e con gli amici più stretti su WhatsApp sotto la supervisione dei genitori (o di un tutore maggiorenne). Questa tipologia di account integra alcuni controlli parentali e, di conseguenza, va a bloccare le inserzioni e l’accesso ad alcune funzioni dell’app:

Meta AI

Canali

Stato

Lucchetto chat

Blocco dell’app

Dispositivi collegati

Condivisione della posizione

Messaggi visualizzabili una volta

Messaggi effimeri nelle chat individuali

Solo i genitori potranno poi modificare le impostazioni sulla privacy che, per impostazione predefinita, vengono configurate per far sì che solo i contatti salvati in rubrica possano vedere informazioni chiave (come l’immagine del profilo e l’ultimo accesso). Per apportare modifiche, i genitori devono usare il PIN unico che viene creato in fase di configurazione.

Per quanto concerne l’invio di messaggi, gli account gestiti dai genitori possono ricevere messaggi solo dai contatti salvati; sul fronte delle chat di gruppo, solo i genitori possono decidere a quali gruppi il preadolescente può iscriversi; in aggiunta, gli inviti ai gruppi e i messaggi da contatti sconosciuti saranno inviati a una cartella “Richieste” gestita dai genitori.

I genitori riceveranno una notifica per ogni attività importante legata all’account gestito (come l’aggiunta di un contatto, una nuova richiesta di messaggi o l’abbandono di un gruppo). I messaggi personali, invece, sono crittografati end-to-end come negli account normali.

Come configurare un account gestito dai genitori

Come suggerito da WhatsApp nella sezione dedicata sul portale di supporto, gli account gestiti dai genitori sono in fase di implementazione graduale e potrebbero non essere ancora disponibili in tutte le aree geografiche. Di conseguenza, non preoccupatevi nel caso in cui non disponiate ancora di questa novità. A ogni modo, la configurazione prevede:

Download e installazione di WhatsApp sullo smartphone del preadolescente

Creazione dell’account gestito Aprire l’app Scegliere la lingua Selezionare “Accetta e continua” Selezionare “Altre opzioni” Selezionare “Crea un account gestito da un genitore” Effettuare la registrazione e la verifica del numero di telefono Inserire la data di nascita del preadolescente e confermare l’età Selezionare “Continua” per collegare l’account a quello del genitore

Collegare l’account del genitore (o tutore) a quello del preadolescente Configurare un account WhatsApp (solo nel caso in cui non ne esista già uno) Aprire l’app Fotocamera e inquadrare il codice QR mostrato sul dispositivo del figlio Selezionare “Accetta e continua” Procedere con la verifica richiesta (status di “adulto”) Creare un PIN genitore a 6 cifre (sarà poi necessario per accedere e apportare modifiche all’account gestito) Confermare il PIN genitore Selezionare “Avanti” Selezionare “Fine”

Completare la configurazione dell’account sul dispositivo del preadolescente Inserire il PIN genitore Selezionare “Continua”



A questo punto, l’account gestito sarà configurato. Il preadolescente potrà inserire quindi il proprio nome e l’immagine del profilo desiderata prima di cominciare a scambiare messaggi coi propri familiari e amici più stretti. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla sezione dedicata sul portale di supporto.