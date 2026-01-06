Roborock ha presentato al CES 2026 di Las Vegas una gamma di prodotti che ridefinisce gli standard della pulizia domestica intelligente, a pochi giorni dall’annuncio della partnership globale con il Real Madrid Football Club. Con il motto “The Greatest Meeting the Greatest”, il brand cinese conferma la sua posizione di leadership nel settore della robotica domestica, introducendo soluzioni innovative che spaziano dai robot aspirapolvere con architettura wheel-leg ai sistemi wet&dry di nuova generazione.

L’evento, guidato dal Presidente di Roborock Quan Gang, ha svelato una serie di novità destinate a rivoluzionare l’approccio alla pulizia domestica. Tra gli annunci più significativi spicca Roborock Saros Rover, primo robot aspirapolvere al mondo dotato di un’architettura che combina ruote e gambe, capace di affrontare scale e pendenze con un’agilità che si avvicina a quella umana. Accanto a questa innovazione futuristica, la presentazione ha incluso i nuovi modelli Saros 20, Saros 20 Sonic, Qrevo Curv 2 Flow e F25 ACE Pro, oltre all’ingresso nel mercato nordamericano dei tosaerba robotici con RockMow X1 LiDAR.

Roborock Saros Rover: l’evoluzione della mobilità robotica

Roborock Saros Rover rappresenta un salto tecnologico senza precedenti nel settore degli aspirapolvere robotici. Questo dispositivo introduce per la prima volta un’architettura wheel-leg alimentata da intelligenza artificiale, dove ogni “arto” offre capacità di estensione, sollevamento ed elevazione che imitano la mobilità umana. Il sistema permette al robot di alzare e abbassare ogni ruota-gamba in modo indipendente, eseguendo piccoli salti, rotazioni agili, arresti improvvisi e cambi di direzione repentini, mantenendo sempre il corpo livellato anche su terreni irregolari.

A livello software, il Saros Rover sfrutta algoritmi avanzati di intelligenza artificiale, sensori di movimento complessi e informazioni spaziali 3D per comprendere l’ambiente circostante e far reagire le gambe con precisione millimetrica. Questa combinazione hardware-software consente al dispositivo di eccellere nelle abitazioni su più piani, pulendo ogni singolo gradino di una scala mentre sale al piano superiore, riducendo drasticamente le zone inaccessibili che caratterizzano i robot aspirapolvere tradizionali.

Le capacità del Saros Rover si estendono a diversi tipi di superfici irregolari. Il robot è progettato per affrontare scale tradizionali, scale a chiocciola e persino scale con moquette e bordo arrotondato, pulendo i gradini mentre li percorre. Oltre alle scale, il dispositivo è in grado di gestire pendenze del terreno e dislivelli nei passaggi tra stanze su più livelli che richiedono elevazione e potenza significative. Attualmente in fase di sviluppo, il Saros Rover rappresenta la visione futura di Roborock per una pulizia domestica senza barriere architettoniche, con la data di lancio che sarà comunicata prossimamente.

Roborock Saros 20: potenza e autonomia senza compromessi

Il Roborock Saros 20 si posiziona come il nuovo flagship della serie di punta del brand, portando significativi miglioramenti nelle capacità di intelligenza artificiale e mobilità. Il dispositivo è equipaggiato con il sistema autonomo StarSight™ 2.0, potenziato per supportare il riconoscimento di fino a 201 oggetti, garantendo una navigazione più precisa e una riduzione significativa della necessità di preparare l’ambiente prima della pulizia.

Una delle innovazioni più significative di Saros 20 è rappresentata dal telaio AdaptiLift™ Chassis 3.0, una struttura avanzata composta da una ruota principale, una ruota ausiliaria e un braccio di sollevamento che si dispiega automaticamente quando rileva delle soglie. Questo sistema consente al robot di sollevarsi più in alto rispetto alle generazioni precedenti, superando soglie singole fino a 4,5 cm di altezza o soglie a doppio strato fino a 8,5 cm complessivi. La capacità di attraversare questi ostacoli verticali elimina uno dei limiti più comuni degli aspirapolvere robotici, garantendo una pulizia continua attraverso diverse aree della casa senza intervento manuale.

Il cuore prestazionale di Saros 20 è il motore HyperForce® da 35.000 Pa, che offre una potenza di aspirazione superiore per sollevare la polvere annidata nelle fibre dei tappeti ed estrarre i detriti dalle fessure del pavimento. Il sistema a doppio mocio rotante è progettato per uno sfregamento costante ad alto attrito sui pavimenti duri, con ogni panno che ruota fino a 200 RPM mentre la pressione verso il basso si adatta sollevandosi da 8N nel lavaggio ordinario a un massimo di 13N quando vengono rilevate macchie più difficili.

Il dispositivo è supportato dalla nuovissima base RockDock® con lavaggio ad acqua calda a 100°C, che aiuta a sciogliere grasso e residui di cibo, seguito dall’asciugatura ad aria calda a 55°C per inibire l’umidità e gli odori. Test verificati dal TÜV dimostrano la rimozione di oltre il 99,99% dei batteri dai panni rotanti dopo il lavaggio, mentre lo svuotamento automatico della polvere si estende fino a 65 giorni tra un cambio di sacco e l’altro. L’architettura 3X sollevabile del robottino coordina il telaio, la spazzola principale e i doppi moci rotanti per adattarsi in tempo reale alle superfici, garantendo risultati ottimali sia sui tappeti che sui pavimenti duri.

Roborock Saros 20 Sonic: precisione e pulizia profonda

Roborock Saros 20 Sonic rappresenta un approccio alternativo alla pulizia domestica, focalizzandosi sulla precisione del lavaggio grazie al rivoluzionario sistema VibraRise® 5.0. Questo dispositivo integra un panno sonico estensibile che strofina 4.000 volte al minuto, raggiungendo ogni angolo con un’efficacia senza precedenti. L’area vibrante del panno è più grande del 27% rispetto alle generazioni precedenti, mentre la pressione verso il basso potenziata raggiunge i 14N, sciogliendo e strofinando attivamente le macchie secche più ostinate.

Una caratteristica distintiva di Saros 20 Sonic è la capacità della testa del panno di estendersi fisicamente per pulire fino sotto i battiscopa, raggiungendo lo 0 mm lungo il bordo ed eliminando gli spazi non lavati che sono comuni nei sistemi a più panni. Questo garantisce una finitura impeccabile da bordo a bordo con striature ridotte al minimo. Gli utenti possono regolare in modo indipendente il flusso d’acqua e l’intensità della vibrazione attraverso l’app Roborock, utilizzando il minimo d’acqua per i legni duri o la massima potenza per lo sporco grasso della cucina.

Il dispositivo integra il sistema di navigazione RetractSense™, che consente un corpo ultra-sottile da 7,98 cm capace di scivolare sotto mobili bassi. A differenza di altri robot sottili che perdono capacità di navigazione in spazi ristretti, Saros 20 Sonic ritrae automaticamente il sensore LiDAR principale quando si muove sotto mobili bassi, mantenendo una visuale posteriore di 100° per continuare a mappare e pulire sistematicamente. Il sistema raggiunge un tasso di successo del 100% in spazi appena superiori a 7,62 cm di altezza, trovando costantemente la via d’uscita da aree con spazio limitato.

Come il modello Saros 20, anche la versione Sonic è equipaggiato con il telaio AdaptiLift™ Chassis 3.0 che permette di superare soglie a doppio strato fino a 8,5 cm di altezza, e introduce la modalità di pulizia dinamica per tappeti fino a 3 cm di spessore, offrendo un tasso di raccolta della polvere superiore del 30% su quelli a pelo lungo. Il potente motore digitale HyperForce® da 35.000 Pa è abbinato a un duplice sistema anti-groviglio progettato per le case con animali domestici, raggiungendo un tasso di intreccio dei capelli dello 0% e un tasso di rimozione del 100%, garantendo una pulizia senza manutenzione ciclo dopo ciclo.

Qrevo Curv 2 Flow: il rullo che rivoluziona la pulizia

Roborock Qrevo Curv 2 Flow rappresenta il primo robot aspirapolvere del marchio dotato di rullo, introducendo la tecnologia di autopulizia in tempo reale SpiraFlow™. Progettato specificamente per case con pavimenti duri e superfici miste, questo dispositivo segna un importante passo avanti nelle prestazioni di pulizia grazie al rullo motorizzato extra-large che vanta fino a 220 giri al minuto per una rimozione altamente efficiente delle macchie in un unico passaggio.

Il cuore di Qrevo Curv 2 Flow è il sistema SpiraFlow™, progettato per una pulizia potente e igienica. Durante ogni ciclo, il rullo si lava continuamente mentre pulisce: otto punti di idratazione forniscono un flusso costante di acqua pulita al rullo, mentre un raschietto integrato gestisce l’umidità e convoglia l’acqua sporca in un serbatoio separato per evitare la contaminazione incrociata. Il rullo extra large da 270 mm pulisce una superficie maggiore ad ogni passaggio, riducendo il tempo totale di pulizia rispetto ai modelli dotati di rulli più corti.

La combinazione di rotazione ad alta velocità e pressione verso il basso di 15 N, equivalente a una passata decisa fatta a mano, offre un’esperienza di pulizia migliorata su macchie difficili come caffè, ketchup e fango, con un tasso di rimozione dei batteri superiore al 99,99% certificato da TÜV SÜD. La funzionalità Edge-Adaptive offre una vera pulizia dei bordi: il rullo si estende fuori dal corpo principale del robot per arrivare fino a 10 mm da pareti, gambe delle sedie e altri angoli, garantendo una copertura completa anche nelle zone tradizionalmente difficili da raggiungere.

La protezione dei tappeti è garantita dall’innovativo Roller Shield, una barriera fisica che blocca sia l’umidità che lo sporco. Quando si avvicina a zone con moquette o tappeti, Qrevo Curv 2 Flow solleva automaticamente il rullo fino a 15 mm e lo copre per mantenere i tappeti asciutti e completamente protetti. Oltre alla pulizia dei pavimenti, il dispositivo offre un’aspirazione HyperForce® fino a 20.000 Pa in modalità Max+ per rimuovere la polvere incrostata dai tappeti ed estrarre i detriti più ostinati dalle fessure del pavimento.

Il riconoscimento DirTect™ AI identifica i tipi di sporco e regola automaticamente le strategie di pulizia: in caso di polvere pesante aumenta l’aspirazione, mentre in caso di versamenti di liquidi passa alla modalità solo lavaggio e solleva sia le spazzole laterali che quella principale per aiutare a prevenire la contaminazione incrociata. La manutenzione è semplificata grazie al design modulare: il rullo, la sua protezione, il serbatoio dell’acqua sporca, il canale dell’acqua sporca e il vassoio di pulizia possono essere rimossi e risciacquati, mentre il rullo inclinabile di 75° offre un accesso più profondo per una pulizia accurata.

F25 ACE Pro: l’evoluzione degli aspirapolvere wet&dry

Roborock ha ampliato il proprio portfolio di aspirapolvere wet&dry senza fili con F25 ACE Pro, che introduce la rivoluzionaria tecnologia JetFoaming per affrontare lo sporco ostinato domestico in un’unica passata. Questo dispositivo rappresenta il membro più recente e avanzato della serie F25, presentando aggiornamenti significativi che lo posizionano ai vertici della categoria.

La tecnologia JetFoaming distingue il F25 ACE Pro dagli altri sistemi di aspirazione wet&dry presenti sul mercato. Questo sistema di schiuma ultra-densa trasforma un solo millilitro di soluzione detergente schiumogena in 167 milioni di microbolle, progettate per aderire, sciogliere e sollevare macchie ostinate come gocce di unto di bistecca, residui di dentifricio o altri residui difficili da rimuovere. L’attivazione è semplice: gli utenti devono solo premere e tenere premuto il pulsante del grilletto per attivare il sistema, che miscela con precisione l’aria alla soluzione schiumogena e la spruzza attraverso l’ugello anteriore, distribuendola in pochi secondi in uno strato uniforme per sciogliere lo sporco.

Sotto il suo elegante design, Roborock F25 ACE Pro è equipaggiato con una lama di pulizia JawScrapers, uno strumento a “dente di squalo” che consiste in raschiatori a pressione costante che catturano i capelli tempestivamente, mantenendo i rulli liberi da grovigli e residui d’acqua. I test SGS hanno dato come risultato un tasso di grovigli dello 0% e un tasso di rimozione dei peli di animali domestici superiore al 90% durante i test effettuati con 2.000 ciocche di capelli lunghi 50 cm.

Dal punto di vista hardware, F25 ACE Pro presenta una robusta potenza di pulizia con 25.000 Pa di aspirazione, 30 N di pressione verso il basso e una rotazione della spazzola di 430 RPM, capace di sollevare la polvere incrostata e affrontare sporco umido e secco con facilità. La modalità automatica intelligente integra il sensore smart DirTect per rilevare i livelli di sporco, regolare l’aspirazione secondo necessità e utilizzare solo la quantità d’acqua necessaria, contribuendo a ottimizzare le risorse e a ottenere la migliore pulizia possibile.

La manovrabilità è garantita dalle ruote motorizzate SlideTech 2.0 a doppio motore che forniscono un movimento intelligente di spinta e trazione, mentre il corpo presenta FlatReach 2.0, la funzione che permette di inclinare il dispositivo dolcemente fino a 180° totali in orizzontale, mantenendo l’aspirazione anche quando il corpo è completamente disteso. Con soli 12,5 cm di altezza, F25 ACE Pro scivola facilmente sotto i mobili come letti e divani. La base di auto-manutenzione completa l’esperienza con lavaggio ad alta temperatura di 95°C che raggiunge un tasso di rimozione batterica del 99,99% testato da TÜV SÜD, seguito da asciugatura con flusso d’aria calda che raggiunge anche il nucleo della spazzola per una pulizia completa e igienica.

Tosaerba Roborock

Il debutto di Roborock nel settore del giardinaggio è segnato dall’arrivo sul mercato della nuova gamma di tosaerba robotizzati, guidata dai modelli di punta Roborock RockMow X1 LIDAR e Roborock RockMow X1, affiancati dalla soluzione entry-level Roborock RockNeo Q1. Questi dispositivi rappresentano l’espansione strategica del marchio verso la cura degli spazi esterni, portando l’innovazione tecnologica tipica dei loro sistemi di pulizia domestica direttamente sui prati.

Il modello RockMow X1 LIDAR si distingue per l’integrazione del sistema di percezione ambientale Sentisphere™ LIDAR, progettato per mappare accuratamente l’area di lavoro. La sua architettura hardware è studiata per affrontare diverse tipologie di terreno grazie a una trazione integrale a quattro ruote (4WD), supportata da uno sterzo attivo brevettato e da un sistema di sospensioni dinamico. Questa combinazione permette al robot di garantire una copertura del prato definita come impeccabile, assicurando un taglio dei bordi perfetto e riducendo la complessità della fase di installazione iniziale.

Insieme ad esso, RockMow X1 eleva ulteriormente lo standard della navigazione combinando le tecnologie RTK e VSLAM. Questo approccio ibrido consente al dispositivo di muoversi con una precisione millimetrica, fondamentale per una gestione ottimale degli spazi verdi. Anche la variante X1 condivide le caratteristiche meccaniche avanzate del modello LIDAR, come la potente trazione 4WD, lo sterzo attivo e le sospensioni dinamiche, posizionandosi come una delle soluzioni di taglio dei bordi più all’avanguardia del settore.

Per chi necessita di una gestione del verde più semplificata ma non vuole rinunciare all’efficacia, Roborock propone RockNeo Q1. Questo modello è stato concepito per rendere la cura del prato accessibile e priva di sforzi eccessivi per l’utente. Nonostante sia un modello entry-level, include tecnologie sofisticate come la navigazione multibanda RTK+VSLAM e la percezione ambientale Sentisphere™. La sicurezza operativa è affidata al sistema Stereo Vision Obstacle Avoidance per evitare ostacoli imprevisti, mentre la precisione sui margini del prato può essere potenziata dal modulo di taglio opzionale PreciEdge™. Il RockNeo Q1 è particolarmente indicato per giardini di piccole e medie dimensioni, dove assicura una navigazione stabile e un’installazione rapida.

Per quanto riguarda l’arrivo di questi prodotti nel mercato italiano, Roborock ha pianificato di rendere noti i prezzi ufficiali, le specifiche tecniche definitive e le date di disponibilità entro il primo trimestre del 2026

Conclusioni

La presentazione di Roborock al CES 2026 consolida la posizione del brand come leader nell’innovazione della pulizia domestica intelligente. L’introduzione di Saros Rover con la sua architettura wheel-leg rappresenta una visione futuristica che potrebbe ridefinire le aspettative degli utenti riguardo alle capacità dei robot aspirapolvere. I nuovi modelli Saros 20 e Saros 20 Sonic offrono soluzioni complementari che rispondono a esigenze diverse: il primo focalizzato sulla versatilità e la potenza, il secondo sulla precisione del lavaggio e la capacità di raggiungere spazi ristretti.

Roborock Qrevo Curv 2 Flow introduce il concetto di autopulizia in tempo reale con il sistema SpiraFlow™, mentre F25 ACE Pro porta la tecnologia JetFoaming nel segmento wet&dry, offrendo una soluzione efficace per le macchie più ostinate. La partnership con il Real Madrid Football Club rappresenta inoltre un’opportunità strategica per aumentare la visibilità del brand a livello globale, associando l’eccellenza tecnologica di Roborock ai valori di performance e innovazione del club spagnolo.

Con una presenza consolidata in oltre 170 paesi e oltre 22 milioni di famiglie servite, Roborock continua a investire significativamente in ricerca e sviluppo, mantenendo l’approccio incentrato sull’utente che ha caratterizzato il suo successo. Le novità presentate al CES 2026 confermano l’impegno del brand nel ridefinire costantemente gli standard della pulizia domestica intelligente, offrendo soluzioni che combinano tecnologia avanzata, facilità d’uso e prestazioni superiori.