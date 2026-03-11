ChatGPT è diventato uno degli strumenti di apprendimento più utilizzati e ciò ovviamente riguarda anche gli argomenti relativi alla matematica.

Stando ai dati diffusi da OpenAI, ogni settimana 140 milioni di persone usano ChatGPT per comprendere concetti matematici e scientifici, per scoprire nuovi argomenti, risolvere problemi a casa, prepararsi per gli esami e analizzare concetti che hanno sempre trovato difficili.

Ebbene, il colosso dell’intelligenza artificiale ha deciso di andare incontro a coloro che hanno non poche difficoltà a confrontarsi con la matematica, rendendo l’apprendimento di decine concetti in ChatGPT ancora più interattivo attraverso nuove spiegazioni visive dinamiche.

ChatGPT e le novità per la matematica

OpenAI precisa che sono oltre 70 i concetti fondamentali di matematica e scienze per i quali il suo chatbot IA guiderà gli studenti, mostrando loro come si comportano formule, variabili e relazioni in tempo reale.

Secondo il colosso dell’intelligenza artificiale, l’apprendimento visivo e interattivo può portare a una comprensione concettuale più solida rispetto all’insegnamento tradizionale per molti studenti che, nel momento in cui possono manipolare le variabili e vederne immediatamente gli effetti, dovrebbero riuscire con maggiore semplicità ad interiorizzare le relazioni alla base dei concetti matematici e scientifici.

In pratica, quando si chiede al chatbot di intelligenza artificiale di avere delle informazioni su uno degli argomenti principali, questi può spiegarlo e presentare un modulo visivo interattivo, con la possibilità per gli utenti di modificare le variabili, manipolare le formule e vedere immediatamente come tali modifiche influenzano i grafici e i risultati, trasformando così delle equazioni astratte in qualcosa con cui sperimentare direttamente.

Il team di OpenAI ha reso noto che queste esperienze saranno disponibili a livello globale per tutti i piani a partire da oggi.