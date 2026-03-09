Il team di sviluppatori di Microsoft continua a lavorare senza sosta alla ricerca di nuove soluzioni che possano rendere sempre più piacevole l’esperienza di utilizzo di Windows 11, un sistema operativo che fino ad oggi il colosso di Redmond ha avuto non poche difficoltà a fare “accettare” da chi amava la precedente versione del suo OS.

Tra le novità in lavorazione pare ve ne sia anche una che riguarda l’attivazione e la disattivazione della modalità scura, operazione che potrebbe essere resa molto più semplice in futuro.

Scoperta una novità interessante in arrivo su Windows 11

Stando a quanto è stato riportato nelle scorse ore su X da PhantomOfEarth, analizzando una build di test di Windows 11 è riuscito a scovare un nuovo strumento già integrato nel codice del sistema operativo del colosso di Remond ma non ancora abilitato, in quanto incompleto.

In particolare, PhantomOfEarth ha trovato uno strano pannello vuoto che poteva aprire nella barra delle applicazioni, intitolato “Risparmio energetico” e usandolo su un dispositivo alimentato a batteria ha scoperto che contiene delle utili scorciatoie, inclusa quella che consente agli utenti di attivare con un tocco la modalità scura.

Purtroppo, dato che questa funzionalità è per il momento uno strumento nascosto in una build di anteprima, probabilmente passerà un po’ di tempo prima che venga rilasciata ufficialmente nella versione Insider e l’attesa per averla su una versione definitiva di Windows 11 sarà ovviamente ancora più lunga .

Ad ogni modo, fa piacere sapere che il team di Microsoft l’abbia aggiunta e non dovrebbe essere in dubbio che l’azienda vi stia lavorando con l’obiettivo di implementare effettivamente queste nuove opzioni di risparmio energetico per tutti.