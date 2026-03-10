Da oggi, martedì 10 marzo 2026, e fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026 sono attive le offerte targate SwitchBot, azienda cinese molto nota per la sua ampia gamma di dispositivi dedicati alla smart home e alla robotica domestica, per la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon.

Sia sul portale del colosso dell’e-commerce che sul sito ufficiale dell’azienda è possibile usufruire di sconti fino al 40% su alcuni dei prodotti più noti del brand, inclusi dispositivi molto recenti che possono risultare molto utili nella transizione verso la casa smart. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e quali sono i prodotti in sconto.

SwitchBot prende parte alla Festa delle Offerte di Primavera 2026

SwitchBot punta ad aiutare i potenziali clienti a rendere smart la propria abitazione con un catalogo ricco di dispositivi che coprono le esigenze dalla A alla Z, dall’arte alla videosorveglianza, passando per i sensori più disparati e ai dispositivi di controllo automatizzato.

Rendere smart la propria abitazione può essere molto conveniente per la Festa delle Offerte di Primavera, ormai appuntamento fisso per risparmiare qualcosa, e il produttore cinese lo sa bene: ci sono infatti tantissimi prodotti disponibili in offerta fino al 16 marzo 2026, sia su Amazon che sul sito ufficiale. Ecco i più interessanti.

SwitchBot AI Art Frame

Cambiamo completamente ambito perché, per il Black Friday 2025, SwitchBot mette subito in offerta uno degli ultimi dispositivi entrati a far parte del proprio catalogo, ovvero la cornice artistica digitale potenziata dall’IA chiamata AI Art Frame, presentata la scorsa settimana.

Questo dispositivo combina la tecnologia e-ink Spectra 6 di ultima generazione con la creatività dell’intelligenza artificiale, portando sulla parete di casa opere digitali realistiche, generate dal motore Nano Banana di Google a partire da prompt personalizzati.

La AI Art Frame è disponibile in tre formati (7,3 pollici, 13,3 pollici e 31,5 pollici), in tutti i casi circondati da una cornice in alluminio, supporta la visualizzazione in verticale o in orizzontale e gode di un’autonomia fino a due anni.

SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo e Ultra Touch Combo

Proseguiamo con un dispositivo che punta a rivoluzionare la sicurezza domestica. Chiamato SwitchBot Lock Ultra Vision Pro Combo, la prima serratura retrofit al mondo dotata di riconoscimento facciale 3D in combinata con il riconoscimento avanzato delle vene palmari.

Essa sfrutta 30.000 punti a infrarossi per identificare il soggetto in meno di un secondo, dispone di crittografia di livello bancario, non teme i falsi riconoscimenti (soglia inferiore allo 0,0001%) e supporta 19 modalità di sblocco (riconoscimento facciale, sblocco automatico o via NFC). Il sistema FastUnlock, invece, consente l’accesso immediato.

Come alternative, SwitchBot propone in offerta la versione senza riconoscimento delle vene palmari Lock Ultra Vision Combo e una serratura più economica, che rinuncia al riconoscimento del volto in luogo dell’impronta digitale, chiamata Lock Ultra Touch Combo.

SwitchBot Smart Video Doorbell

Rimanendo in ambito sicurezza, abbiamo SwitchBot Smart Video Doorbell, un videocitofono smart che integra un display da 4,3 pollici (quindi può essere usato senza smartphone), un sistema di videocitofono a tre vie e uno speaker (per la suoneria) da 100 dB.

La videocamera integrata offre la risoluzione 2K, supporta la visione in notturna a colori e gode dell’integrazione dell’IA per il riconoscimento di persone, pacchi e veicoli. Grazie a una batteria da 5.000 mAh, garantisce fino a 19 mesi di autonomia ma può anche essere connesso a un pannello solare opzionale.

SwichBot Curtain 3

Tra le proposte per la Festa delle Offerte di Primavera troviamo anche SwitchBot Curtain 3, dispositivo che automatizza le tende (fino a 15 kg) ed è compatibile con Alexa, Google Assistant e Siri, consentendo all’utente di aprire e chiudere le tende tramite smartphone o comandi vocali.

Il dispositivo integra sensori di luce che abilitano l’aggiustamento automatico dell’apertura delle tende basato sull’illuminazione ambientale, promuovendo così il risparmio energetico e migliorando il comfort visivo.

SwitchBot Air Purifier Table

Chiudiamo la rassegna con SwitchBot Air Purifier Table, dispositivo che è progettato per migliorare la qualità dell’aria all’interno della stanza in cui è posizionato. Esso è in grado di rimuovere fino al 93,45% del pelo e fino al 98,18% di odori degli animali domestici dall’aria nel giro di 30 minuti, grazie alla presenza di un filtro specifico e dei carboni attivi.

Gode di un’efficienza di filtraggio HEPA del 99,7% e di un tasso di rimozione dei germi del 99,99%, combattendo efficacemente allergeni e inquinanti. Dispone di funzionalità smart, come l’illuminazione ambientale e le automazioni per il risparmio energetico, e integra un pad per la ricarica wireless.

Le altre offerte SwitchBot per la Festa delle Offerte di Primavera 2026

Quelle che vi abbiamo raccontato finora sono solo le principali tra le offerte proposte da SwitchBot in ottica Festa delle Offerte di Primavera 2026. Il produttore cinese sta scontando infatti tantissimi altri dispositivi parte del proprio catalogo: dai purificatori d’aria alle lampade, fino ad arrivare ai sensori o ai dispositivi di automazione più disparati.

La Festa delle Offerte di Primavera 2026 entra nella fase clou

Questa promozione sui prodotti SwitchBot è solo una delle tantissime promozioni attive in occasione della Festa delle Offerte di Primavera su Amazon: il periodo clou della promozione è iniziato oggi e proseguirà fino alla chiusura, in programma alle 23:59 di lunedì 16 marzo 2026.

