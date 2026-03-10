Il tema dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale sui social network continua a essere al centro del dibattito internazionale, soprattutto quando questi vengono utilizzati in contesti sensibili come crisi geopolitiche o conflitti armati. Proprio in questo scenario arriva una nuova presa di posizione da parte dell’Oversight Board, l’organismo indipendente che supervisiona alcune decisioni della piattaforma di Meta.

Il consiglio ha infatti invitato l’azienda a introdurre nuove regole specifiche per i contenuti generati con l’intelligenza artificiale, ritenendo che gli strumenti attuali non siano sufficienti per aiutare gli utenti a distinguere ciò che è autentico da ciò che è stato creato artificialmente.

Nuove raccomandazioni per Meta, le attuali etichette per i contenuti IA non bastano

La richiesta nasce da un caso risalente al 2025, durante il conflitto tra Israele e Iran, in quell’occasione era stato pubblicato su Facebook un video che mostrava presunti danni nella città israeliana di Haifa.

Il filmato, poi identificato come contenuto generato tramite IA, era stato pubblicato da una pagina che si spacciava per una fonte di notizie ma che in realtà era gestita da un utente situato nelle Filippine; nonostante le segnalazioni degli utenti, il contenuto era rimasto online senza etichetta specifica, raggiungendo oltre 700.000 visualizzazioni.

Secondo l’Oversight Board, il post avrebbe dovuto ricevere almeno un’etichetta di IA ad alto rischio, che segnala ai lettori la possibile natura artificiale e ingannevole del contenuto. Il consiglio ha quindi annullato la decisione iniziale presa da Meta.

Uno dei punti più critici evidenziati dal consiglio riguarda l’attuale sistema di etichettatura AI Info, utilizzato dall’azienda per indicare contenuti generati o modificati con l’intelligenza artificiale.

Secondo il gruppo, questo sistema presenta diversi limiti: si basa troppo sull’autodichiarazione degli utenti, le revisioni manuali avvengono raramente su larga scala, e non è progettato per gestire l’enorme volume di contenuti IA che circola sulle piattaforme.

Il risultato, secondo il consiglio, è che molti contenuti potenzialmente ingannevoli possono diffondersi rapidamente, soprattutto in periodi di crisi o durante eventi di grande rilevanza pubblica.

Per affrontare il problema, l’Oversight Board ha avanzato una serie di raccomandazioni piuttosto dettagliate; tra le principali troviamo:

creare uno standard comunitario dedicato ai contenuti generati dall’IA , separato dalle attuali regole sulla disinformazione

, separato dalle attuali regole sulla disinformazione migliorare i sistemi di rilevamento automatico per immagini, video e audio generati artificialmente

per immagini, video e audio generati artificialmente utilizzare in modo più sistematico filigrane digitali e metadati di provenienza

rendere più chiari quando e come devono essere applicate le etichette IA

stabilire sanzioni per chi non dichiara l’uso dell’IA nei contenuti pubblicati

Il consiglio ha inoltre espresso preoccupazione per l’implementazione non uniforme degli standard della Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA), un’iniziativa industriale che mira a rendere tracciabile l’origine dei contenuti digitali.

Il caso analizzato è solo uno dei tanti esempi che mostrano come i contenuti generati con l’intelligenza artificiale possano influenzare l’opinione pubblica, soprattutto in contesti di guerra o tensione internazionale. Durante crisi recenti infatti, immagini e video generati artificialmente sono stati utilizzati per diffondere propaganda, manipolare la percezione degli eventi, alimentare confusione sull’autenticità delle informazioni.

Questo fenomeno viene spesso collegato al cosiddetto dividendo del bugiardo, ovvero la crescente difficoltà per il pubblico di distinguere tra contenuti reali e falsi, con il rischio di generare sfiducia generalizzata nei confronti di qualsiasi informazione.

In risposta alla decisione, Meta ha dichiarato di accogliere con favore le raccomandazioni e ha affermato che prenderà provvedimenti anche su contenuti simili quando sarà tecnicamente e operativamente possibile.

L’azienda ha ora 60 giorni di tempo per fornire una risposta ufficiale alle indicazioni dell’Oversight Board. Nel frattempo, il tema della gestione dei contenuti generati dall’intelligenza artificiale rimane uno dei più delicati per l’intero settore tecnologico: con la crescita degli strumenti generativi, trovare un equilibrio tra libertà di espressione, trasparenza e sicurezza informativa sarà sempre più centrale per le piattaforme digitali.