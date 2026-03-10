iRobot ha annunciato oggi il Roomba Mini Combo + AutoEmpty Dock, il robot aspirapolvere e lavapavimenti più compatto mai realizzato dal brand americano. Si tratta di un modello 2-in-1 che combina aspirazione e lavaggio in un formato ridotto, pensato per muoversi con agilità negli ambienti dove i robot di dimensioni standard faticano ad arrivare.

“Roomba Mini dimostra che anche un formato compatto può offrire prestazioni di alto livello”, ha dichiarato Gary Cohen, CEO di iRobot. “Progettato per pulire gli spazi angusti e ristretti meglio dei robot di dimensioni maggiori, questo modello unisce tutta l’efficacia della pulizia Roomba a un design più contenuto, permettendogli di raggiungere ogni angolo della casa”.

Nato per le case giapponesi, adatto anche all’Europa

Il progetto era partito come soluzione per il mercato giapponese, dove le abitazioni sono generalmente più compatte. Ma iRobot ha capito presto che il formato ridotto poteva funzionare bene anche altrove.

“Nato inizialmente come soluzione 2-in-1 ad alte prestazioni per le abitazioni giapponesi, abbiamo capito molto presto che questo piccolo robot è perfetto anche per le case europee“, ha commentato Nico Meurger, Vice President EMEA di iRobot. “Il suo design compatto gli consente di muoversi con facilità in ambienti più contenuti e di adattarsi a diverse configurazioni domestiche“.

Il robot è stato lanciato in Giappone a metà febbraio e, a quanto dichiara l’azienda, la versione nera è già andata esaurita.

Caratteristiche tecniche

Roomba Mini Combo è in grado di aspirare e lavare i pavimenti. La modalità lavaggio utilizza panni monouso per la rimozione di sporco e macchie. Il sistema di navigazione si basa sulla tecnologia ClearView LiDAR, che permette al robot di orientarsi con precisione tra gli ostacoli e di evitare automaticamente i tappeti durante il lavaggio.

La base di ricarica AutoEmpty Dock svuota automaticamente il contenitore della polvere in un sacchetto AllergenLock, che trattiene sporco, polvere e allergeni. Secondo iRobot, il sistema garantisce fino a tre mesi di pulizia senza dover intervenire manualmente per lo svuotamento.

Il controllo può avvenire tramite la Roomba Home App, attraverso assistenti vocali compatibili, oppure semplicemente premendo il pulsante sul robot per avviare la pulizia anche senza connessione Wi-Fi.

Prezzo e disponibilità

Roomba Mini Combo + AutoEmpty Dock è già disponibile in Italia su irobot.it e presso rivenditori selezionati. Le colorazioni disponibili sono quattro: pink, mint, white e black. Il prezzo suggerito al pubblico è di 399 euro.