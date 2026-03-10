Pare che il ritardo di Apple nel settore dell’intelligenza artificiale rispetto alle altre principali aziende del mondo mobile stia causando al colosso di Cupertino non pochi problemi a rispettare quelle che sono le tempistiche previste per il lancio di nuovi prodotti.

Almeno ciò è quanto ha suggerito nelle scorse ore Mark Gurman, popolare giornalista di Bloomberg ed esperto di Apple, a dire del quale quest’ultima avrebbe deciso di posticipare il debutto del suo smart display alla fine del 2026, probabilmente a settembre, periodo nel quale spesso introduce nuovi device.

Apple ritarderà il lancio del suo smart display

Sempre secondo Gurman, i problemi riscontrati dal colosso di Cupertino non sarebbero relativi alla parte hardware del nuovo dispositivo smart home (che sarebbe stato ultimato già da mesi) ma a quella software: pare, infatti, che la revisione di Siri incentrata sull’intelligenza artificiale non sia ancora completa.

Le indiscrezioni su questo nuovo dispositivo, noto internamente con il nome in codice J490, si susseguono in Rete oramai da diversi anni (le prime risalgono addirittura al 2022) ma fino ad oggi il colosso di Cupertino non è ancora riuscito a lanciare quello che dovrebbe essere una sorta di HomePod con uno schermo.

Le ultime indiscrezioni davano quasi per certo il suo lancio nel corso della primavera ma, a quanto pare, bisonerà avere pazienza per qualche mese in più e ciò a causa della strategia scelta dall’azienda per quanto riguarda le funzionalità e le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale.

Gurman sostiene che Apple potrebbe completare la nuova versione di Siri con funzioni IA in tempo per l’attesa edizione 2026 della Worldwide Developers Conference mentre l’esordio ufficiale sul mercato potrebbe avvenire a settembre, a bordo della serie iPhone 18. Staremo a vedere.