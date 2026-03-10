Il momento giusto per acquistare i nuovi Apple AirPods 4 è finalmente arrivato. In occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, entrambi i modelli, sia quello standard che la versione con cancellazione attiva del rumore (ANC), crollano al loro prezzo minimo storico, offrendo un’opportunità di risparmio davvero notevole. Si tratta di un’occasione imperdibile per chiunque stesse aspettando il calo di prezzo sui più recenti auricolari di casa Apple, che combinano il celebre design del marchio con tecnologie audio all’avanguardia. Questa promozione rende accessibile una qualità sonora superiore a una fetta di pubblico ancora più ampia. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questi auricolari e i termini specifici di questa offerta limitata.

Apple AirPods 4: il chip h2 e l’audio spaziale al servizio del suono

I nuovi Apple AirPods 4 rappresentano un’evoluzione significativa rispetto ai modelli precedenti, grazie soprattutto all’integrazione del potente chip H2. Questo processore non solo migliora l’efficienza energetica, garantendo una maggiore autonomia, ma è anche il cuore pulsante delle prestazioni audio. Il chip H2 lavora in sinergia con driver e amplificatori custom per offrire bassi profondi, acuti cristallini e una definizione sonora eccellente su tutta la gamma di frequenze.

Una delle funzionalità di punta è l’Audio Spaziale Personalizzato con rilevamento dinamico della posizione della testa. Questa tecnologia crea un’esperienza di ascolto tridimensionale e immersiva, quasi come essere al centro di una sala da concerto o sul set di un film. Il suono sembra provenire da ogni direzione, adattandosi ai movimenti del capo per un realismo senza precedenti.

Dal punto di vista del design, gli AirPods 4 sono stati affinati per offrire una vestibilità ancora più comoda e sicura, rendendoli ideali per lunghe sessioni di ascolto o durante l’attività fisica. A questo proposito, la certificazione IPX4 assicura la resistenza al sudore e agli schizzi d’acqua, confermando la loro versatilità. L’autonomia è un altro punto di forza: si possono ottenere fino a 24 ore di ascolto totali sfruttando la carica della custodia, che ora è dotata di una moderna porta USB-C per una maggiore compatibilità. La connettività è garantita dal Bluetooth 5.3, che assicura una connessione stabile e a bassa latenza con tutti i dispositivi.

L’offerta di primavera su Amazon

La promozione lanciata da Amazon in occasione della Festa delle Offerte di Primavera è estremamente vantaggiosa e riguarda entrambe le varianti dei nuovi auricolari Apple. Si tratta di un’offerta a tempo, valida solo per pochi giorni e fino a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente.

Ecco i dettagli specifici dei due sconti disponibili:

Apple AirPods 4 (modello standard): Il prezzo di listino di 149€ scende a soli 109€. Un risparmio netto di 40€, che corrisponde a uno sconto di circa il 27%. È il prezzo più basso mai registrato per questo modello.

Apple AirPods 4 (con ANC): La versione con cancellazione attiva del rumore, il cui prezzo originale è di 199€, è ora disponibile a 149€. In questo caso, il risparmio è di ben 50€, con uno sconto del 25% sul prezzo di listino.

Entrambe le offerte sono disponibili direttamente su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida per gli utenti Prime e alla garanzia del noto e-commerce. È il momento perfetto per fare il salto di qualità e passare ai nuovi auricolari Apple, scegliendo la versione più adatta alle proprie esigenze a un prezzo che difficilmente si ripeterà a breve.

