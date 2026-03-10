La Festa delle Offerte di Primavera è arrivata su Amazon e ha portato migliaia di sconti sparsi per praticamente tutte le categorie. L’iniziativa resta a disposizione dal 10 al 16 marzo 2026 e offre scaffali virtuali pieni zeppi di offerte: tra le tantissime opportunità di risparmio troviamo anche prodotti per la casa, in particolare per la pulizia intelligente. Scopriamo insieme le migliori offerte su robot aspirapolvere e lavapavimenti, e su aspirapolvere e lavapavimenti senza fili.
Robot e scope aspirapolvere e lavapavimenti con la Festa delle Offerte di Primavera
È partita la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, con migliaia di prodotti in promozione in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
La Festa delle Offerte di Primavera Amazon, valida dal 10 al 16 marzo 2026, comprende tantissimi prodotti per la pulizia della casa, tra robot aspirapolvere e aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, e in questa sede abbiamo raccolto le proposte più interessanti. Gli sconti toccano praticamente ogni fascia di prezzo, e coinvolgono brand come Roborock, Dreame, Ecovacs, Tineco, Narwal e non solo.
Senza ulteriori indugi, ecco una selezione degli sconti della Festa delle Offerte di Primavera Amazon su robot e scope aspirapolvere e lavapavimenti, ordinati per tipologia e prezzo:
Offerte robot aspirapolvere e lavapavimenti
-
-29%
DJI ROMO P Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 25000 Pa, Rilevamento Ostacoli a Livello di Drone, Antigroviglio, Stazione Base Autopulente, 200 Giorni senza Manutenzione, Trasparente
-
-33%
roborock Saros Z70 Robot Aspirapolvere con Braccio Meccanico OmniGrip, 7,98cm Ultrasottile, 22.000Pa, Tecnologia FlexiArm Riser, Telaio AdaptiLift, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky, Argentato
-
-25%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
-
-25%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
-
-15%
MOVA Z60 Ultra Roller Complete Robot aspirapolvere con funzione di pulizia, pulizia idroForce, tecnologia AutoShield, alloggiamento LiftPro e sistema StepMaster 2.0, potenza di aspirazione 28.000 Pa
-
-33%
DREAME X50 Master Robot Aspirapolvere con Stazione Base Compatta da 24,9 cm, Stazione Base 8 in 1, Sistema di Superamento Ostacoli Efficace, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Spazzola Antigrovigli
-
-38%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
-
-6%
DREAME L50 Pro Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Auto-svuotamento e Pulizia dei Moci, Rilevamento ostacoli, Navigazione a 360°, Aspirazione da 19.500 Pa, Doppia spazzola Antigroviglio
-
-38%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
-
-23%
Mova V50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Potenza di Aspirazione da 24.000 Pa, con Svuotamento Automatico, Lavaggio Termico con Sistema Aoppia Soluzione, Sistema StepMaster, Bianco
-
-13%
iRobot Roomba Max 705 Combo+Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ProLiDAR, PowerSpin Roller Mop,SmartScrub,Riconoscimento Oggetti AI,Pulizia Predittiva, Controllo Vocale e App, Bianco
-
-30%
Mova Z60 Ultra Roller Standalone Robot Aspirapolvere, 26000 Pa, Lavaggio HydroForce, Tecnologia MaxiReach e AutoShield, Radar Sollevabile FlexScope, Triplo Meccanismo Antigroviglio
-
-42%
iRobot Roomba Max 706 Combo+Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ProLiDAR, PowerSpin Roller Mop,SmartScrub,Riconoscimento Oggetti AI,Pulizia Predittiva, Controllo Vocale e App, Nero
-
-7%
ECOVACS DEEBOT X9 PRO OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 16600 Pa, Tecnologia BLAST, Autopulizia Istantanea OZMO ROLLER, Sistema Triple Lift, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda, Nero
-
-36%
ECOVACS DEEBOT X11 Pro OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Pulizia, Aspirazione 19500Pa, OZMO ROLLER 2.0, TruEdge 3.0, Ascensione massima di 4 cm, ZeroTangle 3.0, Tecnologia PowerBoost
-
-28%
roborock S8 MaxV Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, RockDock Ultra 8-in-1 Stazione Autopulente, Distributore Auto di Detersivo, 10000Pa, Reactive AI 2.0, Lavaggio Mocio ad Acqua Calda
-
-25%
Mova P50s Ultra Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 24000Pa, Mop Autopulente con Acqua Calda, Sistema Stepmaster Per Il Superamento Ostacoli e Navigazione Flashpulse 3d Tof a Doppia Luce, Nero
-
-10%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
-
roborock Qrevo Edge S5A Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti 18.500 Pa, zero grovigli, spazzola principale DuoDivide, spazzola laterale FlexiArm e Mocio, lavaggio ad acqua calda e autopulizia Nero
-
-29%
Mova Z50 Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 19000 Pa, con Mocio a Rullo, Forza di lavaggio da 18N, Rilevamento AI dello Sporco,Pulizia Moci con Acqua Calda a 75℃, Nero
-
-17%
ECOVACS WINBOT W2S OMNI Robot Lavavetri con Stazione Multifunzione, Pulizia Intelligente da Bordo a Bordo con TruEdge™, Ricarica Durante l'uso, Nebulizzazione a 3 Ugelli, Protezione a 12 Livelli
-
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
-
-25%
roborock Qrevo Master Set Robot Aspirapolvere con Funzione Mopping&Mop Sollevabile, Design FlexiArm, Potenza di Aspirazione HyperForce di 10.000 Pa, Rilevamento dello Sporco, Bianco
-
-38%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Bianco
-
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Nero
-
-9%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-
-6%
iRobot Roomba Plus 505 Combo + Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, ClearViewPro LiDAR,DualClean,SmartScrub, Riconoscimento Oggetti, Pulizia a Zone, Controllo Vocale e App, Bianco
-
-14%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile, Nero (Nero)
-
-10%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile, Nero (Bianco)
-
-42%
roborock QV 35S Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Antigroviglio, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie Pulizia dei Tappeti, Bianco
-
roborock QV 35S Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Antigroviglio, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-38%
SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Evitamento Degli Ostacoli AI, 10000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home
-
-38%
SwitchBot S20 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Evitamento Degli Ostacoli AI, 10000 Pa, Auto-Svuotamento e Riempimento, Lava e Asciuga Autopulizia Supporto Matter e Apple Home
-
-9%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
-
-13%
NARWAL Freo X10 Pro Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 11000Pa, Doppio Sistema Anti-Groviglio, Mop più Grande,Autopulizia e Asciugatura, Navigazione LiDAR, Pulizia angoli,per Tappeti e Peli di Animali
-
-44%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-
-11%
Mova P50 Ultra Robot Aspirapolvere, aspirazione da 19.000 Pa, pulizia dagli angoli ai bordi, pulizia automatica del vassoio di lavaggio e dei moci a 75 °C, auto-svuotamento, ricarica automatica, app
-
-24%
ECOVACS DEEBOT T30C Pro Omni GEN 2 Robot aspirapolvere con funzione di pulizia, aspirazione 18000Pa, svuotamento automatico, asciugatura ad aria calda, durata 200 minuti, ideale per peli di
-
-8%
iRobot Roomba Plus 405 Combo + Stazione AutoWash, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, LiDAR, Rilevamento Tappeti, Previsione Pulizia Pavimento, DualClean, SmartScrub, Controllo Vocale e App, Bianco
-
-8%
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm
-
-8%
ECOVACS DEEBOT T50 OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, lavaggio con acqua calda a 75 ℃, Ultrasottile 81 mm
-
-30%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
-
ECOVACS DEEBOT T30C OMNI GEN2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 25.000 Pa, ZeroTangle 3.0, TruEdge 2.0, TrueMapping 2.0, Lavaggio dei panni con acqua calda a 75°C, Stazione OMNI All-in-One, Bianco
-
-42%
ECOVACS DEEBOT T30C OMNI GEN2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, 25.000 Pa, ZeroTangle 3.0, TruEdge 2.0, TrueMapping 2.0, Lavaggio dei panni con acqua calda a 75°C, Stazione OMNI All-in-One, Nero
-
-13%
XIAOMI Robot Vacuum X20 Pro, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 7.000 Pa, Auto-Pulizia Panni e Asciugatura con Aria Calda, Rileva Tappeti, Controllo Vocale
-
-34%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
-
-34%
XIAOMI Robot Vacuum X20 Max - 8000 Pa Suction Power, Dual Mop System with Hot Water Cleaning and Drying, 75 Days Dust Capacity, 4 Cleaning Modes and 5200 mAh Battery for Smart, Thorough Cleaning
-
-8%
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
-
-7%
iRobot Roomba 205 DustCompactor Combo, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Senza Sacchetto, Raccoglie e Compatta la Polvere, Navigazione LiDAR, Rileva Tappeti/Moquette, Controllo tramite App, Bianco
-
-4%
iRobot Roomba 105 Combo + Stazione Autosvuotamento, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Navigazione ClearView LiDAR, Rileva Tappeti/Moquette, Pulizia Mirata, Controllo tramite App, Bianco
-
Hisense, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Mappatura Laser, 3 Livelli di Potenza e di Lavaggio, Controllo tramite App (Wi-Fi), 150 min di autonomia, Batteria 5200 mAh, 55W, Nero (Black RVCL144AB)
-
-16%
XIAOMI Robot Vacuum, Aspirapolvere e Lavapavimenti all-in-one, Potenza di Aspirazione 10.000Pa, Mappatura ad alta precisione con LDS, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri
-
-8%
roborock Q7 L5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione Svuotamento Automatico, 8.000 Pa, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Doppio Anti-groviglio, Auto Boost sui Tappeti, Nero
-
-19%
-
-20%
ECOVACS DEEBOT N20 Plus Robot - Aspirapolvere con Stazione, 8000 Pa, Pulizia Senza Sforzo per 45 Giorni, Spazzola Antigroviglio, Durata 300 min, Arrampicata da 20 mm
-
eufy C10 robot aspirapolvere con stazione di aspirazione automatica, design ultra piatto 7,2 cm, pulizia tappeti, spazzola estensibile angoli, svuotamento auto, navigazione laser e infrarossi
-
-10%
Tapo RV30 Max Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Svuotamento Automatico Polvere 3L, Doppia Navigazione LiDAR +IMU, Zone No-Go e Muri Virtuali, Controllo APP&Alexa&Google
-
-6%
DREAME D20 Robot Aspirapolvere, Aspirazione 13.000 Pa, Doppia Spazzola Antigroviglio, Navigazione LDS, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, Pavimenti e Tappeti e Moquette, Batteria da 5.200 mAh,Nero
-
-15%
Tapo RV30 Max Plus White Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Svuotamento Automatico Polvere 3L, Doppia Navigazione LiDAR+IMU, Zone No-Go e Muri Virtuali, Controllo APP&Alexa&Google
-
-23%
roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie Tappeti, Controllo APP, Bianco
-
Tapo RV30 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Doppia Navigazione LiDAR +IMU, Zone No-Go e Muri Virtuali, Controllo APP&Alexa&Google, Arrampicarsi fino a 22mm
-
-23%
roborock Q10 S5 Set Robot Aspirapolvere, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, Controllo APP, Nero
-
iRobot Roomba 105 Combo, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia a 4 Fasi, Navigazione ClearView LiDAR, Rilevamento di Tappeti/Moquette, Pulizia Mirata, Controllo tramite App, Bianco
-
-6%
Tapo RV20 MAX Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Svuotamento Automatico Polvere 3L, Navigazione LiDAR MagSlim, Design Ultra Compatto 83mm, Controllo APP&Alexa&Google
-
-12%
Tapo RV30 Max White Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura 5300Pa, Doppia Navigazione LiDAR+IMU, Zone No-Go e Muri Virtuali, Controllo APP&Alexa&Google, Arrampicarsi fino a 22mm
-
-17%
roborock Q7 M5 Set Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 10.000 Pa, Anti-groviglio, Quantità d'acqua Regolabile per il Lavaggio, Auto Boost sui Tappeti, Controllo APP, Bianco
-
-21%
XIAOMI Robot Vacuum, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2-in-1, Potenza di Aspirazione 5000Pa, Navigazione Intelligente LDS, Ricarica Automatica, Ideale per Tappeti a Pelo Corto e Pavimenti Duri
-
-5%
Mova E20 Plus Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, 5000Pa, LiDAR Laser, Pulizia Secco e Bagnato 2 in 1, Ideale per pavimenti/tappeti/capelli, Controllo Vocale/APP/Remoto
-
-5%
OKAYBOT V2 Upgrade Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione, Raccolta Automatica della Polvere 3.5L, Autonomia 120min, 4000Pa, Navigazione Laser 3D, Controllo APP & Alexa & Google
Offerte aspirapolvere e lavapavimenti senza fili
-
-10%
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
-
-14%
DREAME H15 Mix Aspirapolvere Lavapavimenti 7-In-1, Braccio Robotico IA, Pulizia Bordi su 3 Lati, Aspirazione 23.000 Pa, Dosaggio Intelligente, 0 Grovigli, Lavaggio Spazzola a 100 °C
-
roborock F25 ACE Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1, 20.000 Pa, Autopulizia a 90°C, Zero Grovigli, 180° UltraPiatto, Pulizia Bidirezionale, Controllo WiFi, per Parquet e Piastrelle
-
-17%
Tineco PURE ONE A90S Aspirapolvere Senza Fili, Potenza di Aspirazione 270AW, Fino a 105 min di Autonomia, Spazzola 3DSense Master, Luce LED Verde a 150°, Rilevamento del Tipo di Pavimento
-
-13%
DREAME V30 Aspirapolvere Senza Fili, Aspirazione 30,000PA/330AW, 0 mm dai Bordi, Anti-Groviglio, 90 min Autonomia, Filtrazione 99,99%, Ideale per Tappeti, Moquette e Peli Animali
-
-17%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
-
-12%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
-
-27%
DREAME H15 Pro FoamWash Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia Mirata, Dosaggio Intelligente Detergente, Braccio Robotico IA 2.0, TangleCut 2.0, Lavaggio Spazzola 100 °C, Asciugatura Intelligente
-
-33%
roborock F25 Combo Aspirapolvere Senza Fili e Lavapavimenti 5 in 1, Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C,180° UltraPiatto,Pulizia Bordi su Due Lati, 20.000 Pa Aspirazionet per Pavimenti Duri
-
SwitchBot K10+ Pro Combo Robot Vacuum con Dual Auto-Empty Dock per 70 giorni di pulizia, Aspirapolvere Senza Filo con Luci LED per la Pulizia dei Capelli degli Animali Domestici
-
-22%
roborock F25 ALT Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili 20000Pa, Design Ultra Slim 180°, Asciugatura 90°C, Doppio Raschietto Anti-Groviglio, Ruote Motorizzate,Doppia Pulizia Bordi per Pavimenti Duri
-
-11%
NARWAL V40 Station Aspirapolvere Senza Fili, 28000PA / 220AW, Autonomia 120 minuti, Tecnologia Anti-groviglio per peli di Animali, Manutenzione Zero per 100 Giorni, Testina Multifunzione
-
-13%
DREAME V20 Pro-A Aspirapolvere Senza Fili, 0 mm dai Bordi, Anti-groviglio, Pulizia Pavimenti duri e Tappeti e Moquette, Aspirazione 24,000PA/210 AW, Autonomia Massima 90 min, Filtrazione 99,99%
-
roborock F25 BX Aspirapolvere e Lavapavimenti 20.000 Pa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Lavapavimenti Antigroviglio, Inclinazione a 180°, Posizione distesa, Pulizia a Doppio Bordo
-
-13%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
-16%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
-18%
DREAME V20 Aspirapolvere Senza Fili, pulizia Bordi 0 mm, Pulizia Pavimenti Duri e Tappeti, Aspirazione da 25,000PA/210 AW, Anti-groviglio, Autonomia Massima 90 min, Filtrazione 99,99%
-
-9%
Tineco Pure One S50 PRO, aspirapolvere Senza Fili, 200AW, 95 Min Autonomia, Spazzola Anti-groviglio, Tubo Pieghevole 180°, LED Verde 120°, Rimuove Grandi Detriti Facilmente
-
-7%
DREAME H14 AE Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione da 18.000 Pa, Lavaggio con Acqua Pulita, Design Piatto, Pulizia con Spazzola su 2 Lati, 0 Grovigli, Lavaggio e Asciugatura a 60 °C della Spazzola
-
roborock F25 LT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, 20000 Pa, Autopulizia ad alta temperatura a 90 °C, Design Piatto 180°,Pulizia Bordi su Due Lati, Doppio serbatoio, Ideale per Pavimenti Duri
-
-29%
Mova M50 Aspirapolvere Lavapavimenti, Pulizia a Doppio Bordo, 22KPa, 0 Grovigli di Peli e Capelli, Lavaggio con Spazzola a 85°C e Asciugatura Rapida in 5 Minuti, Rotazione flessibile a 90°
-
-25%
DREAME H14 Pro Lavapavimenti Senza Filo, Design Piatto a 180°, Cura Della Spazzola a 60 °C, Aspirazione da 18.000 Pa,Asciugatura in 5 min, Dosaggio Automatico del Detergente, Controllo Tramite App
-
roborock F25 GT Aspirapolvere e Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia Completa 20 kPa, Autopulizia ad Alta Temperatura fino a 90 °C, Inclinazione 180°, Pulizia a Doppio Bordo per Pavimenti
-
-8%
DREAME R20 Aspirapolvere senza fili, Aspirazione Potente 22,000PA/190AW, Autonomia 90min, Individuazione Sporco, Schermo LED, Luci LED Blu, Anti-Groviglio, Pulizia Casa, Peli di Animali Domestici
-
-23%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
-
-26%
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 20 000Pa, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Autopulente, Asciugatura 85℃, 40 Min Autonomia, Batteria Pouch Cell
-
-5%
Mova S5 Sense Aspirapolvere Senza Fili, Autonomia Massima 97 minuti, Scopa Elettrica Senza Fili, Spazzola Multi-superficie, Anti-groviglio, Silenzioso, Per Tappeti, Pavimenti duri e Peli di Animali
-
-5%
Mova K30 Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione da 18000 Pa, Design piatto a 180°, Pulizia dei Bordi su Due Lati, Asciugatura ad Aria Calda, Auto-pulizia con un Pulsante, Leggero
-
-16%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Bordi, Auto Pulizia, Scopa Elettrica Design Leggero e Senza Fili
-
Mova S4 Detect Aspirapolvere Senza Fili, Max 91 min, Scopa Elettrica senza Fili, Spazzola Multi-superficie OptiInsight, Anti-groviglio, Display LED, Tappeti, Pavimenti Duri
-
DREAME R10 Aspirapolvere senza fili, 20,000PA/120AW Aspirazione Potente, Filtrazione, Autonomia 60 Minuti, Spazzola Multi-Superficie con Luci LED, Leggero, Pulizia della Casa, Peli di Animali, Tappeti
Questa era dunque la nostra selezione di sconti su robot aspirapolvere e lavapavimenti e su scope aspirapolvere e lavapavimenti senza fili della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
