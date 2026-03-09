La primavera si sta avvicinando a grandi passi, e Laifen ha deciso di lanciare una promozione dedicata: con gli Spring Sale del brand arrivano sconti fino al 38% su alcuni dei suoi prodotti per la cura della persona più apprezzati, oltre a una speciale iniziativa dedicata al nuovo arrivato, Laifen Wave Pro. Scopriamo tutto nel dettaglio, tra sito ufficiale e Amazon.

Laifen lancia le sue offerte di primavera, con sconti sui suoi migliori prodotti

Parte oggi la nuova campagna promozionale primaverile di Laifen, “New Season, New Shine“, con offerte a disposizione fino al 16 marzo sul sito ufficiale e su Amazon. L’iniziativa consente di risparmiare fino al 38% sull’acquisto di alcuni dei prodotti per la cura della persona più popolari del marchio.

A spiccare è soprattutto Laifen Wave Pro, il nuovo modello presentato qualche settimana fa al CES di Las Vegas: lo spazzolino elettrico offre finiture in ABS, alluminio e acciaio inossidabile, e introduce anche il nuovo design Transparent Black, che aggiunge un tocco ancora più raffinato e moderno alla gamma. Dispone di una tecnologia brevettata di oscillazione (a 60°) e vibrazione con sistema proprietario (66.000 vibrazioni soniche al minuto).

Offre nuove testine per una pulizia interdentale di livello professionale, un sensore intelligente di pressione e un sistema di pulizia a doppia modalità (Daily Clean per tutti i giorni e Deep Clean per una pulizia più profonda). Il nuovo spazzolino si può collegare alla companion app Laifen, scaricabile da Google Play Store e App Store, così da poter consultare report di spazzolamento personalizzati.

Laifen Wave Pro fa il suo debutto sul mercato proprio in queste ore al prezzo consigliato di 139,99 euro, sia nella versione in acciaio inossidabile sia in quella Transparent Black: chi acquista tra il 10 e il 31 marzo può ottenere un Travel Case in omaggio. Seguendo il link al sito ufficiale potete avere uno sconto del 10% sull’acquisto.

Restiamo sugli spazzolini elettrici con il modello Laifen Wave, disponibile in promozione nella versione in alluminio: questo prodotto arriva con 3 testine (Gum Care, Super-Clean e Ultra-Whitening) e integra vari LED che indicano le modalità attive, la modalità viaggio (evita le accensioni involontarie durante il trasporto) e il livello di batteria residua. Offre oscillazioni fino a 60° e 66.000 vibrazioni al minuto, con un’autonomia fino a 30 giorni (con un utilizzo di due volte al giorno). Mette a disposizione dieci livelli di intensità personalizzabili in tre impostazioni (forza di vibrazione, ampiezza di oscillazione e velocità di oscillazione), ed è anch’esso compatibile con l’app Laifen, che permette di impostare preferenze di utilizzo personali e regolare i parametri hardware del dispositivo.

La versione in alluminio di Laifen Wave è disponibile sul sito ufficiale in offerta a 64,99 euro invece di 99,99, con uno sconto del 35%. Cliccando sul link qui in basso è possibile ricevere automaticamente uno sconto aggiuntivo del 10%.

Chi è alla ricerca di un nuovo rasoio elettrico può volgere lo sguardo a Laifen P3 Pro, un modello dotato di motore lineare a doppia trazione: garantisce 12.000 tagli al minuto, ideali per le barbe più folte e ostinate. Offre regolazione della potenza in tempo reale per una rasatura fluida e senza strappi, e lame di precisione in acciaio inossidabile. La lamina a basso contenuto di nichel riduce le irritazioni, mentre le lame in acciaio inossidabile durano fino a un anno e mezzo.

Si tratta del primo rasoio al mondo in alluminio di qualità aerospaziale, ed è realizzato con tecnologia a controllo numerico e sabbiatura di qualità per una finitura opaca, liscia e resistente. Può contare su impermeabilità con certificazione IPX7 e testine magnetiche a scatto: il produttore promette fino a 10 anni di prestazioni affidabili e un’autonomia fino a 100 minuti. Fino al 16 marzo viene proposto sul sito ufficiale in offerta a 169,99 euro invece di 199,99, nella versione Space Grey. Cliccando sul link qui in basso è possibile ricevere automaticamente uno sconto aggiuntivo del 10%.

L’offerta più generosa in termini percentuali spetta a Laifen Mini, nella versione Green. Parliamo di un asciugacapelli agli ioni negativi dalle dimensioni compatte, ideali anche per il trasporto. Propone un motore brushless da 110.000 giri al minuto, in grado di asciugare i capelli 3,5 volte più rapidamente rispetto a modelli tradizionali, e un generatore integrato che emette 200 milioni di ioni negativi per prevenire l’effetto crespo. Offre 2 velocità dell’aria e multiple impostazioni per quanto riguarda la temperatura: il microprocessore Smart Temperature Control di Laifen regola la temperatura 80 volte al secondo, proteggendo i capelli anche alle temperature più elevate.

Laifen Mini può godere di uno sconto del 38%: fino al 16 marzo è disponibile sul sito ufficiale in offerta a 79,99 euro invece di 129,99. Cliccando sul link qui in basso è possibile ricevere automaticamente uno sconto aggiuntivo del 10%.

Informazione Pubblicitaria