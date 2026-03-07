La tecnologia, lo sappiamo bene, non si ferma mai. Abbiamo assistito da pochissimi giorni alla presentazione ufficiale di MacBook Neo, il nuovo modello di portatile low-cost secondo Apple e il nuovo MacBook Pro con chip proprietario M5 (e fratello maggiore Pro Max) ma all’orizzonte già cominciano a stagliarsi le prime indiscrezioni e speculazioni sul prossimo modello di MacBook Pro con chip proprietario M6, che potrebbe fare il suo lancio addirittura entro la fine di quest’anno, portando con sè alcune gradite innovazioni, spesso reclamate a gran voce da anni: scopriamone insieme tutti i dettagli.

MacBook Pro con chip M6: le novità più attese

Dopo anni e anni di negazioni, il prossimo MacBook Pro con chip proprietario M6 potrebbe portare il supporto al display touch-screen. Si tratterebbe dunque di un’esperienza del tutto simile a quanto abbiamo già visto sui modelli di iPad, probabilmente con l’utilizzo di un’interfaccia macOS (che arriverà alla versione 27, per l’occasione) ad hoc e più semplificata per favorirne l’utilizzo.

Cambiamenti previsti anche per la natura del display, che per l’occasione potrebbe introdurre per la prima volta in assoluto un pannello OLED (al momento appannaggio esclusivo di iPad e iPhone), con tutti i vantaggi che ne conseguirebbero in termini di luminosità e contrasto rispetto ai pannelli precedentemente utilizzati sino ad oggi.

Il nuovo modello con chip M6 potrebbe prendere in prestito alcune caratteristiche provenienti dal segmento degli smartphone, prima tra tutti la Dynamic Island che abbiamo ormai imparato a conoscere negli ultimi anni su iPhone. Questo potrebbe dunque segnare l’addio al classico notch standard presente nella porzione superiore del display dei modelli recenti, lasciando spazio ad una Dynamic Island per le notifiche o eventuali avvisi delle app in background. anche per quelle sviluppate da terze parti.

Ultima ma non di certo per importanza, la nuova generazione di MacBook Pro potrebbe introdurre anche un nuovo modem proprietario C2, utile per la connettività, permettendo così di portare il supporto alla rete cellulare (già presente per gli altri dispositivi mobile della compagnia di Cupertino) anche su MacBook per la prima volta in assoluto, un aspetto che consentirebbe di accedere alla Rete anche in assenza di collegamenti Wi-Fi.

Come sempre vi ricordiamo che si tratta, almeno per ora, di pure e semplici speculazioni e voci di corridoio che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) direttamente da Apple. Come anticipato sopra, il lancio della nuova generazione con chip proprietario M6 è verosimilmente previsto entro la fine del 2026: non ci resta dunque che attendere ulteriori comunicazioni ufficiali in merito, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi mesi.