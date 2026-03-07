Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple iMac 24″ con chip M4 è finalmente arrivato. Dopo mesi dal suo lancio, Amazon propone un’offerta imperdibile che porta la versione da 16GB di memoria unificata e 512GB di SSD a un prezzo che rappresenta il suo minimo storico. Si tratta di un crollo di prezzo significativo, che rende questo potente computer all-in-one accessibile a un pubblico molto più vasto. Per chiunque sia immerso nell’ecosistema Apple e cerchi una macchina desktop performante, elegante e perfettamente integrata, questa è un’opportunità da cogliere al volo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo iMac una scelta eccellente a questo prezzo.

Apple iMac 24″: potenza M4 e Display Retina per la massima produttività

Il cuore pulsante di questo Apple iMac è il rivoluzionario chip M4, progettato internamente da Apple per offrire un equilibrio perfetto tra prestazioni ed efficienza energetica. La configurazione in offerta monta una CPU a 10-core (4 performance core e 6 efficiency core) e una GPU a 10-core, una combinazione che garantisce una fluidità eccezionale sia nelle operazioni quotidiane sia nei carichi di lavoro più intensivi. Applicazioni di fotoritocco, montaggio video 4K o sviluppo software girano senza incertezze, supportate da 16GB di memoria unificata che permette un multitasking avanzato senza rallentamenti.

Il secondo protagonista è senza dubbio il magnifico display Retina da 24 pollici con risoluzione 4.5K. Con la sua eccezionale accuratezza cromatica e luminosità, è lo strumento ideale per grafici, fotografi e videomaker che necessitano di una riproduzione fedele dei colori. L’archiviazione è affidata a un velocissimo SSD da 512GB, che assicura tempi di avvio fulminei e un accesso quasi istantaneo a file e applicazioni.

Il design iconico, sottile ed elegante, si sposa perfettamente con la colorazione Verde di questo modello, rendendolo un vero e proprio oggetto d’arredo per qualsiasi scrivania. La perfetta integrazione con macOS e l’intero ecosistema Apple consente una continuità di lavoro impeccabile tra iMac, iPhone e iPad, massimizzando la produttività per chi è già utente Apple.

Processore: Chip Apple M4 con CPU 10-core

Chip Apple M4 con CPU 10-core Grafica: GPU 10-core integrata

GPU 10-core integrata Display: 24″ Retina 4.5K

24″ Retina 4.5K Memoria: 16GB di memoria unificata

16GB di memoria unificata Archiviazione: 512GB di SSD

512GB di SSD Design: All-in-one, colore Verde

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa promozione rende l’Apple iMac 24″ con chip M4 più accessibile che mai. Il prezzo di listino per questa specifica configurazione è di 2029€, una cifra importante che riflette la qualità e le prestazioni del prodotto. Grazie a questa offerta a tempo limitato su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo eccezionale di 1499€.

Il risparmio è notevole: ben 530€ in meno rispetto al prezzo originale, che corrispondono a uno sconto di oltre il 26%. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello su Amazon, un’occasione unica per portarsi a casa l’ultima generazione di iMac con una configurazione potente e pronta per il futuro. L’offerta riguarda la colorazione Verde e, come spesso accade per sconti di questa entità, le scorte potrebbero essere limitate. La vendita e la spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la massima affidabilità e un servizio clienti impeccabile.

