Trovare auricolari per lo sport che non cadano durante la corsa e, allo stesso tempo, non isolino completamente dall’ambiente circostante è una sfida comune per molti atleti. UGREEN HiTune S3 risolvono questo problema con un innovativo design a clip open-ear e oggi lo fanno a un prezzo davvero interessante. Grazie a un’offerta speciale su Amazon, è possibile acquistarli con uno sconto del 30% che viene applicato automaticamente al momento del checkout, portando il prezzo a un livello estremamente competitivo. Questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per chi cerca un compagno di allenamento affidabile senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questi auricolari una scelta intelligente.

UGREEN HiTune S3: design open-ear e autonomia per lo sport

Gli auricolari UGREEN HiTune S3 sono stati progettati pensando specificamente alle esigenze degli sportivi. Il loro punto di forza è il design open-ear con clip a forma di C, che si aggancia saldamente al padiglione auricolare. Questa soluzione garantisce due vantaggi fondamentali: primo, una stabilità eccezionale anche durante i movimenti più intensi, eliminando il rischio che possano cadere; secondo, permette di rimanere consapevoli dei suoni ambientali, un fattore di sicurezza cruciale per chi si allena all’aperto. Con un peso di soli 5,3 grammi per auricolare, risultano leggeri e confortevoli anche per sessioni prolungate.

Dal punto di vista tecnico, non deludono. La qualità audio è garantita da un suono Hi-Fi stereo con bassi profondi, ideale per dare la carica durante l’allenamento. Per le chiamate, integrano la tecnologia di Cancellazione del Rumore Ambientale (ENC), che isola la voce dai rumori di fondo assicurando conversazioni chiare. La connettività è affidata al moderno standard Bluetooth 5.4, che offre una connessione stabile e una bassa latenza di soli 0,06 secondi, rendendoli adatti anche per la visione di video o per il gaming.

L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: gli UGREEN HiTune S3 offrono fino a 30 ore di riproduzione totale grazie alla custodia di ricarica. Quest’ultima è dotata di una porta USB-C per una ricarica rapida. Infine, la certificazione IPX5 li protegge da sudore e pioggia, confermandone la vocazione prettamente sportiva.

Connettività: Bluetooth 5.4

Bluetooth 5.4 Design: Open-ear con clip di sicurezza

Open-ear con clip di sicurezza Audio: Hi-Fi Stereo e Bassi Profondi

Hi-Fi Stereo e Bassi Profondi Chiamate: Cancellazione del Rumore Ambientale (ENC)

Cancellazione del Rumore Ambientale (ENC) Autonomia: Fino a 30 ore con la custodia

Fino a 30 ore con la custodia Impermeabilità: Certificazione IPX5

Certificazione IPX5 Peso: 5,3 grammi per auricolare

L’offerta su Amazon: -30% al checkout

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende gli UGREEN HiTune S3 un vero affare. Il prezzo di listino è di 28,99€, già di per sé competitivo, ma la promozione lo rende ancora più allettante. Al momento del pagamento, infatti, verrà applicato automaticamente uno sconto del 30%, senza bisogno di inserire alcun codice. Il prezzo finale scende così a soli 20,29€, un risparmio netto di quasi 9€.

È importante sottolineare che lo sconto non è visibile direttamente nella pagina prodotto, ma si attiva solo nell’ultima fase del processo di acquisto, prima di confermare l’ordine. L’offerta è a tempo limitato e soggetta alla disponibilità delle scorte, quindi il consiglio per chi fosse interessato è di approfittarne il prima possibile. Il prodotto è venduto e spedito da UGREEN GROUP LIMITED UK tramite la piattaforma Amazon, garantendo quindi le tutele e l’affidabilità del marketplace.

Per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia, iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech: https://t.me/prezzitech. Per errori di prezzo e sconti imperdibili su ogni categoria, seguite ErroriBomba: https://t.me/erroribomba.