Il listino di ChatGPT potrebbe presto arricchirsi di un nuovo abbonamento, secondo alcune scoperte emerse nel codice frontend dell’app web, OpenAI starebbe lavorando a ChatGPT Pro Lite, un piano dal costo di 100 dollari al mese pensato per colmare il divario tra Plus (20 dollari) e Pro (200 dollari).

Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dell’azienda, né una data di rilascio, ma i riferimenti individuati dallo sviluppatore Tibor Blaho suggeriscono che qualcosa si stia effettivamente muovendo dietro le quinte.

OpenAI potrebbe introdurre un nuovo piano ChatGPT Pro

Attualmente l’offerta ChatGPT è strutturata su più livelli: Free, Go (8 dollari al mese), Plus (20 dollari al mese), Pro (200 dollari al mese), Team, Business ed Enterprise.

Il salto dal piano Plus a quello Pro è sempre stato considerato piuttosto netto, da 20 a 200 dollari mensili senza una soluzione intermedia dedicata a chi necessita di maggiore potenza e quote più alte, ma non può giustificare una spesa così elevata.

ChatGPT Pro Lite potrebbe inserirsi esattamente in questo spazio, rivolgendosi a freelance, sviluppatori, ricercatori e professionisti che fanno un uso intensivo dell’IA, ma che non arrivano ai volumi (o ai budget) delle aziende strutturate.

Le informazioni trapelate dal codice suggeriscono che il piano intermedio potrebbe garantire:

una quota di utilizzo del modello di ragionamento avanzato superiore di 3-5 volte rispetto al piano Plus

funzionalità più evolute rispetto a Plus

capacità inferiori rispetto al piano Pro da 200 dollari

possibile supporto esteso per strumenti come Codex

In sostanza, un livello semi professionale che permetterebbe di lavorare con modelli più potenti e con limiti meno stringenti, senza dover passare al piano più avanzato.

Naturalmente, finché non arriverà un annuncio ufficiale, resta qualche incertezza su limiti, accesso ai modelli più recenti e funzionalità effettivamente incluse.

Questa potenziale novità arriva in un momento tutt’altro che semplice per OpenAI, nonostante ricavi stimati intorno ai 20 miliardi di dollari, l’azienda si troverebbe ad affrontare perdite annuali significative, complice l’aumento dei costi di calcolo e infrastruttura, con la necessità di raccogliere nuovi capitoli su larga scala.

Nel frattempo, la concorrenza non resta a guardare. Gemini, grazie all’integrazione nell’ecosistema Android, avrebbe superato il 20% di quota di mercato, mentre Claude continua a guadagnare terreno nel segmento enterprise.

A questo si aggiungono le polemiche legate al ritiro di GPT-4o, che hanno generato malumori tra alcuni utenti più avanzati.

In questo contesto, un piano ChatGPT Pro Lite da 100 dollari potrebbe rappresentare una risposta alle critiche sul salto di prezzo, un modo per aumentare il ricavo medio per utente, nonché una soluzione competitiva contro rivali che presidiano meglio la fascia media.

È interessante notare come Google, pur offrendo piani premium per i propri servizi IA, non dispone di una proposta esattamente sovrapponibile a un livello intermedio come quello ipotizzato per Pro Lite; questo potrebbe consentire a OpenAI di differenziarsi in modo più netto.

Al momento non esiste una tempistica ufficiale, il fatto che i riferimenti siano già presenti nel codice frontend suggerisce però che il lancio potrebbe non essere troppo lontano. Come sempre in questi casi, bisognerà attendere comunicazioni ufficiali per conoscere prezzo definitivo (che potrebbe variare), limiti di utilizzo reali, accesso ai modelli di nuova generazione ed eventuali strumenti esclusivi.

Se confermato, ChatGPT Pro Lite potrebbe diventare il piano ideale per chi usa l’intelligenza artificiale quotidianamente per lavoro, ma non è pronto a investire 200 dollari al mese. Resta ora da capire se questa mossa sarà sufficiente a rafforzare la posizione di OpenAI in un mercato IA sempre più affollato e competitivo.