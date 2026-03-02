Dopo l’anticipazione avvenuta in occasione del Nerd Show di Bologna, da oggi 2 marzo 2026 è ufficialmente disponibile su Prime Video Channels D-Anime, il nuovo canale interamente dedicato all’animazione giapponese curato da Dynit.

Si tratta di un debutto importante per il panorama dello streaming italiano, che va ad affiancarsi ad altri canali tematici già presenti sulla piattaforma, puntando però su un catalogo costruito attorno all’esperienza trentennale di Dynit nel settore. Vediamo nel dettaglio cosa offre D-Anime, quanto costa e quali sono i titoli già disponibili.

Il nuovo canale tematico D-Anime sbarca su Prime Video

Il catalogo di D-Anime parte con numeri importanti, oltre 1.000 ore di programmazione e più di 2.000 contenuti tra serie, film e OAV.

L’offerta è pensata per coprire diverse generazioni di appassionati, spaziando tra grandi saghe shōnen, cult storici e fenomeni globali più recenti, con l’obbiettivo dichiarato di creare un dialogo continuo tra classici e nuove icone dell’animazione giapponese. Non mancheranno inoltre nuove serie in simulcast, disponibili in contemporanea con il Giappone.

Nel catalogo troviamo alcuni dei titoli più amati dal pubblico italiano: Bleach, Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist: Brotherhood, Attack on Titan, Demon Slayer, Sword Art Online, Inuyasha e Gintama.

Ampio spazio anche ai classici che hanno segnato intere generazioni, come Conan, il ragazzo del futuro di Hayao Miyazaki, Heidi, o Anna dai capelli rossi; non mancano grandi saghe mecha come Mobile Suite Gundam e L’imbattibile Daitarn 3.

Tra le icone sci-fi e anni ’70 troviamo Capitan Harlock e Kyashan, spazio anche ai film cult come Akira di Katsuhiro Otomo e Memories, e alle serie che hanno ridefinito l’immaginario collettivo come Neon Genesis Evangelion, GTO – Great Teacher Onizuka e Kill la Kill.

Per gli amanti del romance e dell’animazione più intimista sono presenti anche le opere di Makoto Shinkai (Your Name, Il giardino delle parole, Weathering with you), ma in catalogo ci sono anche Puella Magi Madoka Magica, Steins;Gate, La malinconia di Haruhi Suzumiya, Nana e Le situazioni di Lui & Lei. Insomma, un catalogo che punta a unire nostalgia e contemporaneità, culto e mainstream.

Fondata nel 1995, Dynit è da anni uno dei principali riferimenti per la distribuzione anime in Italia, dall’home video alla televisione (con collaborazioni con MTV, Rai e Mediaset), fino all’approdo al cinema, l’azienda ha contribuito in modo significativo alla diffusione dell’animazione giapponese nel nostro Paese.

Con D-Anime, Dynit consolida ulteriormente la propria presenza nel mondo dello streaming, portando direttamente su Prime Video un catalogo costruito in decenni di acquisizioni e lavoro editoriale.

Con l’arrivo di D-Anime dunque, Prime Video amplia ulteriormente la propria offerta dedicata agli appassionati di animazione giapponese, proponendo un’alternativa che punta molto sul catalogo storico e sulle produzioni di cui Dynit detiene i diritti in Italia. Resta ora da capire come evolverà il catalogo nei prossimi mesi, visto che l’editore ha già promesso aggiornamenti e nuove acquisizioni nel tempo.

D-Anime è disponibile come canale aggiuntivo su Amazon Prime Video, con un costo di 4,99 euro al mese e il consueto periodo di prova gratuito di 7 giorni. Per attivarlo è necessario essere abbonati ad Amazon Prime (che include Prime Video) e successivamente sottoscrivere il canale D-Anime. Per chi tra voi fosse interessato, ma non ancora iscritto ad Amazon Prime, questo è il link da seguire.