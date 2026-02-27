Apple si prepara ad una settimana importante, che inaugurerà il mese di marzo con una serie di nuovi annunci hardware e non solo. A confermarlo è lo stesso Tim Cook, che ha lasciato intendere che la prossima settimana potremo vedere l’arrivo di diverse novità hardware, con una serie di presentazioni che si spalmeranno nel corso di più giorni.

Sul suo profilo X ufficiale, Tim Cook ha condiviso un primo teaser video, specificando che ci aspetta una grande settimana e che il tutto comincerà a partire da lunedì 2 marzo. Nel video si intravedono delle mani che modellano un logo Apple incompleto, con una palette di colori grigia che richiama i prodotti in alluminio dell’azienda. Il tutto sembra indicare l’arrivo di nuovo hardware all’interno dell’ecosistema della mela, come già anticipato da diverse fonti nelle scorse settimane.

A big week ahead. It all starts Monday morning! #AppleLaunch pic.twitter.com/PQ9gM2Gl2r — Tim Cook (@tim_cook) February 26, 2026

Cosa aspettarsi da Apple la prossima settimana

A differenza dei classici keynote, Apple dovrebbe distribuire gli annunci nel corso di più giorni, con comunicati stampa e video dedicati, per poi concludere con una “esperienza” pratica in cui saranno presenti anche i media il prossimo 4 marzo in tre diverse località: New York, Londra e Shanghai. Questa formula di presentazione, atipica per l’azienda, è stata già anticipata da diverse fonti nei giorni scorsi, tra cui Bloomberg, e confermata dallo stesso Tim Cook su X.

Uno dei protagonisti di questa settimana di annunci dovrebbe essere iPhone 17e, che raccoglierà il testimone dell’iPhone 16e introdotto lo scorso anno come sostituto della linea SE. A differenza di quest’ultima, quindi, Apple dovrebbe aver deciso di rendere l’iPhone economico un appuntamento annuale, con nuovi modelli rilasciati a cadenza regolare.

Nel corso della settimana potrebbero vedere la luce anche un nuovo modello di iPad base che, a differenza dell’iPad di 11° generazione lanciato lo scorso anno, potrebbe introdurre il supporto a Apple Intelligence. Anche iPad Air potrebbe vedere l’arrivo di un nuovo modello, con il passaggio dal chip M3 al più performante M4. A differenza degli iPhone, però, Apple aggiorna i suoi iPad a cadenza irregolare, dunque non sappiamo quale sarà il ciclo di aggiornamenti negli anni a venire.

Sul fronte dei MacBook, invece, la prossima settimana potrebbe essere il momento giusto per presentare il primo modello con chip della serie A, lo stesso utilizzato su iPhone. Anche MacBook Air M4 e MacBook Pro M4 potrebbero arrivare con un nuovo modello con a bordo il chip M5, al momento presente soltanto su iPad Pro e su MacBook Pro da 14 pollici. Assieme ai portatili potremmo infine vedere l’arrivo di nuovi monitor desktop, già trapelati all’interno del codice di macOS 26.3.

Si preannuncia quindi una settimana intensa per Apple, in una modalità atipica rispetto ai tradizionali keynote. Non mancheremo di aggiornarvi su tutte le novità non appena saranno annunciate.