La gamma di cuffie true wireless di Huawei si aggiorna con l’arrivo in Italia delle nuove Huawei FreeBuds Pro 4, presentate lo scorso mese di novembre in Cina e ora pronte a ritagliarsi uno spazio di primo piano anche sul mercato italiano. Si tratta di un modello di fascia alta, ricco di funzioni e in grado di offrire un’esperienza d’ascolto di alta qualità. Le nuove FreeBuds Pro 4 sono il primo modello ad arrivare sul mercato sotto il marchio Huawei Sound.

Huawei FreeBuds Pro 4: le caratteristiche dei nuovi auricolari

Le nuove Huawei FreeBuds Pro 4 sono la proposta di Huawei per la fascia alta del mercato e possono, quindi, garantire una qualità del suono molto elevata, grazie al True Sound con doppio driver e tecnologia Digital Cross-Over. Si tratta di auricolari in-ear con inserti auricolari in memory foam.

Tra le principali caratteristiche delle nuove cuffie true wireless di Huawei troviamo la possibilità di sfruttare la cancellazione attiva del rumore Dynamic ANC, in grado di adattarsi in automatico alle condizioni di utilizzo. Rispetto alla generazione precedente, c’è un miglioramento fino al 30% della riduzione del rumore.

Gli utenti che sceglieranno le nuove FreeBuds Pro 4 potranno sfruttare la AI Call Noise Cancellation, funzione che garantisce la rimozione del rumore di fondo durante le chiamate tramite il ricorso a un apposito algoritmo AI che può eliminare fino a 100 dB di rumore di fondo. È possibile sfruttare anche la cancellazione del rumore del vento, fino a 10 m/s.

Gli auricolari supportano il Bluetooth 5.2, con possibilità di connessione simultanea a due diversi dispositivi. Sono supportati i codec audio SBC, AAC, LDAC e L2HC 4.0 (con cui è possibile sfruttare una trasmissione audio lossless da 2,3 Mbps) e c’è la possibilità di sfruttare una modalità a bassa latenza. C’è anche la certificazione IP54. Per quanto riguarda l’autonomia, invece, ogni auricolare è dotato di una batteria da 55 mAh mentre la custodia (che supporta la ricarica wireless da 5 W) include una batteria da 510 mAh.

Per una carica completa degli auricolari servono circa 40 minuti. Le FreeBuds Pro 4 possono garantire fino a 7 ore di utilizzo e fino a 33 ore di utilizzo, considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia (in caso di utilizzo del codec ACC, con i codec L2HC/LDAC, invece, l’autonomia è leggermente più bassa).

Le nuove cuffie true wireless di Huawei supportano la funzione Head-Motion Controls per gestire le chiamate con movimenti della testa. C’è anche il sistema Smart Wear Detection che mette in pausa l’audio in automatico quando gli auricolari vengono rimossi, riprendendo la riproduzione quando vengono indossati di nuovo.

Prezzo e offerta lancio

Le nuove Huawei FreeBuds Pro 4 sono disponibili in Italia a partire da oggi, 15 gennaio 2025. Le cuffie true wireless arrivano sul nostro mercato con tre diverse colorazioni (Black, Green e White).

Il prezzo di listino è di 199 euro. Huawei ha predisposto una promo lancio per i suoi nuovi auricolari: chi effettuerà l’acquisto entro il 30 gennaio prossimo tramite il Huawei Store riceverà la Huawei Band 9 in omaggio.

Le nuove FreeBuds Pro 4 saranno disponibili anche su Amazon e presso altri rivenditori autorizzati di prodotti Huawei in Italia (premete su questo link per controllare la disponibilità delle FreeBuds Pro 4 su Amazon).