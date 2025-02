Nel corso di un evento di lancio globale che si è tenuto a Kuala Lumpur in Malesia, HUAWEI ha presentato ufficialmente tantissimi prodotti: oltre alle versioni Global dello smartphone pieghevole a tripla piega Mate XT | ULTIMATE DESIGN e del tablet di fascia premium MatePad Pro 13.2 (2024), c’è spazio per nuovi dispositivi indossabili.

Gli ultimi arrivati nella gamma di wearable del colosso cinese sono le prime cuffie con design ad archetto dell’azienda, chiamate HUAWEI FreeArc, e la nuova generazione della popolare smartband, ovvero HUAWEI Band 10. Andiamo scoprire tutti i dettagli.

HUAWEI FreeArc

Partiamo dalle HUAWEI FreeArc, i primi “auricolari open-ear con design ad archetto” del produttore cinese, solitamente in grado di realizzare cuffie di ottimo livello.

Le nuove FreeArc sono il risultato del connubio tra ingegneria avanzata e il design C-bridge del produttore cinese: queste cuffie mettono a disposizione degli utenti il meglio in termini di comfort e stabilità: questo design fa sì che le cuffie rimangano saldamente in posizione anche durante le sessioni di attività fisica più estreme (possibili grazie anche alla certificazione IP57).

Sul fronte dei materiali, queste cuffie ad archetto integrano una lega di nichel-titanio (con spessore da 0,7 mm) nella parte che va a contatto con le orecchie (senza entrarvi, non sono infatti in-ear ma “open-ear) e sono rivestite, nell’81,5% della superficie, con silicone liquido anallergico.

Per quanto concerne il suono le HUAWEI FreeArc sono dotate di un driver ad alta sensibilità da 17 x 12 mm (placcato in titanio) con struttura acustica simmetrica che viene messo a punto grazie ad alcuni algoritmi (bassi dinamici, Adaptive Equal-loudness) per ottimizzarne le prestazioni.

Grazie al doppio microfono integrato in ogni cuffia, le FreeArc sono in grado di offrire la cancellazione del rumore del vento (fino a 4 m/s) durante le chiamate). Le cuffie integrano poi un sistema di antenne brevettato che fornisce una connessione stabile tra cuffie e smartphone (con tecnologia Bluetooth 5.2).

Sul fronte dell’autonomia, il produttore cinese parla di 7 ore in riproduzione musicale o di 5 ore in chiamata; questi dati, grazie alla custodia di ricarica (che a sua volta si ricarica tramite USB-C in un’ora), crescono, rispettivamente, a 28 ore e 20 ore; con dieci minuti di ricarica, le cuffie guadagnano circa 3 ore di autonomia.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche tecniche delle cuffie HUAWEI FreeArc.

Dimensioni e peso (singola cuffia): 45,4 x 18,35 x 47,5 mm e 8,9 grammi

x x e Dimensioni e peso (custodia di ricaria): 67,8 x 67,8 x 26,5 mm e 67 grammi

x x e Certificazione: IP57 (solo le cuffie)

(solo le cuffie) Controlli: swipe e touch

e Driver audio: singolo placcato in titanio da 17 x 12 mm (per ogni cuffia)

x (per ogni cuffia) Tecnologie audio: cancellazione rumore in chiamata , equalizzatore

, Connettività: Bluetooth 5.2

Sensori: sensore di Hall , sensore che rileva quando le cuffie sono indossate

, Batteria: 55 mAh (singola cuffia) e 510 mAh (custodia di ricarica)

(singola cuffia) e (custodia di ricarica) Autonomia: 7 ore in riproduzione musicale o 5 ore in chiamata

in riproduzione musicale o in chiamata Ricarica della custodia: USB-C a 10 W

a Indicatore stato: LED (a tre colori) nella custodia di ricarica

HUAWEI Band 10

L’altra novità di giornata sul fronte dei dispositivi indossabili è rappresentata dalla smartband HUAWEI Band 10 che diventa ufficiale a nemmeno un anno di distanza dal modello precedente dal quale mutua le stesse dimensioni e lo stesso display (sempre visibile grazie alla presenza di un sensore di luce ambientale).

Questa smartband è disponibile in due varianti: una con cassa in alluminio e una con cassa in plastica, pensata per migliorare ulteriormente la durabilità del prodotto; a prescindere dalla cassa scelta, disponibile in svariate colorazioni, gli utenti potranno scegliere la colorazione del cinturino, realizzato in fluoroelastometro.

Sul fronte della salute, la Band 10 integra un sensore multicanale e un algoritmo intelligente che, uniti, portano a una completa suite di monitoraggio che comprende la salute del sonno, la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno, la frequenza respiratoria (anche le eventuali anomalie durante il sonno), lo stress.

Per quanto concerne l’attività fisica, invece, la smartband supporta 100 modalità di allenamento e vanta alta precisione (95%) nei dati legati al nuoto; sono ovviamente disponibili un contapassi e altri report.

Per quanto concerne le altre funzionalità, la Band 10 funziona al meglio se sfruttata in accoppiata con uno smartphone HUAWEI (ma funziona anche con dispositivi Android e iOS); troviamo notifiche delle chiamate (e si possono accettare o rifiutare), calendario, notifiche e la funzionalità trova telefono. Con tutte le funzionalità si interagisce tramite il touchscreen o tramite il tasto funzione laterale.

Sul fronte dell’autonomia, HUAWEI dichiara un’autonomia massima di 14 giorni che può essere raggiunta rispettando alcuni paletti specifici; ben più ragionevole (e verosimile), l’autonomia da 8 giorni in quelle che il produttore cinese definisce “condizioni di utilizzo normali”. La ricarica avviene tramite porta magnetica proprietaria collocata nel retro della smartband.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche tecniche della smartband HUAWEI Band 10.

Dimensioni (sensa cinturino): 43,45 x 24,86 x 8,99 mm

x x Peso (sensa cinturino): 14 grammi (cassa in plastica) o 15 grammi (cassa in lega di alluminio)

(cassa in plastica) o (cassa in lega di alluminio) Colorazioni: Matte Black , White , Green , Blue e Purple (cassa in lega di alluminio), Black e Pink (cassa in plastica)

, , , e (cassa in lega di alluminio), e (cassa in plastica) Cinturini: fluoroelastometro (colorazioni nero, bianco, giallo, blu, viola e rosa)

(colorazioni nero, bianco, giallo, blu, viola e rosa) Certificazione: 5 ATM (immersioni statiche a 50 metri per 10 minuti)

(immersioni statiche a 50 metri per 10 minuti) Display: AMOLED da 1,47″ con risoluzione 194 x 368 pixel

da con risoluzione x Interazione: touchscreen + pulsante fisico laterale

+ Sensori: accelerometro , giroscopio , magnetometro , frequenza cardiaca (ottico), luce ambientale

, , , (ottico), Connettività: Wi-Fi 2.4 GHz , Bluetooth 5.0 (LE) Compatibilità: Android 9 o iOS 13 e versioni successive

, (LE) Autonomia: fino a 14 giorni (3 giorni con AOD attivo, 8 giorni con uso normale)

(3 giorni con AOD attivo, 8 giorni con uso normale) Ricarica: magnetica a 5 W

Disponibilità e prezzi dei nuovi wearable HUAWEI

Le cuffie HUAWEI FreeArc e la smartband HUAWEI Band 10 saranno disponibili all’acquisto in Italia dal prossimo 3 marzo tramite lo store ufficiale del colosso cinese che, al momento non ha ancora diffuso i prezzi di listino ufficiali.

Delle cuffie conosciamo il prezzo di listino sul mercato giapponese, dove sono state annunciate un paio di settimane fa, che è pari a 18.800 yen (circa 119 euro); considerando che le FreeBuds Pro 4 qua costano 199 euro e in Giappone costano 28.800 yen (circa 182 euro, quindi circa il 10% meno), è lecito ipotizzare che le FreeArc possano arrivare dalle nostre parti con un listino pari a 129 o 139 euro.

Per quanto concerne la Band 10, invece, possiamo ragionare basandoci sui prezzi di listino (in Italia) delle due precedenti generazioni: 59 euro per la Band 9 e 59,90 euro per la Band 8; è molto probabile che anche la decima generazione possa essere commercializzata attorno ai 60 euro.