Oltre ad aver ampliato la gamma smartphone con i modelli della serie Mate 80 e il pieghevole Mate X7 e la gamma tablet con MatePad Edge, HUAWEI ha recentemente presentato sul mercato di casa le nuove cuffie HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Si tratta di cuffie true wireless di fascia alta che debuttano in Cina a un anno esatto dalle precedenti FreeBuds Pro 4, differenziandosi per alcune scelte estetiche e per svariate novità “sotto al cofano”. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Le HUAWEI FreeBuds Pro 5 sono ufficiali in Cina

Le nuove HUAWEI FreeBuds Pro 5 sono realizzate con il design Star Ring che presenta una superficie incisa a forma di diamante che ruota attorno a un “anello” ma presentano alcune differenze rispetto al modello di precedente generazione, pur mantenendo una forma a stelo e il formato in-ear.

La custodia di ricarica propone una forma simile ed è realizzata in plastica con rivestimento liscio e lucido; nella variante Sky Blue, invece, troviamo una finitura in pelle vegana con superficie lavorata in 3D, resistente a graffi e impronte digitali.

Tornando alle cuffie, HUAWEI ha sfruttato i dati raccolti da oltre 10.000 orecchie umane per riprogettare la struttura in-ear e far sì che diventasse più leggera, confortevole e perfetta per tutti (nonostante i gommini siano disponibili solo in quattro misure).

Dal punto di vista della connettività, integrano Bluetooth 6.0 e il protocollo NearLink StarFlash (grazie al chip Kirin A3) che consente la commutazione dinamica tra le frequenze 2,4 GHz e 5,8 GHz per mantenere stabile la connessione con lo smartphone in qualsiasi contesto (incluse le metropolitane, i treni ad alta velocità o i luoghi congestionati), offre una velocità di connessione otto volte superiore rispetto al Bluetooth e apre le porte all’audio lossless a 4,6 Mbps (96 kHz/24 bit) certificati per Hi-Res Wireless Audio.

Le HUAWEI FreeBuds Pro 5 integrano un sistema acustico indipendente a doppio canale con doppio DSP e doppio driver (woofer super lineare a doppio magnete e tweeter microplanare ultra-sottile) con DAC dedicati. Troviamo la cancellazione attiva del rumore con rilevamento basato sull’IA (AI MIMO) che è sfruttabile in modalità trasparenza, modalità conversazione, modalità di riduzione del rumore bidirezionale fino a 100 dB.

Abbiamo poi strumenti per la salute dell’udito, come il monitoraggio del volume in tempo reale o la compensazione dell’udito, e funzioni smart (potenziate dall’IA) come la registrazione multi-scenario, la trascrizione in tempo reale (con etichette) o il riepilogo automatico: tutto ciò con HarmonyOS 6, che supporta anche l’assistente Xiaoyi (abilita la traduzione in 21 lingue, le conversazioni continue e la risposta ai gesti della testa).

La batteria integrata nelle HUAWEI FreeBuds Pro 5 garantisce fino a 9 ore di autonomia con una singola ricarica (e ANC disattivata) ma, sfruttando la custodia di ricarica, raggiungiamo le 38 ore di autonomia. Abbiamo poi la certificazione IP57 per le cuffie e la certificazione IP54 per la custodia di ricarica.

Specifiche tecniche di queste cuffie

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche delle nuove HUAWEI FreeBuds Pro 5.

Formato: in-ear

Dimensioni Singola cuffia: 29,1 x 21,8 x 23,7 mm Custodia (in plastica): 65,5 x 46,7 x 22,98 mm Custodia (in pelle vegana): 66,11 x 46,98 x 24,06 mm

Peso Singola cuffia: 5,5 grammi Custodia di ricarica: 43 grammi (plastica) o 46 grammi (pelle vegana)

Certificazioni: IP57 (cuffie), IP54 (custodia di ricarica)

(cuffie), (custodia di ricarica) Audio: Doppio DSP + DAC Woofer a 10 Hz Tweeter a 48 kHz ANC (totale, adattiva, trasparenza) Riduzione del rumore in chiamata Cancellazione dinamica del rumore Volume adattivo

Sensori: infrarossi , Hall , giroscopio , accelerometro , condussione ossea , tocco , pressione

, , , , , , Controlli: doppio o triplo tap , slide , pressione prolungata , pinch

, , , Connettività: Bluetooth 6.0 , Nearlink 2.0 Supporto multi-dispositivo Pop-up nelle vicinanze (solo con dispositivi HUAWEI) Hi-Res Wireless Audio a 4,6 Mbps

, Batteria: 60 mAh (singola cuffia) o 537 mAh (custodia di ricarica)

(singola cuffia) o (custodia di ricarica) Autonomia cuffie/complessiva fino a: 9/38 ore (senza ANC), 6/25 ore (con ANC)

(senza ANC), (con ANC) Ricarica: USB-C e wireless a 5 W

Immagini di queste cuffie

Disponibilità e prezzo delle HUAWEI FreeBuds Pro 5

Le nuove HUAWEI FreeBuds Pro 5 sono già disponibili all’acquisto in Cina e vengono proposte a 1.499 yuan (circa 182 euro al cambio attuale) nelle quattro colorazioni Earth Gold, Frost Silver, Snow White e Sky Blue (l’unica con custodia che presenta una finitura in pelle vegana).

Considerando che le FreeBuds Pro 4 sono state commercializzate in Italia circa due mesi dopo il lancio cinese (e che attualmente sono in offerta su Amazon a 148,90 euro), è lecito attendersi uno scenario simile anche con il modello 2025. Pubblicheremo una news dedicata nel momento in cui ciò dovesse avvenire.