Oura, l’azienda nota per il suo anello intelligente dedicato al monitoraggio del sonno e della salute, amplia le funzioni del proprio ecosistema con un modello di intelligenza artificiale progettato per mettere la salute femminile al centro dell’esperienza utente. Questa novità amplia la strategia del marchio che nelle ultime settimane ha fatto parlare di sé per i brevetti per il controllo della casa, per misurare la pressione sanguigna e per ricordare e registrare i sogni. Ora l’azienda, che ha recentemente spostato la propria sede legale negli Stati Uniti, ha deciso di introdurre nella propria piattaforma il suo primo modello di intelligenza artificiale proprietario. Questo modello è stato sviluppato basandosi su studi clinici verificati da esperti e progettato per interpretare i dati raccolti da Oura Ring in un’ottica che riguarda ciclo, fertilità, gravidanza e menopausa. L’azienda punta a trasformare informazioni che fino a oggi venivano monitorate in modo passivo in indicazioni personalizzate, più vicine alle esigenze reali di chi utilizza il prodotto.

Come funziona il sistema

Il nuovo modello viene messo a disposizione nella sezione Oura Labs, dentro l’ambiente di Oura Advisor. La funzione entra così in una fase di test che coinvolge gli utenti interessati a sperimentare queste novità. La differenza rispetto alle precedenti versioni dell’assistente è significativa. In passato, infatti, il sistema utilizzava modelli generici, mentre ora la piattaforma utilizza un modello costruito su misura per il mondo della salute femminile. L’obiettivo è leggere le tendenze di lungo periodo con un approccio più consapevole grazie alla combinazione tra i dati degli utenti e un corpus di conoscenze cliniche dedicate. La nuova funzione si inserisce in un percorso già avviato dall’azienda, che mira a collaborare con partner esterni per potenziare il tracciamento ormonale tramite l’anello smart e fornire così un quadro più completo della salute riproduttiva.

Il modello interpreta segnali legati al sonno, al ciclo, all’attività quotidiana, allo stress e ai parametri che possono emergere durante la gravidanza. Oura descrive lo strumento come un supporto conversazionale pensato per offrire una guida contestualizzata senza, ovviamente, sostituire il ruolo di un medico. Le risposte sono calibrate per risultare utili, una scelta che mira a creare un ambiente più accogliente per chi desidera comprendere i cambiamenti del proprio corpo senza ricevere indicazioni che possano essere percepite come prescrittive. Questo è uno degli aspetti più rilevanti perché Oura punta a offrire un’interazione che rimanga sempre di supporto alle donne, un approccio pensato per rendere l’esperienza migliore per chi utilizza il servizio.

Quando c’è di mezzo l’intelligenza artificiale è doveroso chiarire la questione della privacy. Da questo punto di vista l’azienda ha precisato che il modello opera su infrastruttura controllata direttamente da Oura. Le conversazioni non vengono vendute, condivise con terzi né utilizzate per addestrare sistemi di intelligenza artificiale esterni. Un dettaglio che dovrebbe essere scontato ma che in realtà non lo è.