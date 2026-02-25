MSI rafforza la sua linea di periferiche gaming con una nuova tastiera che punta a conquistare una delle fasce più affollate del mercato, ovvero quella fino a 80 euro. Parliamo di MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS, tastiera meccanica compatta, versatile e ricca di funzioni, pensata per chi non vuole compromessi tra prestazioni, ergonomia e prezzo accessibile.

Con un prezzo come vedremo molto competitivo, il nuovo modello propone agli utenti un mix di tecnologie che fino a poco tempo fa erano appannaggio di prodotti di fascia superiore.

MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS: un nuovo riferimento per le tastiere compatte

Con la FORGE GK600 TKL WIRELESS, MSI spinge l’offerta in uno dei segmenti più affollati e ricercati dai PC gamer in fatto di tastiere, ovvero quello delle periferiche “ridotte” ma performanti. Il formato Tenkeyless (TKL) elimina il tastierino numerico laterale, offrendo una soluzione più compatta e ordinata, perfetta per postazioni moderne e per chi ama avere maggiore spazio per il movimento del mouse.

L’assenza dei tasti numerici non è solo questione estetica, infatti in ambito gaming e produttività aiuta anche a migliorare la postura, riducendo affaticamento nei lunghi periodi di utilizzo. Le varianti proposte dall’azienda sono due: MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS SKY, con richiami all’azzurro e finiture sobrie, ed MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS VIOLET, con accenti rosa e bianco per chi ama un look più audace e creativo.

Uno dei punti di forza della FORGE GK600 TKL WIRELESS è di sicuro la tripla connettività, che la rende adatta a molteplici dispositivi e contesti d’uso. Oltre alla connessione wireless a 2,4 GHz tramite dongle USB inclusa, la tastiera supporta Bluetooth multipoint, permettendo di collegare e passare facilmente da un dispositivo all’altro (ad esempio PC, tablet o smartphone); per i puristi della connessione cablata invece o per chi preferisce massima stabilità, non manca la modalità USB Type-C via cavo.

Questa flessibilità consente all’utente di utilizzare la tastiera non solo in ambiente desktop, ma anche su laptop, tablet o persino console compatibili, senza limiti legati alla sola connessione USB tradizionale. La gestione delle modalità senza fili e la transizione tra più dispositivi risultano rapide e intuitive, un aspetto da non sottovalutare soprattutto in scenari di uso misto (smart working e gaming ad esempio).

MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS è equipaggiata con switch meccanici lineari, una scelta chiara che vuole privilegiare un feedback morbido e reattivo. Questo tipo di switch è ideale per chi ama un’azione di tasto fluida, con un rumore contenuto che concilia sessioni di gioco intense e lunghe giornate di scrittura o produttività. A completare la dotazione hardware troviamo una batteria da 4.000 mAh che garantisce fino a 20 giorni di autonomia con retroilluminazione disattivata, pensata per chi non vuole pensieri legati alla ricarica quotidiana. Ma non è tutto.

Anche l’estetica è stata curata nel dettaglio, in primis con l’inclusione di un display LCD da 1,06 pollici che fornisce informazioni in tempo reale direttamente sulla tastiera. Il piccolo schermo è utile per mostrare statistiche, modalità attive o altri aggiornamenti utili, aggiungendo un tocco di funzionalità premium a una tastiera che comunque bazzica in una fascia decisamente più economica.

Caratteristiche tecniche MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS

Formato: Tenkeyless (TKL)

Connettività:

Wireless 2,4 GHz (dongle USB incluso)

Bluetooth multipoint

USB Type-C cablata

Switch: meccanici lineari (lineari soft)

Autonomia batteria: fino a 20 giorni con retroilluminazione disattivata

Display: LCD da 1,06 pollici

Colori disponibili: SKY, VIOLET

Dimensioni e layout: formato compatto senza tastierino numerico

Illuminazione: RGB personalizzabile (software incluso)

Compatibilità: Windows / macOS

Disponibilità e prezzi

La MSI FORGE GK600 TKL WIRELESS è già ampiamente disponibile in Italia a un prezzo di listino pari a 79,90 euro, presso tutti i partner e rivenditori MSI, compreso Amazon Italia; per comodità vi lasciamo qualche link all’acquisto.