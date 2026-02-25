Il mercato dei robot aspirapolvere continua a evolversi a ritmi serrati e, come spesso accade negli ultimi mesi, la vera partita si gioca tutta sul rapporto tra tecnologie flagship e prezzo accessibile; in questo scenario si inserisce il nuovo eufy Omni C28, appena annunciato in Italia da eufy (brand per la smart home di Anker Innovations), che promette prestazioni di alta gamma a meno di 600 euro.

Presentato ufficialmente nella giornata odierna, eufy Omni C28 arriva nel Bel Paese con un prezzo consigliato di 599 euro e una promozione lancio a 549 euro, puntando in modo particolare a famiglie con animali domestici o con esigenze di pulizia frequenti, un segmento sempre più centrale nel mercato della pulizia intelligente.

Ma cosa offre, concretamente, questo modello? E soprattutto, riesce davvero a portare funzioni da top di gamma in una fascia di prezzo più accessibile? Vediamolo nel dettaglio.

HydroJet: rullo autopulente con 24 getti e sterilizzazione

Uno degli elementi distintivi di eufy Omni C28 è il sistema HydroJet con rullo autopulente, pensato per garantire un lavaggio profondo e costante nel tempo. Nel dettaglio troviamo 24 getti d’acqua multipoint, 4 cicli di auto-pulizia al secondo e pressione fino a 10 N (circa 10,7 gf/cm²).

Il meccanismo spruzza continuamente acqua pulita sul rullo mentre recupera quella sporca, mantenendo il sistema di lavaggio sempre fresco e riducendo l’accumulo di residui; a completare il quadro c’è l’asciugatura ad aria calda e sterilizzazione con acqua elettrolizzata che, secondo il produttore, elimina fino al 99,99% dei batteri domestici più comuni.

In altre parole, l’obbiettivo è offrire un’esperienza realmente hands free, dove l’utente non deve intervenire manualmente dopo ogni ciclo di lavaggio.

15.000 Pa e doppia spazzola DuoSpiral anti-groviglio

Sul fronte aspirazione, eufy Omni C28 punta su una potenza dichiarata di 15.000 Pa, un valore che lo colloca nella fascia alta del mercato attuale. Il sistema è abbinato alla doppia spazzola DuoSpiral anti-groviglio, progettata per ridurre l’intreccio di capelli e peli, prevenire ostruzioni, mantenere costante la potenza di aspirazione.

Per chi convive con animali domestici in casa, o con persone con i capelli lunghi, questo è un aspetto tutt’altro che secondario, la gestione dei grovigli è infatti uno dei punti critici di molti robot, che costringe spesso e volentieri a interventi manuali frequenti.

Oltre 180 ostacoli riconosciuti grazie a iPath 2.0 Laser Navigation

Non manca un sistema di navigazione evoluto, eufy Omni C28 integra iPath 2.0 Laser Navigation, che combina riconoscimento oggetti basato su IA e tecnologia radar laser LDS. Il robot è in grado di identificare oltre 180 ostacoli domestici comuni, tra cui animali, cavi, giocattoli, scarpe e frange dei tappeti.

Il sistema rileva automaticamente la superficie in moquette, solleva il rullo di lavaggio e regola la potenza di aspirazione in base al tipo di pavimento, ottimizzando la pianificazione dei percorsi e riducendo il rischio di errori.

Si tratta, di fatto, di una gestione intelligente e dinamica della pulizia, che mira a rendere il robot sempre più autonomo e meno assistito.

Stazione All-in-One con lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico

Altro elemento chiave del nuovo eufy Omni C28 è la stazione di pulizia All-in-One, che integra quattro funzioni principali: lavaggio automatico del rullo, asciugatura ad aria calda, raccolta automatica della polvere, e ricarica dell’acqua pulita.

L’aria calda a 75 °C consente l’asciugatura del rullo in circa 35-40 minuti, contribuendo a prevenire muffe a cattivi odori; anche in questo caso l’obbiettivo è ridurre al minimo la manutenzione ordinaria.

Attraverso l’app eufy inoltre, e possibile programmare la pulizia da remoto, regolare modalità e potenza, monitorare la mappatura in tempo reale.

Il controllo completo della casa passa quindi dallo smartphone, in piena linea con la filosofia smart home del brand.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il nuovo eufy Omni C28 è già disponibile per l’acquisto in Italia sia su Amazon che su sito ufficiale del produttore, con un prezzo consigliato di 599 euro e un’offerta lancio promozionale che porta il costo complessivo a 540 euro.

Una soglia che, considerando potenza di aspirazione, sistema di lavaggio avanzato e stazione completa, lo posiziona in una fascia molto competitiva rispetto ai modelli di fascia alta che spesso superano abbondantemente i 700-800 euro.

Come sempre, sarà la prova sul campo a dirci se eufy Omni C28 manterrà tutte le promesse, soprattutto in termini di efficacia reale del sistema HydroJet e gestione dei peli nel lungo periodo.

In un mercato sempre più affollato, dove le differenze si giocano su dettagli tecnici e qualità dell’esperienza quotidiana, potrebbe essere proprio questo il fattore decisivo per conquistare molte famiglie italiane nei prossimi mesi.