Giornata importante per ECOVACS, che annuncia novità per quanto riguarda le soluzioni robotizzate per interni ed esterni: parliamo in particolare del robot aspirapolvere e lavapavimenti DEEBOT T80S Mini, ma anche del WINBOT W3 Omni per la pulizia dei vetri e della nuova gamma di robot tosaerba, che include GOAT A3000 LiDAR Pro, GOAT A1600 LiDAR Pro, GOAT O1200 LiDAR Pro e GOAT O600 RTK.

Il noto marchio vuole semplificare la pulizia e la cura della casa, sia per quanto riguarda gli ambienti interni (pavimenti, ma anche vetrate), sia per quanto concerne il giardino. Scopriamo insieme le peculiarità dei nuovi prodotti.

ECOVACS DEEBOT T80S Mini

Partiamo dagli interni iniziando a scoprire ECOVACS DEEBOT T80S Mini, un robot aspirapolvere e lavapavimenti con una combinazione unica di tecnologie: OZMO Roller 2.0, TruEdge 3.0, Triple Lift, ZeroTangle 3.0 e potenza di aspirazione fino a 24.800 Pa. La promessa è quella di offrire un prodotto che garantisca pulizia impeccabile senza sforzi, senza rischio di aggrovigliamento e con una pulizia dei bordi profonda, anche nelle stanze più difficili.

Il nuovo robot integra una tecnologia OZMO ROLLER aggiornata, con intensità della pressione di lavaggio di 3800 Pa, una rotazione ad alta velocità di 220 giri al minuto e una potenza di aspirazione di 24.800 Pa. Questo gli consente di rimuovere le macchie più ostinate attraverso il continuo rilascio di acqua, senza danneggiare i pavimenti. La tecnologia TruEdge 3.0 aggiornata include un rullo con cuscinetti d’aria con una portata extra di 1,5 cm e due ruote in gomma morbida che scorrono lungo i bordi: il robot è in grado di scivolare silenziosamente lungo i battiscopa, per una massima copertura senza sforzi.

Grazie al sistema Triple Lift, il DEEBOT T80S Mini può adattarsi e pulire ogni superficie della casa, tra tappeti, piastrelle e pavimenti duri: sui tappeti, il robot può sollevare il rullo lavapavimenti in modo automatico, così da non bagnarli, e la potenza di aspirazione viene aumentata per una pulizia più profonda; sulle piastrelle bagnate del bagno, le spazzole laterale e principale si ritraggono per rimanere asciutte, mentre il rullo regola il suo approccio per gestire vari tipi di versamenti di liquidi; quando si imbatte in particelle di grandi dimensioni su pavimenti duri, la spazzola laterale si solleva per evitare la dispersione, e l’aspirazione viene potenziata per raccogliere tutto in un solo passaggio.

Con ZeroTangle 3.0 non sono da temere i grovigli di peli e capelli, grazie all’integrazione della spazzola laterale anti-aggrovigliamento ARClean aggiornata e all’avanzata spazzola principale con sistema ciclonico. Il design a spirale aurea della spazzola laterale incorpora setole singole disposte in gruppi di due e incurvate verso l’interno, prevenendo i grovigli e migliorando le prestazioni lungo i bordi. In più, la struttura a tripla V sulla spazzola principale districa attivamente i capelli.

Il tutto viene affiancato alla nuova stazione OMNI con sistema di lavaggio a immersione in acqua calda: utilizza un serbatoio galleggiante per mantenere il rullo immerso in acqua calda, sciogliendo lo sporco ostinato prima di eliminare automaticamente l’acqua usata per evitare residui. Non manca il sistema di asciugatura ad aria calda a 60°C, che in due ore asciuga completamente il rullo, mantenendolo pulito e privo di odori. Minimi gli interventi da parte degli utenti, vista la presenza di un vassoio per il lavaggio rullo che non richiede manutenzione per 150 giorni, e di un sacchetto per la polvere con capacità di 90 giorni.

ECOVACS DEEBOT T80S Mini viene commercializzato al prezzo consigliato di 649 euro, ma dal 12 febbraio al 1° marzo è attivo uno sconto di lancio di 50 euro.

ECOVACS WINBOT W3 Omni

Restiamo all’interno della casa con ECOVACS WINBOT W3 Omni, che costituisce la nuova frontiera della pulizia automatizzata dei vetri. Si tratta dell’unico robot lavavetri dotato di una stazione di lavaggio Vortex completamente autonoma. Nessun contatto con l’acqua sporca, pulizia profonda dei bordi con una precisione di 1,1 mm e un sistema di sicurezza a 12 livelli, per garantire la massima tranquillità anche durante le pulizie più complicate.

Con l’innovativa stazione multifunzione con Vortex Wash, il nuovo robot può lavare a fondo i panni in un minuto. I sedici ugelli ad alta pressione, posizionati all’interno della stazione, rilasciano getti d’acqua a 20 kPa per rimuovere le macchie, mentre quattro dischi ruotano a 200 giri al minuto per pulire ogni fibra. In più, il raschietto di precisione rimuove l’acqua sporca e lascia la giusta quantità di umidità per una pulizia senza aloni.

La tecnologia TruEdge è in grado di rilevare i bordi delle finestre in modo intelligente. Quando il robot si avvicina ai bordi, abbassa il panno TruEdge a una velocità appositamente configurata di 200 giri al minuto per un lavaggio accurato, e poi lo ritrae in automatico. I cingoli antiscivolo ad alta trazione e resistenti all’usura aiutano a superare senza problemi gli ostacoli più complessi, per una copertura degli angoli senza punti ciechi. L’algoritmo WIN-SLAM 5.0 ulteriormente aggiornato, abbinato al rilevamento intelligente multisensore, permette di evitare gli ostacoli in modo dinamico con una precisione di 1 mm.

Il robot lavavetri combina velocità (16 cm al secondo) e sicurezza, con un sistema di protezione a 12 fasi, sia hardware sia software. Offre un’adesione con pressione dell’aria di 8000 Pa, con monitoraggio e reintegro costante della pressione; la piastra ammortizzata del panno di lavaggio e il design del panno aiutano a ridurre le perdite d’aria, e il cavo composito 2 in 1 offre una resistenza alla trazione fino a 1000 N. E in caso di interruzione della corrente? Il robot è in grado di restare fissato fino a 30 minuti. La stazione aggiunge un ulteriore livello di protezione grazie al meccanismo di protezione anti-caduta e al blocco di emergenza.

ECOVACS WINBOT W3 Omni viene commercializzato al prezzo consigliato di 699 euro.

ECOVACS GOAT A1600 e A3000 LiDAR Pro

ECOVACS GOAT A1600 e A3000 LiDAR Pro uniscono potenza a 32 V, Dual-LiDAR con bordatura automatica TruEdge (senza filo perimetrale) e un taglio professionale senza interventi umani. Entrambi i modelli sono dotati di tagliabordi TruEdge, con una falciatura completamente autonoma, che elimina la necessità di interventi umani e garantisce una copertura completa dei confini. Grazie all’IA, i due tosaerba assicurano una copertura da bordo a bordo, senza la necessità di rifiniture manuali.

Il sistema Dual-LiDAR con LiDAR a 360 gradi e 3D-ToF LiDAR a stato solido viene integrato con una videocamera AI che cattura una mappa olografica: in questo modo, i due robot possono navigare con una precisione fino a due centimetri. Il sistema HoloScope 360 non viene influenzato da alberi, muri o condizioni meteorologiche avverse: permette un movimento su percorsi stretti fino a 90 cm di larghezza. Inoltre, grazie ai nuovi algoritmi di pianificazione dei percorsi, A1600 e A3000 coprono ogni angolo con un unico passaggio e si muovono con la massima efficienza.

La piattaforma da 32 V supporta una velocità di movimento di 0,7 metri al secondo, per una falciatura di 400 metri quadrati all’ora. In entrambi i casi è presente la ricarica rapida. A1600 è in grado di falciare fino a 1600 metri quadrati in 8 ore, mentre A3000 può arrivare a 3000 metri quadrati in 12 ore oppure fino a 1000 metri quadrati con una sola ricarica.

Specifiche chiave di GOAT A3000 LiDAR Pro: batteria Li-Ion da 7500 mAh con ricarica in 70 minuti

con ricarica in 70 minuti tipo di navigazione: Dual-LiDAR + AI Camera

rumorosità: 62 dBA (82 dBA con TruEdge Trimmer)

numero di dischi a lame: 2

pendenza massima: 50%

dimensioni robot: 680 x 540 x 336 mm

peso netto robot: 18,3 kg

dimensioni stazione: 740 x 540 x 298 mm

Specifiche chiave di GOAT A1600 LiDAR Pro: batteria Li-Ion da 3000 mAh con ricarica in 50 minuti

con ricarica in 50 minuti tipo di navigazione: Dual-LiDAR + AI Camera

rumorosità: 62 dBA (82 dBA con TruEdge Trimmer)

numero di dischi a lame: 2

pendenza massima: 50%

dimensioni robot: 680 x 540 x 336 mm

peso netto robot: 17,8 kg

dimensioni stazione: 740 x 540 x 298 mm

Il motore ad alta coppia permette di superare pendenze fino al 50% e barriere fino a 4 cm. Entrambi i modelli non richiedono configurazioni complesse, fili perimetrali o antenne esterne: basta premere il pulsante e il robot esegue subito la mappatura in modo automatizzato (si possono comunque impostare limiti e confini manuali).

ECOVACS GOAT A1600 e A3000 LiDAR Pro vengono proposti al prezzo consigliato di rispettivamente 1499 euro e 2199 euro.

ECOVACS GOAT O1200 LiDAR Pro

ECOVACS GOAT O1200 LiDAR Pro è unico nella sua categoria, visto che non richiede fili perimetrici grazie alla navigazione LiDAR combinata con intelligenza artificiale, e offre totale autonomia anche nei bordi, senza la necessità di interventi manuali da parte degli utenti. Viene consigliato per falciare intorno ai 1200 metri quadrati, visto che può coprire questo spazio in circa 12 ore.

Anche questo modello offre tagliabordi TruEdge per una falciatura autonomia e una copertura ottimale dei confini, con IA per assicurare una copertura ancora più precisa. Il sistema Dual-LiDAR si affianca a una videocamera AI e permette una navigazione con precisione fino a due centimetri, e il sistema HoloScope 360 garantisce una navigazione sempre efficace in ogni situazione, senza lasciarsi influenzare da alberi, muri o maltempo.

Specifiche chiave di GOAT O1200 LiDAR Pro: batteria Li-Ion da 5200 mAh con ricarica in 70 minuti

tipo di navigazione: Dual-LiDAR + AI Camera

rumorosità: 61 dBA (81 dBA con TruEdge Trimmer)

numero di dischi a lame: 1

pendenza massima: 45%

dimensioni robot: 600 x 479 x 304 mm

peso netto robot: 13 kg

dimensioni stazione: 706 x 430 x 285 mm

Grazie al sistema AIVI 3D coordina il sistema LiDAR con la tecnologia di deep learning dell’AI per una evitamento intelligente e preciso degli ostacoli: il robot O1200 può evitare senza problemi oltre 200 tipi di ostacoli, tra cui i piccoli animali (come i ricci). Garantisce rapidità di riconoscimento e risposta, riducendo al minimo i residui non tagliati e mantenendo una distanza di sicurezza in prossimità degli ostacoli (per evitare potenziali danni). Anche questo modello si avvia in pochi istanti, senza la necessità di configurazioni complesse o di affidarsi a fili perimetrali o antenne esterne. La mappatura avviene in modo completamente automatizzato una volta premuto il tasto di accensione.

ECOVACS GOAT O1200 LiDAR Pro viene commercializzato al prezzo consigliato di 999 euro.

ECOVACS GOAT O600 RTK

Chiudiamo le novità con ECOVACS GOAT O600 RTK, il robot tosaerba più economico e adatto a giardini o prati meno spaziosi. Offre un sistema di navigazione di qualità a un prezzo più accessibile.

Questo modello offre un sistema RTK multifrequenza integrato con videocamera AI e giroscopio, e offre la massima precisione fino a 2 centimetri. Rispetto ad altre soluzioni tradizionali, grazie a TrueMapping 2.0 può ricevere segnali da un massimo di 45 satelliti su bande di segnale più elevate dell’80%: ne derivano una velocità di connessione maggiore e un incremento della stabilità fino al 30%, anche nelle aree ombreggiate.

I nuovi algoritmi di pianificazione dei percorsi consentono all’O600 di coprire ogni angolo con un unico passaggio e di muoversi con la massima efficienza. La videocamera AI con deep learning riconosce in modo intelligente più di 200 tipo di ostacoli (ricci inclusi), adottando misure di sicurezza proattive per proteggere persone, animali e arredi da giardino.

Specifiche chiave di GOAT O600 RTK: batteria Li-Ion da 2500 mAh, con ricarica in 55 minuti

tipo di navigazione: RTK + AI Camera

rumorosità: 58 dBA

numero di dischi a lame: 1

pendenza massima: 45%

dimensioni robot: 600 x 400 x 263 mm

peso netto robot: 10,4 kg

dimensioni stazione: 706 x 430 x 285 mm

Il motore ad alta coppia gli consente di superare pendenze fino al 45% e barriere fino a 3 cm, e grazie a HoloScope 360 il robot può muoversi su percorsi stretti fino a 70 cm di larghezza. Non viene richiesta la configurazione di fili perimetrali: dopo aver posizionato la stazione di riferimento RTK, basta accendere il robot per fargli eseguire la mappatura in modo automatizzato grazie alla tecnologia TrueEdge.

ECOVACS GOAT O600 RTK viene commercializzato al prezzo consigliato di 649 euro.

Informazione Pubblicitaria