Roborock ha da poche ore annunciato l’arrivo in Italia di Saros 20 e Qrevo Curv 2 Flow, due dei dispositivi presentati ufficialmente al CES 2026 di Las Vegas dello scorso gennaio.

Dopo la lavapavimenti F25 Ace Pro, l’azienda specializzata in soluzioni per le pulizie domestiche sta portando nel Bel Paese questi due nuovi robot aspirapolvere che saranno acquistabili tra pochi giorni con promozioni lancio dedicate. Scopriamo tutti i dettagli.

Roborock Saros 20 arriva in Italia

Come anticipato in apertura, Roborock Saros 20 arriva finalmente in Italia, a poco meno di due mesi dalla sua presentazione ufficiale tenutasi al CES 2026 di Las Vegas. Si tratta di un robot aspirapolvere e lavapavimenti capace di adattarsi a ogni tipologia di superficie, con particolare predisposizione per quelle irregolari.

La peculiarità di questo dispositivo è il suo telaio sollevabile con tecnologia AdaptLift 3.0, grazie alla quale è in grado di attraversare le soglie a due livelli fino a 8,8 cm. Grazie alla tecnologia di navigazione StarSight 2.0 3D ToF, il robot è in grado di riconoscere oltre 300 oggetti e di districarsi senza problemi negli spazi stretti e difficili, inclusi i mobili bassi (è spesso meno di 8 mm).

Altri punti di forza di questo dispositivo sono la potenza di aspirazione da 36.000 Pa (per la pulizia profonda dei pavimenti), un doppio design antigroviglio (riduce la necessità di manutenzione manuale) e il lavaggio a 100°C.

Disponibilità, prezzo e promo lancio

Il nuovo Roborock Saros 20 potrà essere acquistato in Italia a partire da giovedì 26 febbraio 2026. Sul mercato italiano verrà proposto al prezzo consigliato di 1.489 euro ma, nel pacchetto, sarà incluso un set di accessori aggiuntivi (con ricambi essenziali quali mop e sacchetti per la polvere).

Per celebrare il lancio di questo prodotto nel Bel Paese, Roborock ha messo in piedi una promozione dedicata, valida fino all’11 marzo 2026, che consentirà di acquistare Saros 20 al prezzo promozionato di 1.289 euro. I primi 200 acquirenti, riceveranno un’esclusiva gift box del valore di 90 euro.

Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti sarà disponibile anche in negozio con il nome di Roborock Saros 20 X e sarà acquistabile al prezzo di 1.489 euro, con una dotazione che include soluzione detergente e mop di ricambio.

Anche Roborock Qrevo Curv 2 Flow arriva in Italia

Si appresta ad arrivare in Italia anche Roborock Qrevo Curv 2 Flow, dispositivo che punta al ruolo di scelta ideale per coloro che cercano il giusto compromesso tra pulizia avanzata e adattiva.

È il primo robot della gamma Roborock dotato di un rullo motorizzato extra-large ed estensibile per raggiungere i bordi. Grazie alla tecnologia SpiraFlow, un flusso d’acqua costante e controllato irrora il rullo in tempo reale e fa sì che la superficie pulente venga lavata mentre è in movimento (elimina i residui raccolti all’istante).

Un raschietto dedicato, che agisce come “lama” di precisione, rimuove l’umidità in eccesso e lo sporco saturato, buttando il tutto nel serbatoio di recupero. Il tutto dà vita a una sorta di ciclo continuo tra acqua pulita in ingresso e sporco in uscita, alzando l’asticella sul fronte dell’igiene.

Il rullo può spingersi fino a 220 giri al minuto (per rimuovere le macchie in maniera efficiente al primo passaggio), offre una pressione di lavaggio potenziata, gode di un doppio design anti-groviglio (per prevenire i blocchi dovuti a peli e capelli raccolti).

Qrevo Curv 2 Flow è perfetto anche per coloro che hannon tappeti in casa: questi saranno protetti da un sistema di protezione intelligente che prevede il sollevamento del rullo e la barriera Roller Shield che si dispiega per evitare che umidità e sporco possano rovinare i tappeti.

Disponibilità, prezzo e promo lancio

Alla pari di Saros 20, anche Roborock Qrevo Curv 2 Flow sarà acquistabile in Italia a partire dal 26 febbraio 2026. Il prezzo consigliato, in questo caso, è di 899 euro.

Fino all’11 marzo 2026, il dispositivo è proposto in promo lancio e sarà acquistabile a 699 euro, con 200 euro di sconto sul prezzo di listino.

C’è una promozione sulla Roborock F25 Ace Pro

Nell’annunciare questi due nuovi arrivi, Roborock ha colto l’occasione per mettere in piedi una interessante promozione sulla aspirapolvere e lavapavimenti F25 Ace Pro, anch’essa presentata al CES 2026.

Si tratta di una scopa elettrica “completa” (wet & dry) senza fili che introduce la tecnologia JetFoaming, attivabile manualmente con un pulsante sull’impugnatura, che genera 167 milioni di microbolle per affrontare lo sporco ostinato in un’unica passata.

Tra le altre specifiche abbiamo una pressione sulle superfici di 30N, una potenza di aspirazione pari a 25.000 Pa, un serbatoio dell’acqua più grande del 35% rispetto ai modelli di precedente generazione, un rullo avanzato anti-groviglio e una base di autopulizia e asciugatura ad alte temperature.

La Roborock F25 Ace Pro viene proposta al prezzo consigliato di 649 euro ma, dal 23 febbraio fino al 16 marzo 2026, è acquistabile in offerta a 519 euro sia sul sito ufficiale che su Amazon.