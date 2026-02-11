OpenAI continua ad affinare uno degli strumenti più interessanti introdotti negli ultimi mesi all’interno di ChatGPT: la Ricerca Approfondita. La funzionalità, lanciata lo scorso anno con l’obbiettivo di consentire al chatbot di esplorare il web e generare report strutturati e documentati, si arricchisce ora di un visualizzatore a schermo intero, pensato per rendere la consultazione dei report più comoda, ordinata e professionale.

L’aggiornamento, annunciato nelle ultime ore, introduce una novità che molti utenti probabilmente aspettavano, ovvero la possibilità di leggere, navigare e scaricare i report in una finestra separata dalla chat, con tanto di indice interattivo e fonti sempre a portata di mano.

Un visualizzatore a schermo intero per i report generati da ChatGPT

Fino a oggi, i report generati tramite Ricerca Approfondita venivano mostrati direttamente all’interno della conversazione, integrati nel flusso della chat; una soluzione funzionale certo, ma non sempre ideale quando il documento diventa particolarmente lungo o articolato.

Con il nuovo aggiornamento invece, OpenAI introduce un visualizzatore dedicato che:

apre il report in una finestra separata della chat

mostra un indice navigabile sul lato sinistro

elenca le fonti utilizzate sulla destra

consente di scorrere il contenuto in modalità più simile a un vero e proprio documento

Si tratta, di fatto, di un’esperienza più vicina a quella di un editor o di un lettore di documenti professionale, pensata per chi utilizza ChatGPT non solo per risposte rapide, ma per analisi approfondite, ricerche strutturate e documentazione tecnica.

Uno degli elementi più interessanti è proprio l’indice interattivo, che permette di saltare rapidamente da una sezione all’altra del report. In pratica, se si genera un documento lungo decine di pagine (ad esempio un’analisi di mercato, un approfondimento tecnico o una panoramica comparativa), non sarà più necessario scorrere manualmente tutto il testo, basterà cliccare sulla sezione dedicata.

Un miglioramento apparentemente semplice, ma che cambia in modo significativo l’esperienza d’uso, soprattutto per chi utilizza la Ricerca Approfondita di ChatGPT in ambito professionale o accademico.

L’aggiornamento non si limita all’aspetto grafico, OpenAI ha infatti introdotto ulteriori possibilità di controllo durante la fase di generazione del documento. Gli utenti possono monitorare i progressi in tempo reale, modificare l’ambito della ricerca mentre è in corso, aggiungere nuove fonti o siti specifici su cui concentrare l’analisi.

In altre parole, Ricerca Approfondita diventa ancora più dinamica, non più un processo lineare e chiuso, ma uno strumento interattivo che può essere raffinato strada facendo.

Inoltre, è possibile chiedere esplicitamente a ChatGPT di concentrarsi su siti web o app connesse specifiche, dettaglio che potrebbe rivelarsi particolarmente utile per ricerche verticali o analisi mirate.

Una volta completato il report, il nuovo visualizzatore consente di scaricare il documento in diversi formati, tra cui Markdown, Word o PDF. Un’aggiunta che rende la funzionalità ancora più interessante per chi deve condividere il documento con colleghi, clienti o studenti, oppure integrarlo in flussi di lavoro già esistenti; di fatto, ChatGPT si avvicina sempre di più a uno strumento di produzione documentale completo, non limitato alla semplice generazione di testo.

Per quel che concerne la distribuzione, OpenAI ha comunicato che gli utenti Plus e Pro possono accedere alle nuove funzionalità a partire da oggi, mentre gli abbonati al nuovo livello ChatGPT Go e gli utenti del piano gratuito vedranno l’aggiornamento nei prossimi giorni. Come spesso accade con gli aggiornamenti lato server, la disponibilità potrebbe essere progressiva.

Se guardiamo all’evoluzione degli ultimi mesi, è evidente come OpenAI stia trasformando ChatGPT da semplice chatbot conversazionale a piattaforma di lavoro strutturata, capace di generare, organizzare e distribuire documenti complessi.

Il nuovo visualizzatore per la Ricerca Approfondita va esattamente in questa direzione, migliora leggibilità, navigazione e condivisione, rendendo l’esperienza più vicina a quella di uno strumento professionale.

Resta da vedere come gli utenti, soprattutto quelli che già utilizzano ChatGPT per attività lavorative quotidiane, accoglieranno questa novità e se OpenAI continuerà ad arricchire la funzione con ulteriori strumenti di editing e collaborazione.