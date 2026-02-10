L’intelligenza artificiale generativa continua a ritagliarsi un ruolo sempre più centrale anche in ambiti finora considerati estremamente delicati, come quello della difesa e della sicurezza nazionale; in questo contesto si inserisce l’annuncio di OpenAI for Government, che ha ufficializzato l’arrivo di ChatGPT su GenAI.mil, la piattaforma di intelligenza artificiale aziendale sicura del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, già utilizzata da circa tre milioni di persone tra personale civile e militare.

Un passo che rappresenta l’evoluzione naturale di una collaborazione già avviata tra OpenAI e il Pentagono, che include progetti come DARPA e un programma pilota annunciato nei mesi scorsi insieme al Chief Digital and Artificial Intelligence Office (CDAO), con l’obbiettivo di capire come i modelli di frontiera possano trasformare, concretamente, le operazioni interne del Dipartimento.

Una versione di ChatGPT pensata per il contesto militare

È bene chiarirlo subito: non si tratta della stessa ChatGPT accessibile al pubblico. OpenAI implementerà infatti una versione personalizzata dell’assistente, approvata esclusivamente per le attività non classificate, che opererà all’interno di un’infrastruttura cloud governativa autorizzata, separata e isolata dal cloud pubblico.

Secondo quanto dichiarato, il sistema integra controlli di sicurezza avanzati e protezioni specifiche per la gestione dei dati altamente sensibili, con un’architettura progettata per garantire robustezza, affidabilità e continuità operativa. Un aspetto su cui OpenAI insiste particolarmente riguarda la gestione dei dati: le informazioni elaborate su GenAI.mil restano confinate nell’ambiente governativo e non vengono utilizzate per addestrare o migliorare i modelli pubblici o commerciali dell’azienda.

La versione di ChatGPT distribuita su GenAI.mil è pensata per supportare le attività operative quotidiane, quelle che, pur non essendo direttamente legate al combattimento, risultano fondamentali per la protezione e l’efficacia dell’organizzazione.

Tra gli utilizzi previsti troviamo:

analisi e sintesi di documenti di policy e linee guida

redazione e revisione di materiali amministrativi, di approvvigionamento e contrattualizzazione

generazione di report interni e checklist di conformità

supporto a flussi di lavoro di ricerca, pianificazione, supporto alle missioni e attività amministrative

In altre parole, ChatGPT viene posizionato come uno strumento di produttività avanzata e supporto decisionale, più che come un sistema operativo sul campo.

L’ingresso di ChatGPT non avviene in un vuoto tecnologico, GenAI.mil ospita già modelli di altri grandi laboratori: Gemini di Google è stato tra i primi ad essere integrato, mentre per il 2026 è previsto l’arrivo anche dei modelli Grok di xAI. Il tutto rientra in una strategia più ampia del Dipartimento della Difesa, che ha assegnato contratti da circa 200 milioni di dollari a diversi attori chiave del settore, tra cui OpenAI, Google, xAI e Anthropic.

L’obbiettivo dichiarato è costruire un ecosistema eterogeneo, in cui più modelli convivano all’interno di una piattaforma comune, lasciando al Pentagono il controllo sull’infrastruttura, sui dati e sugli ambiti di utilizzo.

Dal punto di vista ufficiale, la narrativa è chiara: l’adozione di ChatGPT su GenAI.mil mira a migliorare velocità, efficienza e qualità delle decisioni, estendendo l’uso dell’intelligenza artificiale a tutto il Dipartimento e rafforzando la prontezza operativa complessiva.

Restano però aperte diverse questioni, il Dipartimento della Difesa non ha fornito tempistiche precise per la piena disponibilità del servizio né ha approfondito aspetti critici come la gestione degli errori, l’affidabilità delle risposte in contesti complessi o il rischio di un’eccessiva dipendenza dagli strumenti di IA nei processi decisionali.

L’arrivo di ChatGPT su GenAI.mil rappresenta, nel bene e nel male, un segnale forte, l’intelligenza artificiale generativa non è più un esperimento da laboratorio, ma uno strumento che le istituzioni stanno iniziando a integrare nei loro processi più sensibili. OpenAI rivendica un approccio mirato, pratico e orientato alla sicurezza, mentre il Pentagono guarda all’IA come a un moltiplicatore di capacità. Resta ora da capire come questo equilibrio tra innovazione, sicurezza e responsabilità verrà mantenuto nel tempo.