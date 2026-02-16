Da un paio di giorni OpenAI ha reso indisponibili alcuni modelli legacy di ChatGPT, incluso il popolare e altrettanto controverso modello GPT-4o.

A renderlo noto è stato lo stesso team dell’azienda specializzata in intelligenza artificiale, che con un breve post su X ha precisato che i modelli interessati sono quelli noti come GPT-5, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini e OpenAI o4-mini.

OpenAI ha rimosso alcuni popolari modelli di ChatGPT

Il modello GPT-4o è stato al centro di diverse controversie legali riguardanti l’autolesionismo da parte degli utenti, il comportamento delirante e la psicosi da intelligenza artificiale. Si tratta, inoltre, del modello con il punteggio più alto tra quelli offerti dall’azienda statunitense per quanto riguarda l’adulazione.

Oltre a questo modello particolarmente controverso, l’azienda statunitense ha deciso di metterne da parte anche altri quattro (noti come GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini e OpenAI o4-mini).

Ricordiamo che OpenAI aveva in programma di ritirare GPT-4o già lo scorso agosto, quando ha presentato il modello GPT-5 ma all’epoca si fece convincere dalle numerose richieste degli utenti che desideravano che mantenesse tale modello legacy disponibile per gli abbonati a pagamento, che avevano la possibilità di scegliere manualmente se interagire con esso.

Di recente in un post il team di OpenAI ha reso noto che solo lo 0,1% dei suoi utenti usava effettivamente GPT-4o ma per un’azienda che può vantare circa 800 milioni di utenti attivi su base settimanale tale piccola percentuale equivale a ben 800.000 persone.

Migliaia di utenti si sono mobilitati contro il ritiro di GPT-4o ma, a quanto pare, ciò non è stato sufficiente a fare cambiare idea al team del colosso statunitense.