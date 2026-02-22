Strava, realtà statunitense che ha realizzato un’app per tracciare e condividere l’attività fisica, molto popolare tra ciclisti e corridori pur supportando una vasta gamma di sport (include anche camminata, escursionismo, nuovo e yoga) con oltre 180 milioni di utenti in giro per il mondo, ha da poco aggiunto al catalogo di sport supportati cinque nuovi sport.

Questa aggiunta è l’ennesima dell’anno, inaugurato con l’implementazione della funzione “Allenamenti istantanei” che punta a semplificare la pianificazione degli allenamenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Strava: arriva il supporto a cinque nuovi sport

Tramite un breve comunicato stampa, Strava ha recentemente annunciato l’aggiunta di cinque nuovi tipi di attività sportive che possono essere registrate all’interno dell’app. I nuovi sport sono: padel, pallacanestro, pallavolo, cricket e ballo.

L’obiettivo della realtà statunitense è molto semplice: far sì che gli utenti non debbano registrare le attività legate a queste tipologie di sport come “Allenamento” generico, aspetto che non offre un’esperienza ottimale (dato che non vi sono algoritmi dedicati e specifici). Il supporto ufficiale fa sì che gli allenamenti legati a questi sport possano essere registrati con maggiore precisione.

Strava ha aggiunto il supporto a queste cinque attività sportive (per tutti) perché, si legge nel comunicato, “sono state tra le più richieste dalla nostra attiva community“. In futuro arriverà il supporto ad altre attività sportive.

