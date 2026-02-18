Garmin presenta la nuova generazione del più classico navigatore dedicato al mondo delle due ruote: Zumo XT3 arriva in Italia e viene proposto in due misure, ideali per adattarsi a ogni moto. Scopriamo insieme le sue peculiarità e il prezzo di vendita del nuovo modello.

Garmin Zumo XT3 è il nuovo navigatore per moto: arriva in due varianti

Garmin ha annunciato Zumo XT3, nuovo navigatore che promette di risultare il compagno ideale per i viaggi sulle due ruote. Il nuovo sistema di navigazione GPS dedicato alle moto è stato progettato per resistere alle vibrazioni del manubrio e alle condizioni meteorologiche più difficili, e mette a disposizione un display touchscreen luminoso e ad alta risoluzione, utilizzabile anche con i guanti.

Il nuovo prodotto arriva in due varianti, con schermo da 4,7 pollici o da 6 pollici: entrambe offrono un nuovo indicatore di angolo di piega per vedere in tempo reale in che modo viene affrontata ogni curva, oltre ad accelerazioni, frenate e velocità, con dati riassuntivi del percorso disponibili per la visualizzazione nell’app Tread per smartphone (scaricabile gratuitamente da Google Play Store e da App Store). Quest’ultima permette anche di tracciare gli amici (tramite Group Ride Mobile) e seguirli con lo smartphone (con connessione dati e Bluetooth attivi). Per le uscite fuori copertura cellulare, è possibile sfruttare l’accessorio Group Ride Tracker con il relativo cavo adattatore a “Y” (acquistabili separatamente).

Zumo XT3 include numerose opzioni di navigazione e promette dati precisi per un’esperienza superiore. Il navigatore è stato progettato per resistere alle condizioni più estreme e alle vibrazioni dei terreni più accidentati, risultando conforme allo standard militare MIL-STD-810 e alla certificazione IPX7 per la resistenza all’acqua. Offre mappe stradali precaricate di tutta Europa e mappe topografiche ad alta definizione, e permette persino di scaricare immagini satellitari direttamente sul dispositivo. Per sfruttarlo al meglio, è possibile sottoscrivere il piano Outdoor Maps+ (5,99 euro al mese o 59,99 euro all’anno), ottenendo l’accesso completo ai contenuti cartografici premium in tutto il mondo (regolarmente aggiornati e trasferibili).

XT3 consente la pianificazione di un nuovo percorso direttamente sul dispositivo o tramite la sopra citata app Tread, ma come alternativa è possibile importarne partendo da file GPX, KML o KMZ. La funzione Garmin Adventurous Route indica percorsi collinari, tortuosi, panoramici ed emozionanti, mentre Great Rides aiuta nello scoprire quelli più popolari e apprezzati da altri motociclisti. Non manca la modalità Free ride, che regala la libertà di esplorazione: in questo caso si viene guidati solo da una bussola con una semplice freccia verso la destinazione.

Garmin ha pensato anche alla pista: gli appassionati possono attivare Garmin Performance Package e ottenere tutte le metriche più importanti delle sessioni su circuito, inclusi i tempi sul giro, i delta, gli angoli di piega e non solo; per le gare di accelerazione è possibile registrare il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h, i tempi sulle distanze di 1/4 di miglio e 1/8 di miglio, e altro ancora.

Tutti i dati sono visualizzabili direttamente sullo schermo del navigatore, ma anche su smartphone o tablet compatibili con l’app Garmin Catalyst installata (scaricabile gratuitamente da Google Play Store e da App Store). Il costo di abbonamento per il pacchetto dedicato alla pista è di 11,99 euro al mese, oppure di 119,99 euro per un anno.

Oltre al sopra citato accessorio per il tracciamento di gruppo, Garmin propone altri modi per arricchire ulteriormente l’esperienza di guida: troviamo il radar Zumo R1, per il monitoraggio degli angoli ciechi, il controller a manubrio per la gestione del navigatore senza togliere le mani dal manubrio, e il comunicatore satellitare serie InReach, per restare connessi anche fuori dalla normale copertura cellulare.

Prezzo e uscita del nuovo navigatore

Garmin Zumo XT3 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 20 febbraio 2026 al prezzo consigliato di 499,99 euro (variante da 4,7 pollici) e di 599,99 euro (variante da 6 pollici). In entrambi i casi viene incluso un kit di installazione.