Windows 11 è ancora oggi il sistema operativo più recente di Microsoft e probabilmente sarà così ancora per un po’ di tempo. Non a caso, le build distribuite sui vari canali del programma Insider continuano a nascondere funzionalità che arriveranno in futuro, ad esempio la possibilità di spostare la barra delle applicazioni di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa.

Altre due novità dovrebbero presto arricchire l’esperienza utente con il sistema operativo: la prima investe l’app Blocco Note, che guadagnerà il supporto alle immagini; la seconda è un nuovo speed test di rete integrato nel sistema operativo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Blocco Note guadagnerà il supporto alle immagini

Sono lontani i tempi in cui Blocco Note era un’app decisamente semplice, priva di qualsivoglia strumento di formattazione del testo, utile semplicemente per scrivere testo. Nell’ultima versione attualmente disponibile su Windows 11, l’app consente di formattare il testo su livelli di intestazione/corpo, inserire elenchi (puntati o numerati), formattare in grassetto o corsivo, aggiungere collegamenti e persino inserire tabelle.

La versione di Blocco Note presente in una delle ultime build di Windows 11 distribuite sul canale Insider, stando a quanto riportato da Windows Latest, è accompagnata da una schermata “Novità” che include un’infografico dove, nella barra degli strumenti dell’app, è presente un nuovo pulsante per l’aggiunta delle immagini.

Il colosso di Redmond potrebbe quindi integrare presto il supporto alle immagini su Blocco Note, rendendo l’app ancora più completa. La funzionalità sarà attiva per impostazione predefinita ma potrà essere disattivata dalle impostazioni dell’app.

Windows 11 integrerà uno strumento per testare la velocità della connessione

Andando oltre, il team di sviluppo ha recentemente rilasciato le nuove build 26100.7921 e 26200.7921 (codice aggiornamento KB5077241) agli iscritti al canale Release Preview del programma Insider. Il changelog menziona svariate novità ma una è piuttosto interessante:

[Barra delle applicazioni] Novità! Un test di velocità di rete integrato è ora disponibile dalla barra delle applicazioni. Aprilo dalle Impostazioni rapide Wi-Fi o Cellulare, oppure facendo clic con il pulsante destro del mouse sull’icona di rete nella barra delle applicazioni. Il test di velocità si apre nel browser predefinito e misura le connessioni Ethernet, Wi-Fi e Cellulare. Questa funzionalità aiuta a verificare le prestazioni di rete e a risolvere eventuali problemi.

In soldoni, Windows 11 integrerà presto uno speed test, ovvero quello strumento che consente di testare la velocità della connessione a Internet (i più famosi sono Speedtest di Ookla e fast.com): la soluzione integrata a livello di sistema operativo farà sì che gli utenti non debbano aprire il browser Web per eseguire questo test sfruttando un servizio di terze parti.

Il nuovo strumento, che potrebbe essere distribuito sul canale “stabile” già nelle prossime settimane, sarà accessibile dalle impostazioni rapide del Wi-Fi o cliccando col pulsante destro sull’icona di rete nella barra delle applicazioni. A quel punto, si aprirà una pagina del browser predefinito che eseguirà lo strumento.

Altre novità presenti nelle sopra-citate build distribuite recentemente sul canale Release Preview sono la possibilità di impostare un’immagine *.webp come sfondo del desktop, il supporto alla versione 16.0 delle emoji, l’aggiunta di un menù per le impostazioni dei widget e di nuove impostazioni per la fotocamera.