Nel 2026 Microsoft mira a migliorare l’esperienza offerta da Windows 11 agli utenti e rendere questo sistema operativo più piacevole da usare.

Il team di sviluppatori del colosso di Redmond sta lavorando a diverse funzionalità e modifiche, incluse alcune molto richieste, con l’obiettivo di mettere in evidenza che l’azienda sta provando ad ascoltare i feedback degli utenti.

Ebbene, una di queste funzionalità sarebbe rappresentata dalla possibilità di spostare la barra delle applicazioni.

Windows 11 potrebbe finalmente accontentare gli utenti

La possibilità di spostare la barra delle applicazioni è una funzione disponibile fin da Windows 95 ma è stata rimossa con il lancio di Windows 11 nel 2021, dopo che il colosso statunitense ha deciso di ricostruire tale elemento da zero.

A distanza di cinque anni, pare che il team di sviluppatori di Microsoft stia finalmente lavorando per ripristinarla, accontentando così i numerosi utenti che da subito hanno richiesto la sua reintroduzione.

Stando alle indiscrezioni, gli utenti potranno posizionare la barra delle applicazioni di Windows 11 a sinistra, a destra o in alto sullo schermo e il team di Microsoft sarebbe al lavoro per garantire che tutti i pulsanti della barra delle applicazioni funzionino correttamente in ciascuno di tali orientamenti alternativi.

Inoltre, pare che il colosso di Redmond stia lavorando anche alla possibilità di ridimensionare la barra delle applicazioni, in modo da consentire agli utenti di stabilire la quantità di spazio che tale elemento può occupare sullo schermo.

Lo sviluppo di questa funzionalità della barra delle applicazioni (si tratterebbe di una priorità per gli sviluppatori) sarebbe attualmente in corso e, secondo quelli che sarebbero i piani dell’azienda statunitense, il suo lancio dovrebbe avvenire nel corso dell’estate.

Ci sarebbero anche altre importanti novità in fase di lavorazione, inclusi miglioramenti per le prestazioni generali di Windows 11. Probabilmente nel corso delle prossime settimane ne sapremo di più.