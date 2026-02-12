Oltre ad aver rilasciato nuove beta per tutti gli smartwatch e sportwatch più recenti, Garmin ha recentemente avviato il rilascio di una nuova beta per tutti i modelli di fascia alta della precedente generazione come Fenix 7 e Fenix 7 Pro, presentati circa 4 anni fa.

Per tutti gli smartwatch e sportwatch coinvolti è stato inaugurato il ciclo di sviluppo che ci condurrà al prossimo major update. Questa beta iniziale va principalmente a risolvere i problemi presenti nel precedente aggiornamento in forma stabile. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuova beta per Garmin Fenix 7 e simili: è la prima del nuovo ciclo di sviluppo

Come anticipato in apertura, Garmin ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento in beta per tutti gli smartwatch da “outdoor” di fascia alta della precedente generazione: parliamo di Fenix 7 e Fenix 7 Pro, Fenix 7x e Fenix 7x Pro, Fenix 7s e Fenix 7s Pro, Tactix 7 e Tactix 7 Pro, Epix Gen 2 ed Epix Pro, Enduro 2, Quatix 7, MARQ (Gen 2), D2 Mach 1 e D2 Mach 1 Pro.

Tutti questi modelli hanno ricevuto il più recente aggiornamento in forma stabile nel mese di gennaio (versione 25.11) al termine di un ciclo di sviluppo durato qualche mese e ora, dopo qualche settimana di pausa, per loro è partito il ciclo di sviluppo verso il prossimo major update.

Questo nuovo ciclo di sviluppo viene inaugurato con la nuova versione 26.02 beta, accompagnata da un changelog che parla di alcuni bug risolti rispetto alla precedente versione stabile e dell’introduzione di una novità. A differenza di quanto avvenuto in passato, Garmin segnala che la funzionalità ECG resta attiva.

Changelog – Versione 26.02 beta (dalla 25.11 stabile) Aggiunto il supporto per Rally 110/210. Risolto un problema per cui il quadrante dell’orologio a volte passava erroneamente alla modalità di risparmio energetico. Risolto un problema per cui il video tutorial sulla calibrazione della bussola a volte non veniva visualizzato. Risolto un problema per cui l’impostazione di una configurazione GPS personalizzata per determinati profili attività non veniva salvata. Risolto un problema per cui il misuratore di potenza Stages a volte non si associava.

Come installare gli aggiornamenti sugli smartwatch Garmin

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.