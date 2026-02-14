Alla fine dello scorso anno il team di Fitbit ha lanciato Personal Health Coach, ossia una soluzione che riunisce un personal trainer, un coach del sonno e un consulente per la salute e il benessere e li fa lavorare insieme, in modo da aiutare gli utenti a dare il massimo.

Disponibile inzialmente in anteprima solo per una ristretta cerchia di utenti negli Stati Uniti, Personal Health Coach in queste ore si sta diffondendo anche in altri Paesi.

Ad annunciarlo è stato il team di Google con un post sul blog ufficiale, con un’importante novità anche per gli utenti iOS.

Fitbit estende la disponibilità di Personal Health Coach

Già disponibile per gli utenti Fitbit Premium idonei negli Stati Uniti, Personal Health Coach nel corso delle prossime settimane sarà disponibile in inglese anche per gli utenti Fitbit Premium in altri Paesi, tra i quali vi sono il Regno Unito, il Canada, l’Australia, la Nuova Zelanda e Singapore.

Il team di Google aggiunge che l’attuale esperienza di anteprima pubblica verrà estesa contemporaneamente anche agli utenti iOS in questi Paesi, oltre che negli Stati Uniti. Coloro che desiderano sfruttare l’opportunità di provare tale nuova soluzione possono registrarsi tramite la schermata Oggi o le Impostazioni Account nell’app Fitbit per iOS.

Il colosso di Mountain View mette in evidenza che si aspetta da coloro che accederanno all’anteprima tanti feedback, ritenuti essenziali dagli sviluppatori per velocizzare il processo di ottimizzazione e consentire così all’azienda di lanciare Personal Health Coach a livello globale.

Se volete farvi un’idea delle potenzialità di questa nuova esperienza studiata da Fitfbit, non vi resta altro da fare che guardare il seguente video: