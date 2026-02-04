James Park ed Eric Friedman, i fondatori di Fitbit, hanno annunciato il lancio di una nuova startup chiamata Luffu. L’obiettivo è aiutare le famiglie a monitorare proattivamente la salute dei propri cari attraverso un sistema basato sull’intelligenza artificiale.

A due anni dalla loro uscita da Google, Park e Friedman scommettono sull’AI per alleggerire il peso mentale di chi si prende cura dei familiari. Secondo un recente report, negli Stati Uniti 63 milioni di adulti, quasi uno su quattro, si occupano di assistenza familiare, un numero cresciuto del 45% negli ultimi dieci anni.

Luffu è il sistema intelligente per la cura familiare condivisa

Il duo sta sviluppando quello che definiscono un “sistema intelligente di cura familiare“, che partirà con un’esperienza app per poi espandersi verso dispositivi hardware. Luffu utilizza l’intelligenza artificiale in background per raccogliere e organizzare le informazioni familiari, imparare i pattern quotidiani e segnalare cambiamenti rilevanti, permettendo alle famiglie di restare allineate e affrontare potenziali problemi di salute.

“Con Fitbit ci siamo concentrati sulla salute personale, ma dopo Fitbit la salute per me è diventata qualcosa di più grande del pensare solo a me stesso,” ha spiegato Park nel comunicato stampa.

“Mi prendevo cura dei miei genitori da un’altra parte del paese, cercando di mettere insieme le informazioni sanitarie di mia madre attraverso vari portali e medici, con una barriera linguistica che rendeva difficile ottenere un contesto completo e tempestivo sulle visite mediche. Non volevo controllare continuamente, e lei non voleva sentirsi monitorata. Luffu è il prodotto che avremmo voluto esistesse, per restare aggiornati sulla salute della famiglia, sapere cosa è cambiato e quando intervenire, senza essere invadenti.”

Informazioni familiari frammentate

Park e Friedman sottolineano come il mercato attuale della salute consumer sia pieno di strumenti pensati per singoli individui, mentre nella vita reale la salute è condivisa tra partner, figli, genitori, animali domestici e caregiver. Le informazioni familiari sono sparse tra dispositivi, portali, calendari, allegati, fogli di calcolo e documenti cartacei.

Con Luffu sarà possibile tracciare i dettagli di tutta la famiglia, inclusi dati sulla salute, dieta, farmaci, sintomi, esami di laboratorio, visite mediche e altro. Gli utenti potranno registrare le informazioni sanitarie usando voce, testo o foto. L’intelligenza artificiale monitora proattivamente i cambiamenti e fa emergere insight e avvisi, come valori anomali o variazioni nel sonno.

Domande in linguaggio naturale

I fondatori hanno spiegato ad Axios, il sito che ha diffuso la notizia in esclusiva, che gli utenti potranno fare domande in linguaggio naturale sulla salute della famiglia, come ad esempio un farmaco stia influenzando la pressione sanguigna di un nostro caro o se un cibo specifico sia salutare per il proprio animale domestico.

“Abbiamo progettato Luffu per catturare i dettagli mentre la vita accade, tenere aggiornati i membri della famiglia e far emergere ciò che conta al momento giusto” ha dichiarato Friedman.

Qualora foste interessati a provare Luffu potete iscrivervi alla lista d’attesa per la beta pubblica limitata. I due fondatori non hanno comunicato tempistiche di lancio o di apertura del programma di beta; vi terremo aggiornati in merito.